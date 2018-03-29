Либералы не выносят русского языка
14:17. 29 марта 2018 Просмотров - 480 3 коммент. Опубликовал: brahman
Министра образования Ольгу Васильеву «уходят» за новый ФГОС по русскому языку и литературе
Либерально-глобалистское лобби, 20 лет разрушающее некогда лучшее в мире русское (советское) образование по инструкциям западных кукловодов, перешло к финальной фазе операции по отстранению от должности министра образования Ольги Васильевой.
Поводом стало принятие нового державно-ориентированного образовательного стандарта по русскому языку и литературе.
Против Васильевой по команде Высшей школы экономики выступили некие подписанты во главе с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и одним из главных идеологов разрушения традиционной системы образования Александром Асмоловым.
Вчера к ним присоединились ректоры еще двух вузов, сделавших состояния на реформе образования. Общественность в лице Гражданского комитета возрождения образования и науки выступила в поддержку министра.
Однако аппаратный вес птенцов ВШЭ, подержанных системными либералами в органах власти РФ, гораздо больше, поэтому без массовой поддержки министра со стороны педагогической и родительской общественности у нас есть шанс в ближайшее время получить вместо Васильевой очередного Фурсенко с его мечтами «воспитать потребителя».
Как уже рассказывала «Катюша», на днях Ольга Васильева заявила о разработке революционного ФГОСа по русскому и литературе, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской (советской) школы.
Суть его заключалась в том, чтобы вернуться к утраченному благодаря фурсенкам единому образовательному пространству, унификации учебников, единым критериям для оценки результатов освоения учебного предмета. «Русская культура», «русская литература», «русский язык» называются в представленном командой Васильевой ФГОСе абсолютными ценностями, кроме того, стандарт уделяет первоочередное внимание осмыслению национально-культурной идентичности ребенка, воспитанию патриотизма, а также необходимости изучения литературной классики вместо любимых деятелями из ВШЭ людмил улицких.
Оппоненты Васильевой во главе с мужем председателя Центробанка, ректором Высшей школы экономии Ярославом Кузьминовым и главным «реформатором» образования Александром Асмоловым тут же перешли в контратаку, распространив по СМИ явно заготовленное заранее письмо неких 800 подписантов из ВШЭ, РАО, ФИРО, психфака МГУ против нового ФГОСа.
Суть этих писаний сводилась к причитаниям по поводу того, что инициатива Васильевой сведет на «нет» все их «достижения» последних лет — что, кстати говоря, во многом является правдой.
И слава Богу, — скажет большинство нормальных педагогов, которые устали от асмоловской «вариативности» и «индивидиуальных траекторий развития». Но асмоловы-кузьминовы и прочие фурсенки так не думают. Для них даже частичное наведения порядка в том бардаке, в который они превратили начальное и среднее образование, где детей не учат думать и не воспитывают, а просто натаскивают на ЕГЭ — это смерть.
Просто потому что их не поймут заказчики и кумиры из транснациональных корпораций, стремящиеся не допустить возрождения России и закрепить за ней нынешний полуколониальный статус.
За минувшие десятилетия секта неолибералов выстроила жесточайшую систему, которая гарантированно защищала ее от бунтов снизу — простой педагог или профессор, получающий 28 тысяч рублей в месяц, уже давно не смеет иметь своего мнения, отличного от мнения поставленного над ним «эффективного менеджера» в виде ректора или директора (зарплаты ректоров ведущих вузов доходят до 1-1,5 млн. рублей, что превращает их в представителей совершенно иного сословия ).
Но тут система дала сбой: в Минобрнауки произошла «революция сверху» — на либеральную монополию промывать мозги русским детям покусились не отдельные герои-педагоги и не родители, а сама министр образования.
Этот удар был для господ вроде Асмолова посерьезней, чем неудачная попытка Васильевой отбить уроки секспросвета зимой этого года и даже больше, чем слив в сети компромата на одного из главных идеологов ВШЭ — Исаака Фрумина ).
