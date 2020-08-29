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Путин будет уничтожать европейских боевиков в Беларуси

10:15. 29 августа 2020 209 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WW5kb3eCCrA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5041 3381
    малыш 29 августа 2020 в 12:53

    Суетливый весельчак все в одну кучу кашу противоречий.
    Украина запретила въезд в страну всвязи с коронавирусом.
    Это покруче чем не забирали своих граждан после керченского пролива.
    Ха-ха ха

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