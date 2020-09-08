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Илон Маск понёс колоссальные убытки и вылетел из пятёрки самых богатых людей мира

23:52. 8 сентября 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Илон Маск понёс колоссальные убытки и вылетел из пятёрки самых богатых людей мира | Русская весна

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за один день сократилось на $13,9 миллиардов. Причиной этого стало резкое падение стоимости акций его компании Tesla. 

Об этом говорят данные счетчика Forbes Real-Time, отражающего изменения состояний миллиардеров в реальном времени.

По состоянию на 17:45 ценные бумаги компании Tesla стоили $358 за штуку, а падение их стоимости с начала дня составляло 14,42%.

Акции производителя электромобилей подешевели после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить их в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из разных секторов. Решение было принято несмотря на то, что Tesla выполнила условие для попадания в индекс, показав прибыль на протяжении четырех кварталов подряд. Вместо компании Маска комитет добавил в S&P 500 бумаги Etsy, Teradyne и Catalent.

Ко всему прочему, на ситуацию повлияло заявление компании General Motors о покупке $2 млрд в уставном капитале конкурента Tesla — стартапа по производству электрических грузовиков Nikola. В итоге в ходе премаркета 8 сентября акции стартапа подорожали на 34%, а акции General Motors — на 8%. 

В результате Маск переместился с пятого (на котором продержался около месяца) на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 миллиардов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599587795

Метки: Новости

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