И они решили «сносить» Васильеву. В ход пошла тяжелая артиллерия. На призыв Кузьминова и Асмолова откликнулись советник Президента и один из могильщиков российского образования Андрей Фурсенко и ряд ректоров-либерал-глобалистов, в частности, ректор МПГУ Игорь Рымаренко и любящий выдавать себя за друга Президента (на самом деле, как говорят знающие люди, — просто хороший знакомый премьера Дмитрия Медведева) ректор СПбГУ Николай Кропачев.
Эти деятели вместе с упоминавшимся г-ном Кузьминовым написали Васильевой алармисткое письмо с предложением включить своих экспертов в комиссию по разработке новых ФГОСов.
В ответ на этот накат представители педагогической и родительской общественности решили организовать письма и прочие акции в поддержку Васильевой.
Совет Гражданского комитета возрождения образования и науки распространил открытое обращение в поддержку министра.
Помимо подписавших обращение академиков и профессоров, это обращение, озвученное вчера на «круглом столе» в защиту русского языка, проходившем в рамках Форума православной общественной в Петербургском СКК, подержали ряд заметных деятелей культуры, Русской православной Церкви и общественных объединений — в частности, института Общественного уполномоченного по защите семьи и АРКС.
Как сообщает сайт Министерства образования и науки России, сегодня, 28 марта, завершается внесение предложений по доработке проекта Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Надеемся, что Ольге Юрьевне все-таки удастся настоять на своем и спасти образование наших детей от системных либералов.
Андрей Цыганов,
РИА Катюша
Источник.
Либерально-глобалистское лобби, 20 лет разрушающее некогда лучшее в мире русское (советское) образование по инструкциям западных кукловодов, перешло к финальной фазе операции по отстранению от должности министра образования Ольги Васильевой.
Поводом стало принятие нового державно-ориентированного образовательного стандарта по русскому языку и литературе.
Против Васильевой по команде Высшей школы экономики выступили некие подписанты во главе с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и одним из главных идеологов разрушения традиционной системы образования Александром Асмоловым.
Вчера к ним присоединились ректоры еще двух вузов, сделавших состояния на реформе образования. Общественность в лице Гражданского комитета возрождения образования и науки выступила в поддержку министра.
Однако аппаратный вес птенцов ВШЭ, подержанных системными либералами в органах власти РФ, гораздо больше, поэтому без массовой поддержки министра со стороны педагогической и родительской общественности у нас есть шанс в ближайшее время получить вместо Васильевой очередного Фурсенко с его мечтами «воспитать потребителя».
Как уже рассказывала «Катюша», на днях Ольга Васильева заявила о разработке революционного ФГОСа по русскому и литературе, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской (советской) школы.
Суть его заключалась в том, чтобы вернуться к утраченному благодаря фурсенкам единому образовательному пространству, унификации учебников, единым критериям для оценки результатов освоения учебного предмета. «Русская культура», «русская литература», «русский язык» называются в представленном командой Васильевой ФГОСе абсолютными ценностями, кроме того, стандарт уделяет первоочередное внимание осмыслению национально-культурной идентичности ребенка, воспитанию патриотизма, а также необходимости изучения литературной классики вместо любимых деятелями из ВШЭ людмил улицких.
Оппоненты Васильевой во главе с мужем председателя Центробанка, ректором Высшей школы экономии Ярославом Кузьминовым и главным «реформатором» образования Александром Асмоловым тут же перешли в контратаку, распространив по СМИ явно заготовленное заранее письмо неких 800 подписантов из ВШЭ, РАО, ФИРО, психфака МГУ против нового ФГОСа.
Суть этих писаний сводилась к причитаниям по поводу того, что инициатива Васильевой сведет на «нет» все их «достижения» последних лет — что, кстати говоря, во многом является правдой.
И слава Богу, — скажет большинство нормальных педагогов, которые устали от асмоловской «вариативности» и «индивидиуальных траекторий развития». Но асмоловы-кузьминовы и прочие фурсенки так не думают. Для них даже частичное наведения порядка в том бардаке, в который они превратили начальное и среднее образование, где детей не учат думать и не воспитывают, а просто натаскивают на ЕГЭ — это смерть.
