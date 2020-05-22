На западном направлении

Если кратчайший путь к карману жертвы лежит через лобызания и объятия, носитель западных ценностей будет самим образцом учтивости и почтенности. Если наиболее рентабельным окажется силовой сценарий – не сыскать будет более жестокого и беспощадного маньяка. Причём маньяками могут оказаться и джентельмены с „ледями” и в высшей степени средний класс , и полубомжи с нулевыми шансами выбраться из трущобы . Поражённые западными ценностями, оценивают окружающий мир, происходящие в нём события и населяющих его обитателей исключительно и только с точки зрения наполнения своих собственных карманов. Всё, что наполняет карманы, относится к силам добра, всё, что не наполняет – однозначно – зло.

Однако есть в этом мире кое-что неизменно. Все телодвижения, вся пропаганда и вся мощь западных государства и общества круглосуточно решают всего одну проблему – отобрать и поделить. При этом личный компьютер средневзвешенного „партнёра” моментально вычисляет наиболее оптимальный способ отъёма бабла у „диких нецивилизованных народов”, включает соответствующую программу и составляет план, в котором могут самым причудливым способом сплетаться клятвы в верности с подмешиванием цикуты в утренний кофе, а восхищение гениальностью жертвы – с обвинением его в самых ужасных грехах.

Повезло жить на стыке цивилизаций – есть с чем сравнить. Учился в СССР и РФ, Британии и США , а потом 20 лет работал на стыке русского и англосаксонского миров, общаясь с самыми разнокалиберными слоями западной цивилизации, от владельцев небоскрёбов на Манхеттене, завсегдатаев лондонского Сити и до восточно-европейских нищебродов. На моих глазах происходила потрясающая по своему масштабу и непредсказуемости эволюция российского делового мира – от смотрящих снизу вверх на „наших западным партнёров” до плюющих сверху вниз на то, во что эти партнёры превратились за последние четверть века.

Отношения России с Западом всегда отличались особой нежностью и нестандартной заботой друг о друге, в основном в партере . У обоих сторон эти отношения оставили в памяти незабываемые ощущения.



Понимая это, легко понять и непреходящую ненависть к России, а точнее к той её части, которая мешает „золотить ручку” а значит является исчадием ада независимо от какой-то там непонятной культуры и еще менее понятных глупых, потому как нерентабельных чувств, как долг, честь и ответственность.

Кстати насчет ответственности. Это понятие жёстко связано с религиозными установками, которыми закодированы потомки их носителей, даже если они объявили нынче о своём атеизме. Кодировка, присущая традиционным религиям на территории России объявляет грехом набор деяний, независимо от того, какие последствия они принесли их автору.



Преобладающая на Западе протестантская культура считает грехом какое-либо деяние только при наличии определенных последствий. Предположим грабёж, сошедший с рук грабителю, считается богоугодным, но точно такой же требует покаяния в случае, если за ним последовало наказание.

Непонимание этих тонкостей западной натуры и особенностей западных ценностей приводит к пропасти взаимного непонимания. Русские искренне не понимают, как можно считать доблестью очевидный грех, а западники также честно не понимают, что они сделали плохого, если в результате их не только не наказали а даже наоборот – они поимели совершенно конкретный профит, а значит Богом их поведение было явно одобрено.

Яркий пример – Вторая Мировая и немцы, которые вплоть до поражения абсолютно искренне считали свой Рейх непогрешимым, и только после его разгрома их озарило, что да, оказывается, нацизм – это реально хреново и ни фига не богоугодно…. Точно такая же кодировка стоит в башке и наших друзей-англосаксов, которые, даже будучи атеистами, руководствуются кальвинистскими установками – которых даже лютеране считали сектантами…



А поэтому – Оранж над Вьетнамом – это очень даже здорово, бомбы на головы мирных югославов, афганцев, иракцев и ливийцев – ни хрена не греховно. А „уау" при виде мученической смерти Каддафи очень даже спрягается с религиозностью, ибо на выходе бабло и бабло+…

Но всё это так, мало кому нужная анатомия. Достаточно увидеть Главную Ценность Западного мира, чтобы понимать всю логику действий любого их представителя – бабло форевер… А остальные ценности – мелочи и глупости, вызывающие смех и раздражение „всего цивилизованного человечества”.

