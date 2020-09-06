Многозадачность может отрицательно влиять на мозг

Многозадачность привлекает потенциальной возможностью переделать миллион дел за один раз, сэкономив время и выдав невероятный результат. По всему миру люди продолжают писать в своих резюме, что «способны работать в режиме многозадачности» — и подают этот навык как неизменно положительную характеристику. Но так ли это на самом деле? Разбираемся, что говорят ученые и психологи по поводу привычки делать десять дел одновременно и почему она негативно сказывается не только на нашей эффективности, но и на здоровье мозга.

В первую очередь следует сказать, что то, что мы привыкли называть многозадачностью, на самом деле ею не является: пытаясь походить на Юлия Цезаря, мы делаем не более, чем просто очень быстро переключаем свое внимание с одной задачи на другую. Когда вы смотрите сериал на «Нетфликсе» и одновременно отвечаете другу в телеграме, вы не концентрируете внимание на обоих экранах. Сосредоточившись на тексте, вы неизменно пропустите часть происходящего в фильме.

К сожалению, такое быстрое и во многом хаотичное переключение, даже если мы его не осознаем, затрудняет процесс блокировки отвлекающих факторов, ослабляет ментальную концентрацию и в результате не помогает нам делать дела быстрее (или качественнее), а, наоборот, критически замедляет когнитивные процессы.

На что настроен наш мозг? Точно не на многозадачность

Вместо этого он предназначен для того, чтобы сосредоточиться на одной вещи за раз, и бомбардировка информацией создает опасную петлю обратной связи: нам кажется, что мы делаем тонну дел, тогда как на самом деле мы ничего не делаем вообще (или, по крайней мере, ничего требующего критического мышления).

Так что в каком-то смысле многозадачность попросту невозможна: наше внимание и сознание могут сосредоточиться только на одном моменте, а переключение между ними имеет свою цену.

Миф: многозадачность делает нас более продуктивным

Отвлекитесь на минуту и подумайте обо всех тех вещах, которые вы делаете прямо сейчас. Очевидный ответ — во-первых, вы читаете эту статью.

Однако велика вероятность, что параллельно вы делаете что-то еще. Например, слушаете музыку, отвечаете в мессенджере на сообщение друга, прислушиваетесь к разговору по телефону, который ваш партнер ведет в соседней комнате, и так далее. Возможно, успешно концентрируясь на всем этом, вы считаете, что достаточно хороши в своем умении балансировать между несколькими делами и действиями.

Но, вероятно, вы все же не так эффективны, как думаете

Если в прошлом было принято считать, что многозадачность — это хороший способ повысить производительность, то недавние исследования показали, что у людей, склонных делать несколько дел одновременно, больше проблем с концентрацией внимания, чем у людей, которые сосредотачиваются на одной задаче за раз.

Кроме того, одновременное выполнение множества разных дел может серьезно ухудшить когнитивные способности. Ученые даже называют цифру 40% — на столько, по их мнению, многозадачность способна снизить производительность.

Так как люди не ориентированы на более чем одно дело одновременно, включение нескольких задач в to-do list фактически замедляет когнитивную обработку. Человек не может организовать свои мысли или отфильтровать ненужную информацию, в результате вместе с эффективностью падает и качество вашей работы.

Одно из исследований, проведенное в Университете Лондона, показало, что субъекты, которые многозадачны во время выполнения интенсивных заданий, демонстрируют снижение IQ, аналогичное людям, лишенным сна. Многозадачность также связана с увеличением выработки кортизола, гормона стресса, который заставляет нас чувствовать усталость — и это именно тогда, когда нам так нужна энергия для концентрации!

Эксперимент, который провели Роберт Роджерс и Стивен Мэнселл, показал, что люди действуют медленнее, когда им приходится переключаться между делами, чем в тех ситуациях, когда они продолжают работать над одной и той же задачей.

Наконец, еще одно исследование, проведенное Джошуа Рубинштейном, Джеффри Эвансом и Дэвидом Мейером, показало, что, переключаясь между задачами, люди просто-напросто теряют огромное количество времени, и этот показатель значительно увеличивался каждый раз, когда задачи становились все более сложными.

