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Наступила эра новых политических сил

14:30. 8 сентября 2020 92 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Русская Народная Линия

«Предвыборная ситуация в 2020 году характеризуется тем, что нынешний год является последним годом перед началом избирательной кампании в Государственную Думу. Поэтому именно сейчас политические партии могут получить мандат на участие в выборах Госдумы без сбора двухсот тысяч подписей.

Почему это так важно? В своё время мы с коллегами занимались партийным строительством. Наша «Партия Великое Отечество» была единственной политической силой в России, которая собрала эти самые двести тысяч подписей. Но из-за особенностей законодательства, написанного так называемыми большими парламентскими партиями, нас до выборов не допустили. И в бюллетене мы не смогли встретиться с нашими избирателями.

Мне кажется, что по сравнению с 2016 годом появление патриотических сил в парламенте стало насущной необходимостью.

Если бы сегодня в Государственной Думе были представлены патриотические силы, российская государственность была бы куда более устойчивей.

Мы наблюдаем попытки раскачать ситуацию в Белоруссии, ранее мы наблюдали аналогичные события на Украине. И видим печальные последствия. Поэтому главное на выборах 2020 года – это голосование за новую патриотическую партию – «За Правду», которую возглавляет Захар Прилепин и в экспертный совет которой я вошёл.

Поэтому всех, кто прислушивается к моему мнению, призываю поддержать партию «За Правду» на текущих выборах в нескольких областях России. Сделать это очень просто – придя на выборы, посмотрите в первую очередь список партии, а во вторую очередь, есть ли одномандатники от неё. Важно поддержать и то, и другое. Однако для решения главной задачи – получение возможности участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора двухсот тысяч подписей (что фактически невозможно сделать) — нужно дать шанс партии «За Правду» пройти барьер в 5% голосов избирателей.

Ну, а что касается политической ситуации в России в целом, то стоит отметить, что наступила эра новых политических сил, лиц и идей. Среди этих сил партия «За Правду», близкая моему мироощущению и пониманию добра и зла» — сказал Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/nastupila-jera-novyh-politicheskih-sil-119067

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12388 10138
    марина 8 сентября 2020 в 15:34

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    Что же касается нас, то РФ сегодня это часть того мира , который идет под снос, но имеющая опыт альтернативного уклада в виде СССР, который вполне может быть реанимирован, потому как других перспектив кроме разных вариантов цифрового концлагеря никем не предлагается. Если всё пойдет по этому пути, то украинский и белорусский вопросы будут закрыты жестко и окончательно, а на смену либеральной банде, с судами, отстрелами, эмиграциями и конфискациями придет диктатура госмонополизма, с минимальными, но социальными гарантиями и боле-менее внятной идеологией.

    -Сталин конечно может прийти по желанию трудящихся ,но не для того ,чтобы Дворковичей сажать ,а строго блюсти Закон и Право для остальных,как говорится не буди лихо…
    -дак что, переживание по поводу роста своего совершенства-это просто проблема сегодня из проблем.??

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