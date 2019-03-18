Ректор МПГУ А.В.Лубков на III фестивале «Цифровая история»

Уважаемые участники съезда, уважаемый президиум!Важнейшую роль в становлении юного человека, будущего гражданина своей страны, играют два социальных института — семья и школа. Поэтому без коренной трансформации школьного образования добиться победы в ...
15.08.2009 - Инсайдер уже комом стоит в горле. Кто только не пишет о нем. Пришлось собирать материалы, и они принесли результаты - во время этих исследований его не только обнаружили, но и обезвредили… Читайте об этом: —————————————————– Мы вынуждены ...
Из первой части настоящей статьи мы с вами, уважаемые читатели, узнали о «новаторских» методах воспитания детей, неминуемо оглупляющих человека; о «прорывных» научных технологиях, на поверку оказавшихся банальной глупостью, замаскированной наукообразием; ...
Рассказывает президент Академии фундаментальных наук Андрей Александрович Тюняев: — Как известно, к северу от территории современного Китая существовала другая, гораздо более древняя цивилизация. Это неоднократно подтверждено археологическими открытиями, ...
Наверное, автору можно верить. Это не бред сумасшедшего. Тем более об этом всё чаще проговариваются СМИ. Так намекали, что в путч 1991 года собралась на площади толпа из людей, которые шли по своим разным делам, но сами не поняли, почему пришли на эту ...