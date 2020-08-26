Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

“Хотел стать великим писателем, а стал банальным предателем”. Е.Ю.Спицын. Интервью Андрею Караулову.

15:04. 26 августа 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #Караулов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eUoYVZ1-8RU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рождение Тартарии
... времён было много писателей, которые хотели в сем потрудиться....Хана, по которому Великим Ханом долженствует стать Угадай-Хану. ... владения Богдатские, и стал великим правителем, но при ... вариант старинной рукописи, банально проморгали одно из свидетельств...
«Пока солдат жив, он воюет»
..., безутешная Анна, и стала присылать из Харькова большущие ...даже хороших писателей. Он бежал всего скучного и банального. Аристократ ... ничего потрясающего. — До этого хотели стать отцом? — У меня не...наркоманы жалкие, а может быть великие люди. — Я помню ваши...
Масоны правят бал в Украине
... Потом – дипломат, писатель, депутат и т...деятельность. Масоны стали лишь «светскими ...судимости, можно стать одним из наивысших...самым они хотели шантажировать Президента ... погиб Великий магистр Великой национальной французской... пошло более банально: Сталин часть...
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
...фраза известного французского писателя Фредерика Бегбедера стала универсальным девизом сегодняшней...двух – либо это банальная недоработка господ-креативщиков ... им свою знаменитую статью «Великий почин», увидевшую свет...что многие люди не хотели ждать, пока этот...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2019
...Константин Геннадиевич хотел стать антикоррупционным прокурором... романа Гоголя, писателя, считающегося украинцами...Но хвала великому мудрецу Интернету... собственность будет банально «отжата». ... украинской стратегической разведки стал муж бухгалтера «Квартала...
161498
...фильмами и книгами стал лидер группы Вопли ...135 лет со смерти великого писателя «…Не будет у ...войной, не дала стать полуострову отдельным государством? ...своём недавнем интервью, хотелось бы закончить на...оттого, что Украина банально завидует обширной русской ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)