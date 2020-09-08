«Предвыборная ситуация в 2020 году характеризуется тем, что нынешний год является последним годом перед началом избирательной кампании в Государственную Думу. Поэтому именно сейчас политические партии могут получить мандат на участие в выборах Госдумы без сбора двухсот тысяч подписей.

Почему это так важно? В своё время мы с коллегами занимались партийным строительством. Наша «Партия Великое Отечество» была единственной политической силой в России, которая собрала эти самые двести тысяч подписей. Но из-за особенностей законодательства, написанного так называемыми большими парламентскими партиями, нас до выборов не допустили. И в бюллетене мы не смогли встретиться с нашими избирателями.

Мне кажется, что по сравнению с 2016 годом появление патриотических сил в парламенте стало насущной необходимостью.

Если бы сегодня в Государственной Думе были представлены патриотические силы, российская государственность была бы куда более устойчивей.

Мы наблюдаем попытки раскачать ситуацию в Белоруссии, ранее мы наблюдали аналогичные события на Украине. И видим печальные последствия. Поэтому главное на выборах 2020 года – это голосование за новую патриотическую партию – «За Правду», которую возглавляет Захар Прилепин и в экспертный совет которой я вошёл.

Поэтому всех, кто прислушивается к моему мнению, призываю поддержать партию «За Правду» на текущих выборах в нескольких областях России. Сделать это очень просто – придя на выборы, посмотрите в первую очередь список партии, а во вторую очередь, есть ли одномандатники от неё. Важно поддержать и то, и другое. Однако для решения главной задачи – получение возможности участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора двухсот тысяч подписей (что фактически невозможно сделать) — нужно дать шанс партии «За Правду» пройти барьер в 5% голосов избирателей.

Ну, а что касается политической ситуации в России в целом, то стоит отметить, что наступила эра новых политических сил, лиц и идей. Среди этих сил партия «За Правду», близкая моему мироощущению и пониманию добра и зла» — сказал Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/nastupila-jera-novyh-politicheskih-sil-119067