Drang nach Osten

Распад СССР лишний раз продемонстрировал неспособность жестко-иерархичной структуры управления реагировать на усложнение объекта управления. Как только количество плановых показателей, требующих анализа и контроля, превысило возможности по обработке поступающей информации, в системе начали накапливаться ошибки, которые привели к её распаду на более простые модели.

После распада СССР во всех 15 бывших советских республиках был установлен жесткий колониальный режим, который отличался следующими особенностями:

– Впервые за историю планеты колониальный режим был наднациональный, и осуществлялся не столько государствами, сколько группой частных компаний – владельцев ФРС США.

– Впервые колониальные отношения насаждались не штыками (или не только штыками), а „пряниками" – за счет переформатирования национальных элит с помощью межнациональной валюты, которой отводилась роль главного инструмента колонизации.

– Основной отличительной особенностью данной модели от колонизации Индии и Аляски, где администрирование осуществляли также частные компании, является то, что поменялись местами поручитель и доверенное лицо. В классической модели колонизации государство давало мандат компаниям на управление колонизированной территории. В данном же случае метрополия (США) выполняла и продолжает выполнять функции номинального сервиса для частных бенефициаров.

Цели частных коммерческих компаний, заключающиеся в повышении рентабельности, закономерно привели к той ситуации, которую мы наблюдали все 90е:

Слабое государство – обоюдоострое оружие – можно и порезаться…

После колонизации СССР , разрушения прежнего – советского – государства, имплантации собственной валюты бенефициаров во внутренние расчеты, колонизаторы очень скоро столкнулись с проблемой повышения рисков при выкачивании и переправке в метрополию ресурсов колонии. Недееспособность государства и лавинообразная „сомализация" колонизированной территории грозили превратить этот процесс в чрезвычайно дорогостоящую войсковую операцию, что делало его бессмысленным с коммерческой точки зрения.

Активный поиск кандидата, который может навести порядок и минимизировать таким образом производственные и транзитные риски, начался еще во время последних выборов Ельцина и не прекращался, пока не была найдена компромиссная фигура, которая не вызывала сопротивление у договаривающихся сторон. „Наследник" принялся за дело основательно и скоро колонизаторы с удовлетворением отметили возросший порядок в деле перекачки природных ресурсов за рубеж. Энергоэкспорт колонии рос, а вместе с ним наращивали свои мышцы местные энергетики и силовики.



Силовые структуры, как самостоятельный политический фактор

Укрепление государства – это обязательно укрепление его силовой составляющей, а она – также инструмент обоюдоострый. Хорошая служба безопасности всегда резко повышает независимость того, кто ею непосредственно командует. Но силовики – люди традиционно территориальные. И они всегда будут настаивать, чтобы на территории их пребывания „всё было, как у людей”. То есть силовые структуры объективно оппозиционны офшорной аристократии, которая вообще ни к какой территории не привязана, поэтому „где летит, там и гадит…"

Накопление внутренних противоречий в колонии „ Россия " с 90х и по первую „десятку" 21го века

Не только силовики заинтересованы в развитии территории, на которой они работают. Точно также в ее развитии заинтересованы те, кто природные ресурсы добывает и перерабатывает. Именно энергетика требует охраны, а охрана энергетики – ну очень рентабельный процесс. Поэтому сращивание набирающих силу специалистов ТЭК, работающих „на земле” а не в столичных офисах и за границей, с наливающимися мышцами силовиками, как классово-близкими и не конкурирующими, а наоборот – взаимозависимыми, было предопределено и закономерно.

Все 90е годы эта „беременность" была незаметной из-за скудости ресурсов (вспомните, сколько тогда стоил баррель). Но как только цена на энергоресурсы пошла вверх, у этого дуумвирата появились „карманные" деньги, после чего их удержать в повиновении стало очень трудно. Таким образом, конфликт между офшорно-финансовой и энерго-силовой аристократией был предопределён, как и предрешён её результат: искушенным в юридических закавыках финансистам очень сложно спорить с незамысловатыми и прямыми, как оглобля, но уж очень решительными силовиками.