Просто потому что их не поймут заказчики и кумиры из транснациональных корпораций, стремящиеся не допустить возрождения России и закрепить за ней нынешний полуколониальный статус.
За минувшие десятилетия секта неолибералов выстроила жесточайшую систему, которая гарантированно защищала ее от бунтов снизу — простой педагог или профессор, получающий 28 тысяч рублей в месяц, уже давно не смеет иметь своего мнения, отличного от мнения поставленного над ним «эффективного менеджера» в виде ректора или директора (зарплаты ректоров ведущих вузов доходят до 1-1,5 млн. рублей, что превращает их в представителей совершенно иного сословия ).
Но тут система дала сбой: в Минобрнауки произошла «революция сверху» — на либеральную монополию промывать мозги русским детям покусились не отдельные герои-педагоги и не родители, а сама министр образования.
Этот удар был для господ вроде Асмолова посерьезней, чем неудачная попытка Васильевой отбить уроки секспросвета зимой этого года и даже больше, чем слив в сети компромата на одного из главных идеологов ВШЭ — Исаака Фрумина ).
И они решили «сносить» Васильеву. В ход пошла тяжелая артиллерия. На призыв Кузьминова и Асмолова откликнулись советник Президента и один из могильщиков российского образования Андрей Фурсенко и ряд ректоров-либерал-глобалистов, в частности, ректор МПГУ Игорь Рымаренко и любящий выдавать себя за друга Президента (на самом деле, как говорят знающие люди, — просто хороший знакомый премьера Дмитрия Медведева) ректор СПбГУ Николай Кропачев.
Эти деятели вместе с упоминавшимся г-ном Кузьминовым написали Васильевой алармисткое письмо с предложением включить своих экспертов в комиссию по разработке новых ФГОСов.
В ответ на этот накат представители педагогической и родительской общественности решили организовать письма и прочие акции в поддержку Васильевой.
Совет Гражданского комитета возрождения образования и науки распространил открытое обращение в поддержку министра.
Помимо подписавших обращение академиков и профессоров, это обращение, озвученное вчера на «круглом столе» в защиту русского языка, проходившем в рамках Форума православной общественной в Петербургском СКК, подержали ряд заметных деятелей культуры, Русской православной Церкви и общественных объединений — в частности, института Общественного уполномоченного по защите семьи и АРКС.
Как сообщает сайт Министерства образования и науки России, сегодня, 28 марта, завершается внесение предложений по доработке проекта Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Надеемся, что Ольге Юрьевне все-таки удастся настоять на своем и спасти образование наших детей от системных либералов.
Андрей Цыганов,
РИА Катюша
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Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Все хорошие начинания для будущего наших детей будут сведены на нет либероидной кучей на нет, что очень печально…
ВШЭ и сочувствующих- разогнать и на лесоповал, интересно, свершится это когда – нибудь?
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Сижу я, тупой дебил, и думаю: Васильева же путинская “подружка”, а всё, что делает Путин это плохо и во вред России и лично мне, дебилу. Надо бы её обосрать… Или она таки американская “подружка”?.. Но американцы хотят скинуть Путина, так же как и мы, дебилы, и тогда надо бы её поддержать… Негодяи Кузьминов и Асмолов тоже, блин, друзья Путина, и хотят Васильеву завалить. Тогда надо бы её поддержать, патамушта негодяи хотят её завалить… Значит точно! Васильева Путину не подружка!.. тогда, получаецца, она подружка американцев… или таки негодяи друзья американцев?… Бл..ь, откуда она ваще взялась, эта Васильева?!
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Напомню, что О.Васильева сменила бывшего министра Фурсенко после вышедшего в ютубе ролика “Доктора с Учителями”. О.Васильева если уйдёт с поста министра, то клип “Доктора с Учителями” может стать снова актуален.