Наступила эра новых политических сил
«Предвыборная ситуация в 2020 году характеризуется тем, что нынешний год является последним годом перед началом избирательной кампании в Государственную Думу. Поэтому именно сейчас политические партии могут получить мандат на участие в выборах Госдумы без сбора двухсот тысяч подписей.
Почему это так важно? В своё время мы с коллегами занимались партийным строительством. Наша «Партия Великое Отечество» была единственной политической силой в России, которая собрала эти самые двести тысяч подписей. Но из-за особенностей законодательства, написанного так называемыми большими парламентскими партиями, нас до выборов не допустили. И в бюллетене мы не смогли встретиться с нашими избирателями.
Мне кажется, что по сравнению с 2016 годом появление патриотических сил в парламенте стало насущной необходимостью.
Если бы сегодня в Государственной Думе были представлены патриотические силы, российская государственность была бы куда более устойчивей.
Мы наблюдаем попытки раскачать ситуацию в Белоруссии, ранее мы наблюдали аналогичные события на Украине. И видим печальные последствия. Поэтому главное на выборах 2020 года – это голосование за новую патриотическую партию – «За Правду», которую возглавляет Захар Прилепин и в экспертный совет которой я вошёл.
Поэтому всех, кто прислушивается к моему мнению, призываю поддержать партию «За Правду» на текущих выборах в нескольких областях России. Сделать это очень просто – придя на выборы, посмотрите в первую очередь список партии, а во вторую очередь, есть ли одномандатники от неё. Важно поддержать и то, и другое. Однако для решения главной задачи – получение возможности участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора двухсот тысяч подписей (что фактически невозможно сделать) — нужно дать шанс партии «За Правду» пройти барьер в 5% голосов избирателей.
Ну, а что касается политической ситуации в России в целом, то стоит отметить, что наступила эра новых политических сил, лиц и идей. Среди этих сил партия «За Правду», близкая моему мироощущению и пониманию добра и зла» — сказал Стариков.
Источник: https://nstarikov.ru/nastupila-jera-novyh-politicheskih-sil-119067
Охренеть,опять жиды ведут под лживые знамена ,хотя на пороге Великий кризис ,а нам засирают голову лозунгами:
“экономика уходит в пике, а с ней и вся система власти и управления :
Кому-то может показаться, что ничего необычного не происходит, но фактическое (уже реализованное) падение экономики крупнейших развитых стран обескураживает и ошеломляет. Возможно, мы и привыкли к плохим макроэкономическим показателям за последние полгода, но здесь важно сравнить с тем, что было ранее – в сильнейший макроэкономический шок со времен Второй Мировой с 2008 по 2011 года.
_. Вирус не удалось победить, а для многих компаний, секторов или даже стран был нанесен фатальный ущерб, на компенсацию которого могут уйти годы. Это когда цена борьбы с проблемой в разы, а правильнее сказать, кратно превышает весь потенциальный ущерб от самой проблемы.
-а Китай нарастил экспорт ,потому ,как первый обозначил и отстрелялся ,2018-12,8 % в мировом экспорте ,сегодня уже 20%-кому выгодно??
А выходов из кризиса всегда два, либо война, а затем революция, либо революция, а за ней война. Так это работало всю известную историю. Но, сейчас война с танками и самолетами штука крайне непродуктивная и опасная в силу непредсказуемости последствий, значит остается революция и война нового типа, через перехват инфраструктуры, систем управления, информпотоков и технологий, а главное смыслов и образа будущего, возвращения реальных стоимостей и как следствие массовое обеднение населения с частичным его сокращением.
Это только в первой фазе. Старт по всей видимости будет дан в ноябре, после того, как итоги выборов в Штатах не будут признаны никем и закончатся либо гражданской войной, либо диктатурой, а скорей всего и тем и другим, что в итоге откроет ящик Пандоры и запустит механизм переформатирования финансового, производственного и общественного уклада по всей поверхности земного шара.
Что же касается нас, то РФ сегодня это часть того мира , который идет под снос, но имеющая опыт альтернативного уклада в виде СССР, который вполне может быть реанимирован, потому как других перспектив кроме разных вариантов цифрового концлагеря никем не предлагается. Если всё пойдет по этому пути, то украинский и белорусский вопросы будут закрыты жестко и окончательно, а на смену либеральной банде, с судами, отстрелами, эмиграциями и конфискациями придет диктатура госмонополизма, с минимальными, но социальными гарантиями и боле-менее внятной идеологией.
-Сталин конечно может прийти по желанию трудящихся ,но не для того ,чтобы Дворковичей сажать ,а строго блюсти Закон и Право для остальных,как говорится не буди лихо…
-дак что, переживание по поводу роста своего совершенства-это просто проблема сегодня из проблем.??