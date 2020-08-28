Сказ о Златой Цепи Образов Русского Языка. Встреча 4. Разбор разведданных… Василиса. Часть 2
22:16. 28 августа 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Деньги не являются целью сами по себе. Если доллар может быть более полезным и осмысленным в чьих-либо других руках, я не должен держать его у себя в кошельке.
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