Джордж Дюрандаль, разработчик и специалист по квантовым наукам, в исследовательских целях обучил искусственный интеллект писаниям из Библии. Он взял типовую нейросеть для глубокого распознавания текста и в качестве исходных данных дал ей Библию короля Якова. Не современную версию, а именно старинный текст, со всеми его литературными и синтаксическими особенностями.
Разработка получила шутливое название «Цифровой Иисус», суммарный объем освоенной нейросетью информации составил 30 000 слов, среди которых доминирующее «Господь». После изучения Библии ИИ получил задание написать ряд текстов на три темы: «Чума», «Правитель» и «Конец света». Большая часть сочинений представляет сюрреалистичный набор слов, зато редкие осмысленные фразы звучат как мрачное пророчество.
Например, рассуждая на тему чумы, AI Jesus выдал такой текст:
«Господин Саваоф, Бог Израилев! Когда они увидят Ангела Господня над всеми братьями, которые были в пустыне, то воины пророков устыдятся людей».
Или вот отрывок из рассуждений о конце света:
«И сказал он им: отправляйтесь за ним и загляните в уста всех смертных, заслуживших прощения...»
С точки зрения развития технологий искусственного интеллекта, AI Jesus выглядит как шаг назад в сравнении с нейросетями вроде GPT-2 или GROVER. С другой стороны, трудно требовать красноречия от ИИ, который обучался по писаниям многовековой давности. Хотя даже при этом он способен удивлять неожиданными высказываниями.
Источник: https://www.techcult.ru/technology/8699-iskusstvennyj-intellekt-izuchil-bibliyu-i-vzyalsya-izrekat-mrachnye-prorochestva
И без этого Джорджа известно, какие там слова, сколько их и сколько раз они там повторяются… Слова в библии:
Вино в Библии упоминается 450 раз.
Слова крестить, крестившись, крестишь, крестит – 77 раз.
Жертва – 1279
Деньги (золото, серебро, богатство) – 1284
Рабство (раб, слуга и т.п.) – 2288
Грехи (грех, блуд, соблазн и т.п.) – 1339
Смерть (убийство, гнев, страх, смерть, кровь и т.п.) – 6954
Стремление – 15
Трудолюбие – 2
Удача – 1
Семья – 1
Развитие – 0
Счастье – 0
Кстати, в Библии упоминаний о евреях и Израиле – 8357, а о Православии, славянах и Руси – ни разу…
Библия состоит из 77 книг, из которых 50 книг составляют Ветхий Завет и 27 – Новый. Но, как видите сами, ещё в средние века только 22 книги признавались входящими в состав, так называемого, Ветхого Завета. Только 22 книги! А в наши дни ветхая часть Библии раздулась почти в 2,5 раза. И раздулась она за счёт книг, содержащих вымышленное прошлое для иудеев, прошлое, которого у них не было; прошлое, украденное у других народов и присвоенное иудеями.
Социальное оружие, смею добавить.
Навязывают нам свою ущербную иудейскую идеологию и свое суперущебное представление об мироустройстве.И ведь Успешно навязывают.Куча дядек и теток в интернете “царствия небесного желают и вечной памяти”.