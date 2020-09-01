Лучшие мародеры Чикаго. Август 2020

Полиция Чикаго выложила порцию роликов с наиболее наглыми актами мародерства в ходе протестов в августе 2020-го года.Полиция просит граждан помочь с опознанием особо отличившихся мародеров, хотя в ряде случаев это вряд ли возможно, так как мародеры с IQ более 80 догадывались носить маски.Из представленных видео вы можете составить свое представление о том, как выглядит современный американский гражданин склонный к мародерству.Разумеется, при альтернативном развитии, данные ролики можно рассматривать и как пособие по участию в актах массового мародерства на территории США и не только.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137759.html