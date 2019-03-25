Новости Украины и Новороссии 25 марта 2019

Зеленский рассказал, кто финансирует его избирательную кампанию (ВИДЕО)

Украинский комик и единоличный лидер президентской предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что избирательная кампания обойдется ему в общей сложности в сумму порядка 3 млн долларов. «Все политики, которые ведут кампании за счёт каких-то финансовых групп, олигархов или бизнесменов, я считаю, что всех их обманывают. Все заявляют, что избирательная кампания стоит 100–150 млн долларов. Наша кампания на сегодняшний день стоит 70 млн грн. Это деньги мои, моих компаньонов, учредителей студии „Квартал 95“ и деньги моих друзей», — перечислил Зеленский в эфире телеканала «1+1», принадлежащего его главному «другу», олигарху Игорю Коломойскому. «Мы думаем, 3 миллиона долларов будет стоить вся наша предвыборная кампания», — уточнил кандидат. Зеленский добавил, что сериал «Слуга народа», в котором он играет главную роль, «не имеет отношения» к избирательной кампании. «Я не считаю, что это агитация. Да, „Слуга народа“ — это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим, о какой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией? Ну не знаю, не мне судить», — отметил он. Читайте также: Жена Зеленского сделала неожиданное заявление (ВИДЕО) На видео с 13:58

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Николай Азаров о том, почему украинцы не должны голосовать за Порошенко

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Европейские депутаты против украинских депутатов

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Зеленский предложил изменить Минский формат

Менее чем за неделю до проведения президентских выборов на Украине Порошенко решил сделать своеобразный пиар-ход. По его мнению, очков в его политический рейтинг сможет добавить отправка копии так называемого томоса в Антарктиду. В пресс-службе украинского национального антарктического научного центра сообщают, что копия будет храниться на станции «Академик Вернадский». На Украине в этой связи пошутили, отметив, что вслед за копией томоса в Антарктиду пора отправляться и самому Петру Порошенко.



Тем временем, лидирующий в предвыборной гонке Владимир Зеленский прокомментировал своё личное отношение к Минским договорённостям.

По словам Зеленского, Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе должен быть продолжен, но при этом его формат необходимо изменить. Кандидат, которого называют ставленником олигарха Коломойского, заявил, что к процессу необходимо подключить дополнительно два государства. Это США и Великобритания.

Зеленский добавил, что Киеву необходимо интенсифицировать ведение информационной войны в отношении Донбасса.



По заявлению Зеленского, он уже встречался с американскими представителями и обсуждал этот вопрос. Из заявления кандидата в президенты:





Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска, ДНР и ЛНР, они потеряли связь с нами. Они потеряли ощущение, что они тоже украинцы. Нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир. Мы говорили с американскими экспертами, все поддерживают мою позицию.



Зеленский отметил, что этот телеканал должен обходить «блокировки» и вещать через телесеть Европы, в том числе в Интернете.



Между тем на Украине упрекают Зеленского в готовности нарушить так называемый режим тишины за сутки до выборов. Речь идёт о запланированном выпуске его шоу «95 квартал», которое выйдет и за день до выборов, и в день выборов на Украине. Зеленский заявил, что шоу «как агитацию расценивать не следует». Однако в стане соперников заявили, что он собирается использовать новую технологию, чтобы обойти действующее законодательство.

источник

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Трамп потребовал уволить посла США на Украине

