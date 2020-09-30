“Чтобы хорошо понимать, что происходит в Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в “паркетном режиме админпоездки” и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей – например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И наконец понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно значит”, – написал он в Facebook.

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Он добавил, что часть людей допускают ошибки и эмоциональные всплески, “которые конфликтуют с государственной позицией”, а это требует жестких выводов.

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“Также, к сожалению, уже понятно, что некоторые люди в нашей команде со временем почувствовали, что они – лично – больше команды. Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей – независимо от властного или депутатского статуса. Действовать сообща, координировать усилия, находить командные решения – это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради личных интересов”, – подчеркнул он.