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Шойгу рассказал о своей мечте

12:44. 3 сентября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Шойгу рассказал о своей мечте | Русская весна

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, какая у него мечта — как человека и президента Русского географического общества.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири.

Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Или алюминий — все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там.

Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?» — поделился он в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде».

По мнению министра обороны, в скором будущем нефть перестанет быть столь востребованной и на первое место выйдут другие природные ископаемые.

«Вот возьмем электромобиль Tesla: там аккумуляторы не наши, а сырья у нас под эти аккумуляторы — выше крыши. И мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план.

Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку. Которые будут двигать большую науку, которые сделают линии электропередачи не переменного, а постоянного тока», — отметил Шойгу. То же касается и леса, и угля, и многого другого, чем богата Сибирь.

«Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны.

Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина.

Об этом говорил в прошлом году наш президент на Петербургском международном экономическом форуме», — подытожил он.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599120630

Метки: Новости

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