Дональд Трамп-младший, сын президента США, призвал снять американского посла на Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес Белого дома. «Нам нужно больше Ричардов Гренеллов и меньше этих шутов среди послов», — написал сын президента США в Twitter. Ричард Гренелл — посол США в Германии. Он известен тем, что жестко следует курсу администрации Трампа. Трамп-младший сопроводил свой твит ссылкой на статью американского консервативного издания DailyWire под названием «Призывы к замене американского посла времен Обамы на Украине усиливаются». В пятницу, 22 марта, телеканал Fox News обнародовал письмо конгрессмена Пита Сешнса, направленное в мае 2018 года государственному секретарю Майку Помпео; в нем конгрессмен заявил, что Йованович на Украине критикует Трампа и его решения, «презрительно относится» к администрации и заявляет о скором импичменте президента. «Прошу вас рассмотреть вопрос о прекращении ее полномочий и как можно скорее найти ей замену», — написал Сешнс. Как пишет издание со ссылкой на источник в Белом доме, президент Трамп более года пытается снять Йованович с должности, но посол все еще остается на месте. Причины неудач Трампа источник не озвучил. «Президент Трамп пытается убрать этот пережиток Обамы с ее должности в Украине более года. Он несколько раз требовал ее увольнения, но она все еще остается», — рассказал он. Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года при президентстве Барака Обамы. Как сообщала «Русская Весна», накануне на Украине разгорелся скандал из-за слов генпрокурора Юрия Луценко. По его словам, Мари Йованович передавала ему перечень «неприкасаемых» людей, которых нельзя преследовать. Глава ГПУ утверждал, что совету дипломата не последовал. Кроме того, вчера Йованович обратилась к украинцам с призывом не игнорировать выборы и в своём обращении привела своё пребывание на должности посла после смены хозяина Белого дома как пример истинной демократии. Читайте также: В Госдуме требуют «молча сбивать» американские бомбардировщики

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Югославия и Украина — это один и тот же сценарий США

Украинский политик Алексей Журавко в своем личном блоге призывает украинцев задуматься, хотят ли они повторить судьбу Югославии. 20 лет назад Югославия за 78 дней, или 11 недель, пережила 2300 авиаударов. Сегодня, исполнилось ровно 20 лет с того момента, как США и НАТО разбомбили Югославию. 24 марта 1999 года в 19:45 по местному времени, в первый раз в послевоенной истории Европы, объектом бомбовых ударов стала столица одного из независимых государств. После этих событий мир изменился навсегда. В ходе гражданской войны, от Большой Югославии, в конце XX века, отделились четыре из шести союзных республик (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония). Тогда же на территорию Боснии и Герцеговины, а затем автономного края Косово, были введены миротворческие силы ООН под руководством США. Тем временем страна превратилась в Малую Югославию (Сербию и Черногорию). После проведения референдума о независимости в Черногории, последние остатки прежней федерации ушли в историю, Сербия и Черногория также стали независимыми государствами. В военной операции против Югославии, которая продолжалась 78 дней, в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО. Североатлантический альянс принял решение о начале агрессии после неудавшихся переговоров с руководством СРЮ по проблеме Косова и Метохии во французском городе Рамбуйе и Париже, в феврале и марте 1999 года. Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года после того, как представителями армии СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косова войск и полиции Союзной Югославии, и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Днем позже Совет безопасности ООН принял по этому поводу соответствующую резолюцию под номером 1244. Ущерб, который был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ в результате почти трехмесячных бомбардировок, по разным оценкам, измеряется суммой от 60 до 100 миллиардов долларов. Число погибших военных и гражданских лиц до сих пор точно не установлено. Оно колеблется от 1200 до 2500 человек. В ходе этой агрессии было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки, в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом. Югославия — это яркий пример, как на самом деле выглядит американская «демократия». Сегодня Америка с таким же успехом насаживает свою «демократию» в Украине. Пытается разорвать страну на части. Украинцы, читайте и думайте, нужна ли нам такая «демократия»? Или пора самим решать, как нам жить в нашей стране! Мира нам всем! Вечная память всем погибшим от рук США и НАТО! Читайте также: Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами, которых нужно показывать на экскурсиях (ВИДЕО) Алексей Журавко, Украина

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Из ceпapaтиcта в пopoxoбoты

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Сорванные крыши и обесточенные сёла: над Украиной пронёсся ураган (ФОТО)

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ликвидировали последствия пятничной непогоды на Украине, в частности, сильных порывов ветра. Об этом сообщает ГСЧС. В результате ухудшения климатических условий обесточены были 94 населенных пункта в шести областях. В пятницу, 22 марта, в Чернигове в результате сильного шквалистого ветра было повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м и кровли офисного здания на площади 300 кв. м. В селе Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м. Пострадавших в результате шквального ветра нет. Читайте также: У круизного лайнера в шторм отказали двигатели: 1300 человек срочно эвакуируют вертолётами (ФОТО, ВИДЕО)

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