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Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2020

19:10. 30 сентября 2020 258 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Глава офиса Зеленского посоветовал депутатам съездить в Донбасс

Фото: РИА Новости
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что для того, чтобы понять, что происходит в Донбассе, депутатам Верховной рады необходимо туда съездить, передает РИА Новости.
Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.
“Чтобы хорошо понимать, что происходит в Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в “паркетном режиме админпоездки” и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей – например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И наконец понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно значит”, – написал он в Facebook.
Он добавил, что часть людей допускают ошибки и эмоциональные всплески, “которые конфликтуют с государственной позицией”, а это требует жестких выводов.
“Также, к сожалению, уже понятно, что некоторые люди в нашей команде со временем почувствовали, что они – лично – больше команды. Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей – независимо от властного или депутатского статуса. Действовать сообща, координировать усилия, находить командные решения – это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради личных интересов”, – подчеркнул он.

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Цирк гастролирует


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В партии Зеленского предложили переименовать Россию

Фото: © Facebook
Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию, заявил депутат Верховной рады от партии “Слуга народа” Никита Потураев в эфире телеканала “Украина 24“, передает РИА Новости.
“Каждая нация сама решает, как называть соседей”, — заявил парламентарий.
Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.
“Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – “Германия”, а мы – “Нимеччина”. И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?” — спросил Потураев.
Ведущая сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила его.
“Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство, или Московия, <…> и не обижались”, — заявил Потураев, ссылаясь на “документы”. Он не уточнил, что даст Украине его инициатива.
В действительности в отношении России не употреблялось название “Московское царство”. С конца XV века и до середины XVI использовалось название “Русское государство”. Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением Россия.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так бывший глава МИД Павел Климкин заявил об “украинском происхождении” России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы “опрометчивым решением киевских князей”. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о “встрече” Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были “индивидуалистами”. Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.

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Капитан Очевидность был уволен



Капитан Очевидность был уволен

Терпящий рейтинговую катастрофу Владимир Зеленский уволил бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из Трехсторонней Контактной Группы, где тот выступал в роли официального представителя Украины. Причиной увольнения относительно недавно назначенного Фокина стало выражение частного мнения Фокина о том, что происходит на Донбассе.

"Я не политик, и сделать какое-то определение… этого я не могу. Никакого подтверждения, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной, пока что я не вижу".

Фокин фактически дезавуировал всю украинскую пропаганду времен Порошенко и процветающую при Зеленском, что Украина на Донбассе якобы воюет с Россией. Фокин прямо заявил, что никакой войны на Донбассе он не видит. А раз так, то фактически в очередной раз признано, что на Донбассе граждане Украины воюют с бывшими и действующими гражданами Украины, а происходящее является формой гражданской войны, порожденной Евромайданом. Соответственно, Фокин покусился на один из главных мифов Евромайдана, который списывает все происходящее на Украине после 2014 года на последствия «войны с Россией на Донбассе». Ведь пока этот миф живет и культивируется, то на него можно списывать все что угодно, начиная от русофобской политики и заканчивая ликвидацией социалки. А вот если этой «войны с Россией на Донбассе» не будет, то возникает вопрос – а кто же на самом деле ответственен за то, что вот уже более 6 лет происходит с Украиной. И тут уже виновата не мифическая российская агрессия, а вполне конкретные лица из числа возвысившихся в ходе «революции гидности» или же пришедшие им на смену персонажи, обещавшие «життя по-новому».

Для многих слова Фокина предельно очевидны – можно даже говорить, что на практике Фокин не сказал ничего нового, тем более, что в схожем ключе высказывался и спонсировавший избирательную кампанию Зеленского олигарх Коломойский, который прямым текстом говорил, что на Донбассе идет гражданская война. Так что Фокин выступил в роли Капитана Очевидность.

