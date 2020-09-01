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Лучшие мародеры Чикаго. Август 2020

18:23. 1 сентября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Полиция Чикаго выложила порцию роликов с наиболее наглыми актами мародерства в ходе протестов в августе 2020-го года.
Полиция просит граждан помочь с опознанием особо отличившихся мародеров, хотя в ряде случаев это вряд ли возможно, так как мародеры с IQ более 80 догадывались носить маски.
Из представленных видео вы можете составить свое представление о том, как выглядит современный американский гражданин склонный к мародерству.
Разумеется, при альтернативном развитии, данные ролики можно рассматривать и как пособие по участию в актах массового мародерства на территории США и не только.






























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137759.html

Метки: Видео, идиоты, криминал, мародерство, мародеры, полиция, протесты, США, чикаго, юмор

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