Ураган пронёсся по югу США: разрушены дома, перевернуты самолёты, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган «Лаура», обрушившийся на юг США, принёс с собой серьёзные разрушения, также сообщается о гибели по меньшей мере шести человек.

Стихия обрушилась на три американских штата — Луизиану, Техас и Арканзас. Больше всего разрушений «Лаура» принесла жителям Луизианы.

По словам губернатора штата Джона Бел Эдвардса, этот ураган стал самым мощным, который когда-либо был в штате — скорость ветра достигала 241 км/ч.

Местные жители выкладывают в Сеть фото и видео, на которых видно, что стихия валила деревья, срывала крыши с домов, разбивала окна, либо полностью разрушала жилища и даже целые жилые кварталы.

Почти 900 тыс. домов и предприятий остались без электричества.

Сообщается также, что на химическом заводе компании Biolab на юго-западе Луизианы из-за разгула стихии произошла утечка хлора и возник пожар.

Спасатели совместно с сотрудниками завода пытаются локализовать утечку вредных веществ. Пока этого сделать не удалось, губернатор Луизианы обратился к людям, живущим рядом с местом происшествия, призвав их закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Кроме того, ураганный ветер перевернул несколько самолётов в аэропорту промышленного города Лейк-Чарльз. Местные жители опубликовали в Сети кадры, на которых видно, что ветром также был перевёрнут целый состав грузового поезда.

Не обошлось и без человеческих жертв. В департаменте здравоохранения штата уточнили, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек.

Общий ущерб от стихии ещё предстоит подсчитать.

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