«Как Лукашенко сам себя обыграл» (ВИДЕО)

Правда в Белоруссии на чьей стороне? Этот вопрос Владимир Соловьёв, ведущий «Соловьёв LIVE», адресовал известному писателю, лидеру движения «За правду», Захару Прилепину.

«Правда в Белоруссии на чьей стороне? — рассмеялся Прилепин. — Ну мы должны себе спокойно отдавать отчёт, что, конечно же, какая-то часть белорусского народа — честная, искренняя, озабоченная будущим своей страны — вовлечена в привычный, обычный механизм „цветной“ революции. Ну, то есть наше дело донести до наших друзей и братьев-белорусов, что мы всё понимаем, ну у вас там у бизнеса есть усталость, у простых работяг есть усталость. Но вас разводят! Вводят в обычную „цветную“ революцию. У вас просто убирают там, может быть, кому-то из вас надоевшего Лукашенко. Но вам вместо этого посадят коллективную Светлану Алексиевич. Ну вы реально этого хотите? Вы и получите именно это.

И если вы хотите сказать, что „это Россия там во всём виновата“, на самом деле — вы сами не создали достойные политические элиты для трансфера власти от Лукашенко.

Вместо этого у вас сидит компания из либералов и националистов, точно такая же, как на Украине в 2014 году, и они будут у вас брать власть. Ну и как бы из-за этого мы не можем всей душой поддержать и вот этот вот ваш, как вам кажется, во многом искреннее желание избавиться от лидера, от которого вы подустали».

Ровно те же самые разговоры, как сказал Прилепин, он слышал в 2014 году, когда ему звонили «прямо с майдана».

«Мне прям звонили с майдана — Айдер Муждабаев, который тогда ещё выглядел как приличный человек. „Захар, здесь все вот левые и правые анархисты, здесь нет националистов! Здесь все мы тут за правду! Янукович всем надоел!“ Я говорю: „Всё хорошо. Я к вам не поеду всё равно потому, что мне не нравится“. И сейчас мне тоже не нравится, я не могу разделить ваше, ребята… Вот как бы всё понятно, но разделить не могу», — поделился мнением писатель.

Прилепин обратил внимание, что в первую очередь сейчас «конечно же надо какую-то сложную конструкцию продумать, чтобы этим нашим дорогим западным партнёрам не передать Белоруссию и максимально быстро донести до белорусского народа, что мы всё понимаем, но тем не менее — испытывайте хоть какую-то толику уважения к вашему действующему президенту».

«Я вот в муках, но это произношу. Только что этот человек чуть не передал моих товарищей Киеву, но я это произношу! Потому что он держал это государство, он сохранил там свои колхозы, он худо-бедно кормил население, он вёл независимую сложную политику… Ну, то есть он хоть какую-то симпатию по отношению к России проявлял. У него есть какие то достоинства. Давайте не будем так вот легко — одной краской…

Всё понятно с Лукашенко: что и играл, и так, и сяк, и сам себя обыграл. Всё это я, не обладая способностями Ванги, в 2014 году написал, что Лукашенко закончит точно так же, как Янукович, поднимет трубку и скажет: «Володя, у меня революция!» Шесть лет прошло. Этот пост мне просто вынесли ребята — “вот ты в 2014 году написал!”. Ну большого ума не надо. Вот именно так и произошло. Если я догадался в 2014 году, что же он сам про это не догадался? Но тем не менее вот получилось так, как получилось. Надо срочно реанимировать вот этот вариант союзного государства и каким-то образом сейчас обмануть западных партнёров. А белорусам дорогим мы объясним по пути всё», — добавил он.

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