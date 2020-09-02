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По пути Украины: В Вашингтоне хотят убрать множество памятников и переименовать социальные объекты

01:00. 2 сентября 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
По пути Украины: В Вашингтоне хотят убрать множество памятников и переименовать социальные объекты | Русская весна

Специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые «не отвечают ценностям округа Колумбия», где находится столица США. 

В частности, рекомендует городским властям обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или «контекстуализировать» (то есть добавить пояснения) такие всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, как: мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.

Критерии отбора были следующие: «участие в рабстве, системный расизм, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ», а также нарушение закона «О правах человека в округе Колумбия».

Кроме того, предлагается переименовать целый ряд объектов, в том числе школ и парков, названных в честь знаменитых государственных деятелей.

В общей сложности предлагается переименовать 21 школу, девять зданий и 12 парков, скверов и площадок. Авторы доклада указывают, что всего в городе 1330 объектов, включая федеральные, которые носят чье-либо имя, из них 153 «вызывают обеспокоенность» у жителей.

Комиссия была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.

Администрация президента-республиканца Дональда Трампа вряд ли даст согласие на какие-либо действия в отношении упомянутых федеральных памятников, однако все может измениться, если по итогам выборов 3 ноября к власти придет демократ Джо Байден, а его партия получит большинство в обеих палатах конгресса США.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598997218

Метки: Новости

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