Не было бы Путина , судьбу Березовского-Ходорковского-Гусинского, решал бы кто-нибудь другой, но то, что вся семибанкирщина по мере становления силового блока, опирающегося на естественные ТЭКовские монополии, стала утрачивать свою политическую значимость, являлось также абсолютно объективным процессом, ибо Бог всегда на стороне больших батальонов.



Хрупкое равновесие

То, что мы наблюдаем сегодня, не является конечной моделью российского государства сразу по нескольким причинам:

– офшорно-финансовая аристократия, загнанная в оппозицию силовиками и нефтяниками, отнюдь не удовлетворена своим положением и имеет достаточно сил и средств, для того, чтобы, если и не победить, то хотя бы нагадить, чем с удовольствием и занимается, ожидая удобное время для реванша;

– сами нефтяники крайне заинтересованы в стабильном и богатом Западе, который является постоянным и главным рынком сбыта. Силовики, наоборот, в стабильности Запада не заинтересованы ни разу. Испуганный, паникующий бюргер – самый лучший покупатели товаров и услуг ВПК .

– вертикаль власти, отстроенная силовиками, страдает всеми недостатками СССР, а именно – хроническим опозданием процессов планирования и контроля за постоянно усложняющимся объектом управления, запоздалой реакцией на изменение макроэкономической ситуации, откровенно хреновой эластичностью управления в нестандартной обстановке.

Большинство благих намерений заканчивается благим матом

Пока эти проблемы худо-бедно купируются резким повышением интенсивности работы высшего руководства, но ошибки всё-равно накапливаются. Этот процесс, опять же, абсолютно объективный, не остановить, потому что проблемы управления столь большой территорией столь архаичной системой управления не решаются. Ну не годится для такой огромной страны линейный тип руководства, который выливается в то, что президент страны должен решать вопросы выплаты зарплаты на отдельном предприятии и проблемы движения пригородных поездов!!!

Наступил очень короткий период хрупкого равновесия, в течении которого придется или менять административную систему с линейной на какую-то другую (до революции вертикаль власти, например, опиралась на сетевую структуру общин и земств), или будет ломаться само государство, когда рост ошибок превысит допустимый.

Согласование целей элит с целями населения в современной России

Переход с прямой и „гибкой” как оглобля, линейной системы управления к более гибкой (сетевой, матричной, комбинированной) невозможен в настоящее время по причине разной шкалы ценностей и целей у правящей элиты и управляемого ею населения. Сейчас их объединяет общая внешняя угроза. И плебс, и патриции РФ одновременно поняли, что "наши западные партнеры " в плен брать никого не намерены, поэтому любая попытка Запада обострить, приведет только к мобилизации всех групп населения РФ.

Запад сегодня сам предлагает России самый простой и эффективный интеграционный механизм, известный испокон веков под маркой „наших бьют”. Запад упорно пытается затолкать и плебс и патрициев РФ в одну лодку, сам того не понимая, что конструирует новую реальность, гораздо более к нему нетерпимую и на порядок более жизнеспособную.

Но если убрать внешнюю угрозу, окажется, что другой объединительной идеи у элиты и населения РФ пока нет. Да что там идеи?! Даже „что такое хорошо и что такое плохо?" шахтеры Кузбасса и олигархи Нахабино представляют себе отнюдь не одинаково. Особенно это стало заметно в Крыму и Новороссии , когда российская элита продемонстрировала, с каким страхом и недоверием она относится к неформальным лидерам и ополчению, созданным снизу, а не сверху, таким непонятным и очень слабо управляемым привычными административными методами.

„На чем сердце успокоится?”

Процесс выработки единой шкалы ценностей, единообразное понимание „что такое хорошо и что такое плохо?" будет идти независимо от чьего-то желания и в конце концов, станет настолько популярным, что не примкнувшие будут вынуждены присоединиться,

чтобы не оказаться „белой вороной”. Параллельно в „вертикали власти" будут продолжать накапливаться ошибки и где-то эти две кривые встретятся.



