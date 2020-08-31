Главная » Видео, История, Мировоззрение

Ректор МПГУ А.В.Лубков на канале “Крым 24″ в программе “Интервью 24. В чём правота нашего дела?”

09:14. 31 августа 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Лубков #Крым24 #Интервью #СМИ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kQo2sXbFRR0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ДОГОВОР ОФЕРТЫ С НИКОЛАЕМ ЛЕВАШОВЫМ
Цитата: Мельников ЕвгенийДОГОВОР ОФЕРТЫНастоящим, Я, Мельников Евгений Владимирович, выражаю намерение заключить договор с Левашовым Николаем Викторовичем, на условиях настоящей оферты. 1. Условия оферты1.1. Левашову Н.В. предоставляются доказательства, ...
НТВшники: Бог с ними или Модернизация РПЦ
... о том, что в эфир программа не выйдет, так как "передача..., приглашая на передачу Невзорова, руководство программы уверяло, что передача пойдет в..." на видео или диктофон. Выход программы предполагался по расписанию: 15 апреля...
Год, когда в России умер либерализм
Когда начинаешь суммировать итоги уходящего 2014 года, начиная с украинских событий в их полном объёме, через «взаимоотношения с нашими западными партнёрами» и заканчивая лютым кризисом валютного рынка в России в декабре, первое, что приходит в голову, — ...
«ЭХО Москвы» или «Эхо Мацы»?
Тот, кто сейчас подумал, что это оговорочка, так сказать, по Фрейду, тот глубоко ошибается. Это, простите истинная правда, и я вам сейчас докажу почему.. Сегодня я вам раскрою истинную суть радиостанции «ЭХО Москвы», этой преступной организации, жаждущей ...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!!
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!! Недавнее заявление ученных из SETI(проекта, занимающегося поисками внеземного разума) не на шутку взбудоражило общественность. После того, как правительство США решило прекратить финансирование SETI, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)