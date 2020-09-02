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Неизбежность санкций

23:12. 2 сентября 2020 129 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Коротко по ситуации с "Новичком" и Навальным.

1. Новые санкции от США и ЕС так или иначе неизбежны. В случае с США, они будут связаны не только и не столько с Навальным. Это перманентный процесс порожденный идущей Холодной войной. Поэтому нытье "А за что?" и "Это нарушает международное право" выглядит неуместно. Господствует принцип "Делаю, потому что могу". Нытье и жалобы, удел слабых, в мире, где международное право успешно деградирует до уровня закона джунглей.

2. В текущих реалиях данную историю очевидно будут раскручивать в четерех направлениях:

а) Торпедировать с помощью этой истории "Северный Поток 2" несмотря на сопротивление Меркель и крупного немецкого бизнеса. В этом аспекте это удар не только по РФ, но и по фрондирующей части руководства Германии, которой ставят вполне понятную вилку решений.
б) Сковать действия России на Белорусском направлении и попытаться поломать игру Кремля связанную с попытками форсировать интеграционные процессы внутри Союзного Государства.
в) Вызвать дальнейшее ухудшение отношений РФ и ЕС, а также спровоцировать ухудшение отношений Германии и РФ, которое уже анонсировали лица связанные с Атлантическим советом (еще до "Новичка").
г) Активизация темы "злокозненности России" в контексте американских выборов и подпитывание темы "Рашагейта" и "угрозы демократии". Демократическая партия будет раскручивать эту тему максимально активно.

3. История будет развиваться сугубо в медийном ключе, как и дело Скрипалей. Правдоподобностью как и в предшествующем случае утруждаться особо не будут (как не утруждались с фейковыми историями про Думу и Хан-Шейхун, которые как было доказано позднее, были полностью сфальсифицированы), да впрочем и сейчас уже не утруждаются. Тут нужна лишь картинка, которая будет использована для обоснования новых санкций.

Стоит отметить еще один момент.

Летом 2014 года обломки Боинга с территории ДНР выдают в Голландию, после чего получают предсказуемую медийную кампанию с последующими жалобами на то, что это клоуанда к расследованию никакого отношения не имеет.
Летом 2020 года выдают тело Навального в Германию и начинают после этого жаловаться на то, что в ход пошли басни про "Новичок" и к объективным медицинским данным эти обвинения отношения не имеют.
Занятная внешнеполитическая патология на грани самострела.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6140459.html

Метки: ес, навальный, нато, Россия, санкции, спецслужбы, США

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 12263 10061
    марина 3 сентября 2020 в 10:18

    Именно клоунада и причем совместная ,это что-то типа совместного Договорняка про Ковид,выступление против которого многомиллионного народа на Западе у нас СМИ и ТВ и не обсуждают. не показывают.Цели программа другая ,какая нам неизвестна и от них отвлекают и развлекают массовку и мы обязательно поддадимся и со слюной будем это обсуждать.Прогноз ученого ,что исчезнут 75% известных профессий и целые отрасли говорит о том ,что назад в саванны,леса, чистые от жрущих охлосов ,избганные захотели поохотится без многих млрд ныне живущих.

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    • 1720 1420
      Андрей Поповмарина 3 сентября 2020 в 11:06

      Ну типа того, или совместная или политическая и государственная несостоятельнось, если не сказать грубее. Какое то было выражение: это саботаж или разгильдяйство. Ответственных за политику и экономику нет. Зато всё могут объяснить: мол всё равно санкции неизбежны, не переживайте, всё происходит само собой, мы можем только наблюдать что с нами делают. Понятное дело что если принять позицию наблюдателя, а не хотя бы участника, отчасти ответственного за процесс, то будут делать всё что захотят. Пришли грабители в нашу квартиру но мы же только наблюдатели, зачем что то предпринимать, куда то звонить и др., это же неизбежность. Это всё дело в грабителях, а не в нас, они злые. Зачем закрывать на ночь дверь, или ставить железную? Они же всё равно злые.

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  • 5118 3418
    малыш 3 сентября 2020 в 11:14

    За лечение гражданина России в Германии можно объявить бесполетную зону на территории России для стран ЕС

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  • 32775 28457
    Вячеслав 3 сентября 2020 в 11:29

    Навального решили, с пользой для дела, слить, предварительно отравив его… А на его место найдут какого-нибудь Ненужного…

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