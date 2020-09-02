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Смерть, а не кома: Создатель «Новичка» прокомментировал «отравление» Навального

19:17. 2 сентября 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Смерть, а не кома: Создатель «Новичка» прокомментировал «отравление» Навального | Русская весна

Доктор химических наук, один из создателей советской системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк заявил, что симптомы у оппозиционера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление разработанным им ядом, который якобы нашли в организме политика.

По мнению Ринка, попытки увязать отравление Навального с «Новичком» являются «совершенной политической ерундой», а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.

«Отравление Навального „Новичком“ привело бы его к смерти, а не к коме», — сказал Леонид Ринк в комментарии РИА Новости.

При СССР Ринк работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599063424

Метки: Новости

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