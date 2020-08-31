Ректор МПГУ А.В.Лубков на канале “Крым 24″ в программе “Интервью 24. В чём правота нашего дела?”

Цитата: Мельников ЕвгенийДОГОВОР ОФЕРТЫНастоящим, Я, Мельников Евгений Владимирович, выражаю намерение заключить договор с Левашовым Николаем Викторовичем, на условиях настоящей оферты. 1. Условия оферты1.1. Левашову Н.В. предоставляются доказательства, ...
... о том, что в эфир программа не выйдет, так как "передача..., приглашая на передачу Невзорова, руководство программы уверяло, что передача пойдет в..." на видео или диктофон. Выход программы предполагался по расписанию: 15 апреля...
Когда начинаешь суммировать итоги уходящего 2014 года, начиная с украинских событий в их полном объёме, через «взаимоотношения с нашими западными партнёрами» и заканчивая лютым кризисом валютного рынка в России в декабре, первое, что приходит в голову, — ...
Тот, кто сейчас подумал, что это оговорочка, так сказать, по Фрейду, тот глубоко ошибается. Это, простите истинная правда, и я вам сейчас докажу почему.. Сегодня я вам раскрою истинную суть радиостанции «ЭХО Москвы», этой преступной организации, жаждущей ...
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!! Недавнее заявление ученных из SETI(проекта, занимающегося поисками внеземного разума) не на шутку взбудоражило общественность. После того, как правительство США решило прекратить финансирование SETI, ...
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