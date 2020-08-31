Лукашенко нон-грата, Штурм Рейхстага, Обращение папуасов // Галопом по Европам #286

В этом выпуске:- Лукашенко и еще 29 граждан Беларуси объявлены персонами нон-грата в Латвии, Литве и Эстонии;- Число официальных безработных в России за время пандемии выросло с 727 тысяч до 3,6 миллионов;- Минэкономики улучшило прогноз на 20й год – спад будет не таким тяжелым, как предполагалось;- В России пятый день подряд растет число новых случаев коронавируса – за сутки плюс 4993 заболевших;- В Германии на выходных штурмовали Рейхстаг с имперскими и российскими флагами в руках;- Во французском Минобороны сообщили об аресте высокопоставленного офицера;- Во Львовской области бастуют горняки на шахте «Надежда» – 37 человек отказываются подниматься на поверхность;- В Черногории на парламентских выборах впервые за 30 лет победила оппозиция;- Ливанский президент Аун призвал превратить страну в светское государство;- Турецкий вице-премьер Октай пригрозил Греции войной;- Китай разворачивает торговую войну с Австралией;- На индо-китайской границе снова столкновения;- Россия и Индия объявлены победителями первой в мире онлайн-олимпиады по шахматам;- Папуасы просят патриарха Кирилла открыть православную миссию._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JjsX0FW0AWU