Инженеры Новосибирска сейчас активно заняты кое-чем интересным. А именно — разработкой первой отечественной спортивной машины на базе «Маруси».

Инженеры нацелены на создание мощного, но в то же время экономичного спорткара. На данном этапе работы создатели не готовы даже показать прототип, потому что такого просто нет. Однако новый российский автомобиль станет чем-то принципиально новым.

При этом заявлено, что все детали изделия будут отечественного производства и даже двигатель.

Инженер конструкторского бюро «Спектр» Николай Буряк сообщил, что концепт спорткара позволит делать с ним буквально все.

Стоит добавить, что российские разработчики сейчас работают над несколькими автомобилями. Речь об электрокарах, ни один из которых пока что даже не пошел в серию. Известно, что самым многообещающим автомобилем является городской электрокар небольших размеров под названием Zetta CM1.

Он был разработан таким образом, что не допускает выбросов классических токсичных веществ в атмосферу. Zetta CM1 станет машиной, которая войдет в повседневную жизнь и займет в ней прочное место.

По предварительным данным, в ней будет четыре места, не будет задних дверей, а длина составит 3 метра. Высота 1,6, а ширина почти 1,3 метра. Очевидно, что машинка будет довольно компактная и, надо полагать, элегантная.

Проект начал разрабатываться в 2017 году и на сегодняшний день уже «одним колесом» на конвейере. Сейчас все уперлось в финансирование, поскольку выгодных условий кредитования компания-разработчик не дождалась.

Проект пока отложен, но, судя по всему, ненадолго.

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ФанТомас, специально для «Русской Весны»