И тогда надо будет решать – или переход на более гибкую модель управления, позволяющую эффективно реагировать на вызовы сетевого западного сообщества, или распад на более простые агломерации, управляемые по дивизиональному принципу (а-ля конфедерация). Третьего не дано.

То, что все западные страны сейчас стоят перед абсолютно аналогичной задачей, и с большей долей вероятности, аналогичные процессы будут происходить везде и одновременно, отнюдь не успокаивает, потому что именно в таких условиях “воевать или не воевать” – перед “нашими западными партнерами”, и в первую очередь перед США , такой вопрос сегодня вообще не стоит. Вопрос стоит ГДЕ? Дожидаться, пока конфликт станет горячим на своей территории, или попытаться экспортировать войну на чужую?

И вот для этого глобального военного противостояния математического сравнения возможностей сторон конфликта категорически недостаточно, потому что сравнение ТТХ военной техники и ТТД оперативных подразделений неизменно упираются в вопрос: „Во имя чего?" и „С какой целью?”. И тут выпукло обнаруживается такой интересный конфликт обороноспособности, когда внешняя политика (которой россияне по праву гордятся) образует противосимбиоз с политикой внутренней (о которой даже патриоты России предпочитают выражаться нецензурно)

Во внутренней политике РФ имеет ровно ту же проблему, что и «наши западные партнёры», а именно – катастрофическое отчуждение власти от населения. И если в мирное время это отчуждение еще как-то купируется внешней и внутренней эмиграцией, то в военное время такое отчуждение может взорвать всю социальную конструкцию государства, после чего … трагедия империй начала ХХ века и фантазия вам в помощь…

Элита мирного времени, которая может послать, не вставая с дивана, категорически не годится для военного времени, когда надо вести за собой. А вести – значит идти самому. А идти самому – теперь те же лишения и подвергаться тому же самому риску, что и „презренный плебс”. Вот теперь, положа руку на сердце, ответьте, кого из правящей элиты Вы готовы представить себе поднимающим цепи в атаку или отдающим „всё для фронта, всё для победы"? Много их? Мне лично одной пятерни оказалось достаточно…

А вот методика кризисного управления гласит о том, что 80% управленческого состава во время кризиса должно разделять одни и те же принципы и существовать по одним и тем же правилам. В противном случае мобилизация приведет к прямо противоположному результату. Элите народ может простить очень многое, если элита уравновесит привилегии собственной персональной ответственностью.

А вот если такого не будет… Тогда тоже есть два варианта

1й – смена элиты непосредственно во время конфликта, когда вместо тех, кто главным в этой жизни считает отсутствие риска для своей драгоценной задницы, появятся другие, которые способны не только посылать но и вести.

2й – поражение, с последующей сменой элит по указанному сценарию, как уже было не раз в истории России.

Россия, находясь в состоянии перевооружения армии , точно также остро нуждается в перевооружении власти, с переходом от использования элиты офшорно-аристократической к элите социально-ответственной. Напрягает то, что без одного не получится второе. Успокаивает то, что переход этот совершится в любом случае, и вопрос стоит только в одном – в какой срок и с какими жертвами? А нет.. еще один вопрос – ЧЬИ будут эти жертвы?

Опять оказавшись на стыке двух цивилизаций и наблюдая жизнь и настроения по обе стороны баррикад, растёт убеждение, что жертвы на этот раз будут западные.



И в ХХI веке ему придется пережить всё то, что он организовал на территории России в ХХ. Повторяет он даже в мелочах, то, что происходило в Российской империи перед 1917 и в СССР перед 1991. Те же „пердуны" во власти, та же идеологическая немощь, та же неспособность реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства и та же уверенность в собственной исключительности, которая традиционно заканчивается грандиознейшим разочарованием.

Всё уже совсем близко. Уже главный герой крадётся к ружью, которое с первого акта висит на стене, а Аннушка уже залила маслом все переходы, лестницы и даже фойе с гардеробом. Трясти будет крепко. Похмелье будет жестокое, ибо вечеринка была бурной, намешали много и всего. Врач вообще сказал: „В морг”. И замаливание грехов не избавит от путешествия в ад, а только позволит смягчить туда дорогу.

С. Васильев



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