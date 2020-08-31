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Лукашенко нон-грата, Штурм Рейхстага, Обращение папуасов // Галопом по Европам #286

20:52. 31 августа 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Лукашенко и еще 29 граждан Беларуси объявлены персонами нон-грата в Латвии, Литве и Эстонии;
- Число официальных безработных в России за время пандемии выросло с 727 тысяч до 3,6 миллионов;
- Минэкономики улучшило прогноз на 20й год – спад будет не таким тяжелым, как предполагалось;
- В России пятый день подряд растет число новых случаев коронавируса – за сутки плюс 4993 заболевших;
- В Германии на выходных штурмовали Рейхстаг с имперскими и российскими флагами в руках;
- Во французском Минобороны сообщили об аресте высокопоставленного офицера;
- Во Львовской области бастуют горняки на шахте «Надежда» – 37 человек отказываются подниматься на поверхность;
- В Черногории на парламентских выборах впервые за 30 лет победила оппозиция;
- Ливанский президент Аун призвал превратить страну в светское государство;
- Турецкий вице-премьер Октай пригрозил Греции войной;
- Китай разворачивает торговую войну с Австралией;
- На индо-китайской границе снова столкновения;
- Россия и Индия объявлены победителями первой в мире онлайн-олимпиады по шахматам;
- Папуасы просят патриарха Кирилла открыть православную миссию.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JjsX0FW0AWU

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