В нашем мозге многозадачность управляется своего рода умственными исполнительными функциями, которые контролируют и управляют другими когнитивными процессами, а также определяют, как, когда и в каком порядке нам следует выполнять те или иные действия.

По словам исследователей Мейера, Эванса и Рубинштейна, процесс исполнительного контроля состоит из двух этапов: первый этап известен как «сдвиг цели» (решение сделать одно вместо другого), а второй — как «активация роли» (переход от правил выполнения предыдущей задачи к правилам выполнения новой).

Переключение между этапами может занимать всего несколько десятых секунды, что не так уж и много. Однако этот временной показатель увеличивается, когда люди начинают регулярно переключаться между задачами назад и вперед

В целом, это не так важно, когда вы, например, гладите белье и одновременно смотрите телевизор. Однако, если вы находитесь в ситуации, когда на кону стоят ваши безопасность или производительность — например, когда вы ведете автомобиль в условиях интенсивного движения и разговариваете по телефону, — даже небольшое количество времени может иметь критическое значение.

Увы, но, как показывают исследования, использование в машине хэндс-фри никак не улучшает вашу концентрацию: вы точно так же продолжаете отвлекаться на разговор, даже несмотря на то, что имеете возможность держать на руле обе руки.

Правда: многозадачность вредна для вашего мозга

В современном напряженном мире многозадачность стала слишком распространенным явлением, но какое влияние оказывает постоянное переключение и стимуляция информацией на развитие ума?

Ученый Стэнфордского университета Клиффорд Насс обнаружил, что люди, которые считались гуру многозадачности, на самом деле хуже справлялись с сортировкой релевантной информации из потока несущественных деталей и проявляли меньшую умственную организованность.

Однако, пожалуй, более неприятным открытием стало то, что подобные негативные результаты люди, склонные к многозадачности, проявляли даже в тех случаях, когда не выполняли несколько дел одновременно. То есть потенциально негативное воздействие многозадачности на мозг может оказаться постоянным.

«Даже когда мы не просили этих людей делать что-то в режиме многозадачности, их когнитивные процессы были нарушены. Они в основном хуже проявляют себя не только в том типе мышления, которое требуется для многозадачности, но и в том, что мы обычно называем глубоким размышлением», — заявил Насс в интервью изданию NPR в 2009 году.

Эксперты также предполагают, что наиболее негативное влияние хроническая тяжелая многозадачность оказывает на подростков, поскольку именно в этом возрасте мозг занят формированием важных нервных связей.

Рассеивание внимания и постоянное отвлечение на несколько потоков информации могут иметь серьезный, долговременной и разрушительный эффект на мозг подростка. Не повезло и мужчинам: многозадачность может понизить их IQ в среднем на 15 баллов, по сути, превращая их в средний когнитивный эквивалент восьмилетнего ребенка.

Наконец, сканирование МРТ показало, что у субъектов, которые склонны к медиамногозадачности (т. е. потребляют несколько потоков информации одновременно и постоянно переключаются между новостными лентами, почтой, мессенджерами и обратно), обнаруживается меньшая плотность мозга в передней части поясной извилины коры — области, связанной с эмпатией и эмоциональным контролем.

Пока что не до конца понятно, является ли многозадачность причиной возникновения этого эффекта или же уже существующее повреждение мозга приводит к формированию привычки делать несколько дел одновременно. Хорошие новости в том, что уже имеющиеся данные дают основания предполагать, что люди, которые отказываются от практики многозадачности, могут улучшить свои мыслительные показатели.

По крайней мере, так считает уже упомянутый выше исследователь Насс. По его мнению, чтобы снизить общее негативное воздействие многозадачности, достаточно ограничить количество дел, которые вы совершаете одновременно в любой момент времени, до двух.

В качестве альтернативы также можно рекомендовать «правило 20 минут». Вместо того чтобы постоянно переключаться с одного задания на другое, постарайтесь полностью посвятить свое внимание одному делу в течение 20-минутного периода и только затем переходите к следующей задаче.

В общем, многозадачность — это совершенно точно не навык, который следует с гордостью добавлять в резюме, а плохая привычка, от которой следует избавляться.