И на самом деле никого бы не удивила истерика Порошенко по поводу заявлений Фокина, как и негодование государственных нацистских организаций вроде «Азова» или С14. Но куда как примечательнее, что в числе главных негодующих оказалось окружение Зеленского, которое хочет быть большим коллективным Порошенко, чем сам Порошенко. Поэтому спустя всего сутки после заявлений Фокина (который был выдвинут Ермаком и утвержден Зеленским) Ермак и Зеленский стремительно избавились от Фокина, который «сболтнул лишнего». Можно вспомнить, что примерно так же окружение Зеленского избавилось от Сергея Сивохо, который начал высказываться в схожем примирительном ключе и вел речи о необходимости реально договариваться. От Сивохо, которого затравили нацики, избавились столь же быстро. И, как видим по ситуации с Фокиным, это не эксцесс, а система. Те, кто даже на словах заявляют о необходимости реальных действия для достижения мира на Донбассе, очень быстро вылетают из окружения Зеленского, вокруг которого остаются лишь те, кто готов имитировать переговорную деятельность, как до них это делал Порошенко. Кроме того, судьба Сивохо и Фокина должна послужить сигналом для других, что попытки всерьез трактовать миротворческую риторику Зеленского плохо совместимы с политическими перспективами.

И вот на одной чаше весов мы слышим заявления Зеленского о том, что он «желает мира на Донбассе и прекращения войны», а на другой чаше весов – системные гонения на тех лиц, связанных с его окружением или партией «Слуга народа», которые подумали, что Зеленский говорит правду и действительно хочет мира. В этом заключалась их роковая ошибка – дела Зеленского (как обычно для украинской политики) прямо противоположны его предвыборным обещаниям. Причины этого тривиальны. На Украине установлен марионеточный режим, подконтрольный США. США не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе. И марионеточное правительство Украины, конечно, не может пойти против воли своих хозяев. И это касается как Порошенко, так и Зеленского, который очень быстро усвоил правила игры, и Вашингтон излишними телодвижениями в вопросах окончания войны он предпочитает не расстраивать.

Все это вызывает естественное разочарование бывших избирателей Зеленского и системное падение популярности Зеленского на Украине. Время сладких обещаний закончилось, а реальность практических дел вполне наглядна и очевидна. И увольнение Фокина, конечно, не добавит Зеленскому популярности, в особенности среди тех, кто, голосуя за Зеленского, искренне думал, что тот действительно хочет закончить войну. А теперь, видя минимальные отличия Зеленского от Порошенко, такой разочарованный и в очередной раз обманутый украинский избиратель снова ищет тех, кто заявления про мир свяжет не с обычной минской болтовней, а с конкретными практическими шагами. А раз так, то и спрос на заявления в стиле «Капитан Очевидность спешит на помощь» будет сохраняться. Только удовлетворять его уже будет не Зеленский.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/fokin-na-vykhod/ – цинк

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Луценко сообщил о тяжёлой болезни

Луценко сообщил о тяжёлой болезни | Русская весна

Бывший генпрокурор Украины, одиозный соратник экс-президента Порошенко Юрий Луценко сообщил, что у него рак.

«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап [лечения] моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам.

Позади и восьмичасовая операция, и дни боли. Впереди — химиотерапия», — написал Луценко на своей странице в соцсети.

Он выразил уверенность, что «все будет хорошо», и предложил «уважаемым врагам» не расслабляться. «Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой», — храбрится 55-летний экс-генпрокурор, занимавший этот пост в 2016-2019 гг.

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МИД Украины придумал, как называть Лукашенко

МИД Украины придумал, как называть Лукашенко | Русская весна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в официальных документах Александра Лукашенко не будут называть президентом Белоруссии.

Поскольку Киев не признал результаты прошедших президентских выборов и состоявшуюся инаугурацию Лукашенко, впредь в официальных документах и обращениях его будут называть просто по имени и фамилии.

При этом формулировки «незаконно избранный» или «нелегитимный» в отношении Лукашенко использоваться не будут, уточнил Кулеба.

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Порошенко сдал Крым, Зеленский сдал Фокина


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Холодное освобождение Донбасса


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Метки: важное, компиляция

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