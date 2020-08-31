Обоюдоострое оружие

Тот случай, когда протесты сначала топили рейтинг Трампа, а затем начали топить рейтинг Байдена.Не случайно, что в мае-июле, в риторике Трампа и республиканцев частенько проскакивали обвинения в адрес демократов, что они используют протесты для того, чтобы прорваться к власти путем дестабилизации ситуации в стране.Но в последние недели уже демократы начали обвинять Трампа в том, что он использует хаос протестов для того, чтобы запугивать обывателей хаосом, в котором обвиняют демократов.На длинной дистанции это оружие оказалось обоюдоострым и по мере затягивания протестов и их хаотизации, издержки для демократов растут куда как быстрее, нежели для Трампа.PS. На графике обращает на себя внимание точка пересечения в конце мая, пришедшаяся на убийство Джорджа Флойда и начало массовых протестов и беспорядков. По сути, это ключевой элемент роста рейтинга Байдена. До недавних пор.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6134236.html