Либералы не выносят русского языка

Либерально-глобалистское лобби, 20 лет разрушающее некогда лучшее в мире русское (советское) образование по инструкциям западных кукловодов, перешло к финальной фазе операции по отстранению от должности министра образования Ольги Васильевой.



Поводом стало принятие нового державно-ориентированного образовательного стандарта по русскому языку и литературе.



Против Васильевой по команде Высшей школы экономики выступили некие подписанты во главе с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и одним из главных идеологов разрушения традиционной системы образования Александром Асмоловым.



Вчера к ним присоединились ректоры еще двух вузов, сделавших состояния на реформе образования. Общественность в лице Гражданского комитета возрождения образования и науки выступила в поддержку министра.



Однако аппаратный вес птенцов ВШЭ, подержанных системными либералами в органах власти РФ, гораздо больше, поэтому без массовой поддержки министра со стороны педагогической и родительской общественности у нас есть шанс в ближайшее время получить вместо Васильевой очередного Фурсенко с его мечтами «воспитать потребителя».

на днях Ольга Васильева заявила о разработке революционного ФГОСа по русскому и литературе, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской (советской) школы.



Суть его заключалась в том, чтобы вернуться к утраченному благодаря фурсенкам единому образовательному пространству, унификации учебников, единым критериям для оценки результатов освоения учебного предмета. «Русская культура», «русская литература», «русский язык» называются в представленном командой Васильевой ФГОСе абсолютными ценностями, кроме того, стандарт уделяет первоочередное внимание осмыслению национально-культурной идентичности ребенка, воспитанию патриотизма, а также необходимости изучения литературной классики вместо любимых деятелями из ВШЭ людмил улицких.

Оппоненты Васильевой во главе с мужем председателя Центробанка, ректором Высшей школы экономии Ярославом Кузьминовым и главным «реформатором» образования Александром Асмоловым тут же перешли в контратаку, распространив по СМИ явно заготовленное заранее письмо неких 800 подписантов из ВШЭ, РАО, ФИРО, психфака МГУ против нового ФГОСа.



Суть этих писаний сводилась к причитаниям по поводу того, что инициатива Васильевой сведет на «нет» все их «достижения» последних лет — что, кстати говоря, во многом является правдой.



И слава Богу, — скажет большинство нормальных педагогов, которые устали от асмоловской «вариативности» и «индивидиуальных траекторий развития». Но асмоловы-кузьминовы и прочие фурсенки так не думают. Для них даже частичное наведения порядка в том бардаке, в который они превратили начальное и среднее образование, где детей не учат думать и не воспитывают, а просто натаскивают на ЕГЭ — это смерть.



Просто потому что их не поймут заказчики и кумиры из транснациональных корпораций, стремящиеся не допустить возрождения России и закрепить за ней нынешний полуколониальный статус.



За минувшие десятилетия секта неолибералов выстроила жесточайшую систему, которая гарантированно защищала ее от бунтов снизу — простой педагог или профессор, получающий 28 тысяч рублей в месяц, уже давно не смеет иметь своего мнения, отличного от мнения поставленного над ним «эффективного менеджера» в виде ректора или директора (зарплаты ректоров ведущих вузов доходят до 1-1,5 млн. рублей, что превращает их в представителей

).



Но тут система дала сбой: в Минобрнауки произошла «революция сверху» — на либеральную монополию промывать мозги русским детям покусились не отдельные герои-педагоги и не родители, а сама министр образования.



Этот удар был для господ вроде Асмолова посерьезней, чем неудачная попытка Васильевой отбить

и даже больше, чем слив в сети компромата на одного из главных идеологов ВШЭ —

).

И они решили «сносить» Васильеву. В ход пошла тяжелая артиллерия. На призыв Кузьминова и Асмолова откликнулись советник Президента и один из могильщиков российского образования Андрей Фурсенко и ряд ректоров-либерал-глобалистов, в частности, ректор МПГУ Игорь Рымаренко и любящий выдавать себя за друга Президента (на самом деле, как говорят знающие люди, — просто хороший знакомый премьера Дмитрия Медведева) ректор СПбГУ Николай Кропачев.



Эти деятели вместе с упоминавшимся г-ном Кузьминовым написали Васильевой алармисткое письмо с предложением включить своих экспертов в комиссию

В ответ на этот накат представители педагогической и родительской общественности решили организовать письма и прочие акции в поддержку Васильевой.



Совет Гражданского комитета возрождения образования и науки распространил открытое обращение в поддержку министра.

Помимо подписавших обращение академиков и профессоров, это обращение, озвученное вчера на «круглом столе» в защиту русского языка, проходившем в рамках Форума православной общественной в Петербургском СКК, подержали ряд заметных деятелей культуры, Русской православной Церкви и общественных объединений — в частности, института Общественного уполномоченного по защите семьи и АРКС.

Как сообщает сайт Министерства образования и науки России, сегодня, 28 марта, завершается внесение предложений по доработке проекта Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).



Надеемся, что Ольге Юрьевне все-таки удастся настоять на своем и спасти образование наших детей от системных либералов.



Андрей Цыганов,

РИА Катюша

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Источник: ss69100.livejournal.com