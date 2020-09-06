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В России возобновили выпуск «высотного чуда». Это само по себе чудо

18:57. 6 сентября 2020 3 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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В России после длительного перерыва возобновили производство уникального авиационного двигателя, при этом серьёзно его модернизировав. Какие преимущества это даст стране и почему важно вовсе не только для военных – расскажем в сегодняшнем выпуске.

00:22 Вступление
02:12 «Высотное чудо»
03:24 Новости недели
04:34 Помощь от РЖД
05:32 Новая модификация
07:13 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1pKc_UkIq8I

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