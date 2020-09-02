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«Это информационная агрессия» — YouTube объявил войну русским

02:59. 2 сентября 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Это информационная агрессия» — YouTube объявил войну русским | Русская весна

Двойные стандарты американского видеохостинга показали всю сущность США. 

Если американцам что-то не нравится, они обязательно попробуют это остановить. Именно таким правилом руководствуются администраторы YouTube, которые регулярно банят ни за что русские каналы. Ранее не раз были удалены каналы «Русской Весны» и различных патриотических авторов.

Аккаунт известных пранкеров Лексуса и Вована не находится ни в бане, ни в черных списках, но администрация буквально объявила им войну. Все началось с того, что ребята не получили положенную им на 100 тыс. подписчиков «серебряную кнопку».

«Мы, конечно, не гнались ни за какой кнопкой. Нам это, в принципе, не нужно. Это такой артефакт символический, скажем так. Но они сами изначально предложили её нам, сказали: вы можете её получить. Мы ответили: хорошо, почему бы нет».

Переговоры закончились ничем. По словам блогеров, у администрации видеохостинга постоянно появлялись какие-то отговорки, почему они не могут выдать им кнопку. А затем там и вовсе заявили, что канал пранкеров не отвечает требованиям сервиса, но каким именно, не сказали.

«Они как бы хотели, наверное, чтобы мы оказались в каких-то чёрных списках — либо санкционных, либо ещё каких-то, — тогда они могли бы легально нас забанить. Но они этого не могут сделать. Поскольку, с точки зрения законодательства, даже американского, мы не нарушали закон».

Лексус и Вован предположили, что администрация работает по двойным стандартам. Кому-то отказывает без объяснения причин, удаляет «неугодные» ролики и даже целые каналы (канал «Царьграда», ФАН, «Крым-24» и т. д.), а кого-то «своего» активно пиарит. По мнению пранкеров, это настоящий акт информационной агрессии.

«Когда та площадка, которая даёт высказываться всем разнообразным точкам зрения, делает это в угоду определённой какой-то группе, это нонсенс».

Лексус считает, что в России YouTube ведет себя очень вальяжно, будто как дома, хотя российские законы сильно отличаются от американских.

И администрация почему-то регулярно их нарушает. Никакой управы на видеохостинг нет, и, очевидно, США это только на руку, потому что они могут спокойно ограничивать в просмотрах «ненужные» им видеоролики (RT, например), удалять их и банить пророссийские каналы.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1598987739

Метки: Новости

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