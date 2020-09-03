Идущий на Приморье тайфун «Майсак» перерос в супертайфун (ФОТО, ВИДЕО)

1 сентября тайфун «Майсак» вышел в Восточно-Китайское море и, как и предполагалось, развился до супертайфуна. Давление в его центре понизилось, а максимальный ветер усилился до 70 метров в секунду.

Озвученная ранее синоптиками траектория вихря существенно не меняется. Пока тайфун смещается на север — северо-запад со скоростью 20 километров в час.

В Приморье готовятся к удару стихии, которая уже прошлась по ряду японских островов. Сразу в нескольких районах края ожидается сильный дождь и ураганный ветер. Волны поднимутся до семи метров, что соответствует настоящему шторму.

В заливе Петра Великого порывы ветра будут достигать 38 метров в секунду. Маломерным судам запрещено выходить в море. Спасатели предупредили местных жителей об опасности и рекомендовали подготовиться к эвакуации в случае ухудшения обстановки.

Кроме того, в ряде школ региона отменены занятия: сегодня останутся дома школьники Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанска и Надеждинского района Приморья.

«В школах Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанского и Надеждинского районов отменены занятия. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11.00 (04.00 мск)», — говорится в сообщении регионального госучреждения по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.

Ранее сообщалось, что ураган, вызванный тайфуном «Майсак», будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая. Сегодня во второй половине дня на побережье Приморья сила ветра достигнет урагана.

По данным Примгидромета, наибольшее воздействие вихрь окажет на западные и юго-западные районы края, южное побережье. Здесь пройдет сильный и очень сильный дождь, ветер усилится до 25–28 м/сек. На южном побережье и мысах залива Петра Великого — порывами до 38 м/сек (ураган).

На остальной территории дожди будут не такими интенсивными и скорость ветра меньше. Фон ночных температур в пределах +12…+22°С. Дневная температура составит +20…+28 °С.

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