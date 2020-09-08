Вы берёте и назначаете «президента» Венесуэле. Потом точно таким же путём назначаете «президента» Белоруссии. Вы и нам постоянно доказываете, даже не видя абсурда в своих утверждениях, что «национальный лидер России – блогер Навальный».

Если вы хотите отменить выборы, как таковые, заменив их системной назначение колониальных губернаторов – то так и скажите. Честность – лучшая политика. Скажите, и ваши сторонники вас поймут:

Я отнюдь не фанат выборных страстей. Но если уж вы признаёте выборы как инструмент и институт – нельзя их делить на «правильные» и «неправильные». В таком случае инструмент, институт теряет смысл! Раз есть люди, которые заранее знают, «как надо», зачем тогда других людей вообще спрашивать?! Только чтобы позлить и смуту в общество вносить?

Я хочу, чтобы вы вместе со мной сформулировали главное, одной фразой: делить выборы на «правильные» и «неправильные» – это отмена выборов, как таковых . США наплодили целую плеяду «королей и королев в изгнании», жертв «неправильных выборов», которые на «правильных» получили бы большинство. Список «нелегитимных референдумов» (занятный американский оксюморон) занимает уже страницу, и грозит вылезти на вторую: голосования большинства о судьбе СССР, о судьбе Крыма и Донбасса, о судьбе Греции, и т.п. не устроили Америку, а потому, «ничтоже сумняшеся» объявлены ничтожными. Но ведь это не только фактическое НО ДАЖЕ УЖЕ И ФОРМАЛЬНОЕ уничтожение демократии как системы, как принципа, как идеи.

Назначив «своих», вы вступаете с ними в переговоры, вы заключаете с ними договоры, придаёте им статус «польского правительства в изгнании в Лондоне» времён Второй мировой войны…



Дело ваше, но какое отношение это имеет к демократии и выборной системе?! Польское правительство всё же было правительством, до того, как сбежало в Лондон. А ваши «правительства в изгнании» никогда таковыми ни были, и вами одними произвольно назначены.

Всякий раз, когда кто-то предлагает мне провести «правильные выборы» взамен «неправильных» я это понимаю как отмену выборов. И фактическую, и юридическую.



Это же издевательство:

- Вы посчитали неправильно. А мы посчитаем правильно.

- А кто вам выдал патент на честность?

- Да мы сами же себе и выдали!

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Кризис демократической идеи – это её родовая травма. Демократия оказалась в глубоком кризисе уже при рождении.

Дело в том, что в этой, эмоционально-привлекательной идее, в жесточайшее логическое противоречие вступает принцип равенства и принцип иерархии.

Всякая власть есть иерархия.

Есть начальники – их мало – но ими хотят стать все.

Есть рядовые – их много – но ими никто не хочет быть.

Если мы всех уравняем – то никто никого не выберет (об этом остроумно шутили в фильме о Джеке Воробье[1]).

Перед благороднейшими людьми, мечтавшими о демократии, сразу же встала очень острая проблема: как избежать хаоса и смуты?!

Если изначально принять, что все равны (один человек – один голос), то как выстроить иерархию?

А вообще не строить её нельзя: предприятию нужен директор, армии – командующий, классу – учитель и т.п. Если каждый солдат начнёт вести себя панибратски с генералом, то армии конец.

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Пока честные люди возились с преодолением противоречия, мошенники и разрушители не возились с ним. Они подумали вполне логично: прямое и буквальное применение принципов демократии произведёт в стране-конкуренте смуту, хаос и социальный взрыв.

А ведь это и нужно! Стивен Кинг остроумно писал, что администрация Рейгана карает американские профсоюзы ровным счётом за то же самое, за что поощряет и поддерживает профсоюзы в Польше[2].

То, что у себя жесточайше подавляется – в стране-конкуренте всемерно поддерживается. Именно с целью диверсии.

Но факт остаётся фактом: выборная система существует только в том случае, если любые итоги любых выборов признаются. Я понимаю, что в такой позиции есть большая натяжка, доля лицемерия – но иначе выборная система существовать не может!



Если десакрализовать итоги выборов, если начать говорить, что выборы там нечестные, сям нечестные – то всякий смысл проводить выборы пропадает.

Во-первых, любые из них, оказывается, могут быть нечестными. Во-вторых, любые из них можно объявить нечестными.



А зачем они тогда вообще нужны?! Зачем эти «прелюдии» – если в итоге всё равно всё решает драка активистов на улицах столицы?!

Может, тогда с драки и начать? Зачем вообще нужно промежуточное звено в виде выборов?

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Я не отрицаю принцип назначенчества. Но я говорю о деструктивности и разлагающей роли ЛЖИ. Если вы назначаете колониального губернатора – Гуайдо, Тихановскую, Навального и т.п. – тогда честно об этом скажите. Зачем вы называете их «законно избранными» и «президентами»? Это так же дико, как Гришка Отрепьев, объявивший себя «Романовым»… А его таким признали польские магнаты…

Если же вы продвигаете демократию – то каким образом вот уже 30 лет (и более) эта демократия оказывается противницей… большинства избирателей?! Почему в вашей схеме, которой и Венский Конгресс (монархи против народов) позавидовал, большинство населения всё время оказывается «нелегитимным»?

Ваши сторонники (либералы) знают туго, что вы «всегда правы», а народ – «быдло неразумное». Наверное, такая точка зрения тоже имеет право быть, в рамках свободы мнений… Но такую идеологию надо достроить до ЧЕСТНОСТИ, чтобы она перестала иметь вид масонского заговора!

Вы назначаете губернаторов – но выставляете это выборами президентов. С правом народов избрать себе «кого угодно», но из ваших кандидатур.



Грубо говоря, свобода выбора между Иваном Петровым и Петровым Иваном. Эта ложь слишком уж очевидна, чтобы её скрывать.

Я считаю, что вы должны объяснить честно и открыто:

- По нашему мнению, вы идиоты и недееспособные уроды. Поэтому доверять вам вашу судьбу нельзя. Мы лучше вас знаем, что вам нужно, и потому подбираем вам губернаторов, каких считаем правильными. Мы считаем, что лучше вам принять наш выбор, чем делать собственный…

Вот если бы вы так сказали, то всё бы встало на свои места. Ложь перестала бы растлевать людей. Люди бы сразу поняли, откуда берутся Гуайдо и Тихановские, почему Украине можно отделяться от России, а Крыму от Украины – нельзя.

Потому что вы конструируете собственный мир, со своими представлениям о правильном и неправильном. Поскольку вы уже заранее для себя всё решили, то выборы в этом мире не нужны и даже нелепы.

Потому что ученики не голосуют за оценку, оценку им авторитарно и авторитетно проставляет учитель.

Ваша позиция понятна – но к идеям демократии она не имеет никакого отношения.

Хватит врать!

Скажите правду – и в мире поубавится этой токсичной иррациональности, которая сводит с ума целые континенты!

[1] Пираты никогда не могут выбрать лидера, потому что каждый капитан всегда голосует только за себя. [2] Речь шла об одновременных событиях 1980 года.

Н. Выхин



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