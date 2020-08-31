Какая все-таки мерзость…

Невозможно проживать в современной России и не следить за процессом, инициированным ради того, чтобы привлечь к ответственности Михаила Ефремова, который по синей грусти отправил на тот свет ни в чем не повинного Сергея Захарова. Даже если бы я хотел забыть об этой теме, постоянные публикации во всех мало-мальски значимых СМИ не дают мне сменить актуальную информационную повестку.

Я не могу сказать, что я не любил Ефремова до этой ситуации. Более того, я даже считал его талантливым актером. Но я весьма объективно относился к его человеческим качествам, ибо клеймо разгильдяя и алкоголика весьма откровенно сияло на его челе. Наглого разгильдяя и безнадежного алкоголика.

Примерно дней десять спустя с той злополучной аварии, один мой товарищ совершенно неожиданно разразился хвалебной тирадой, в которой он восхищался человеческими качествами Михаила Ефремова. Дескать, какой молодец, и вину признал, и заявил, что от ответственности уходить не будет. Я только усмехнулся и попросил его подождать, так как считаю, что данные заявления Ефремова это не более чем грамотный пиар ход, попытка спровоцировать в обществе настроения формата «повинную голову меч не сечет». И как только дело реально дойдет до суда, Миша сделает все для того, чтобы его признали невиновным. Добавил еще, что считаю его чмом, но это сугубо мое оценочное суждение.

Увы, но в Ефремове я не ошибся. Какой же мерзкий и никчемный человечишка! Послушайте, что он блеет в суде! Послушайте, какую чушь несет его адвокат и купленные им свидетели! Это же просто позорище! Особенно меня веселят рассказы Ефремова о том, что он никогда не садился за руль пьяным. Я уверен, да, да, именно уверен, что на радость инспекторам ДПС он ездил пьяным постоянно. Если он позволял себе пьяным выходить на сцену, то что мешало ему сесть пьяным за руль? Денег же до х..я, он сам об этом говорил, решит любые вопросы.

Наблюдая за акробатическими кульбитами Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева, которые пытаются обвинить в ДТП кого угодно, начиная от агентов ФСБ, заканчивая электромагнитными волнами, исходящими от ядра планеты, я все больше и больше хочу, чтобы судья влупил ему по максимуму. Не то чтобы я кровожадный или люблю подталкивать тех, кто и так падает. Просто человек, изначально позиционирующий себя настоящим мужчиной, а затем начавший вести себя как настоящее чмо, заслуживает того, чтобы его откровенно сломали через колено.

Источник: http://voicesevas.ru/news/53946-kakaya-vse-taki-merzost.html