Остановить коллекторов, Волна банкротств, Москва без троллейбусов // Галопом по Европам #282

В этом выпуске:- Кремль не видит повода расследовать отравление Навального;- Шесть стран присоединились к санкциям по Крыму;- Украинская компания Кернел олигарха Веревского отчиталась о рекордном экспорте зерна – 8 миллионов тонн;- Французский финансовый журнал Challenges опубликовал рейтинг 500 крупнейших состояний страны;- В США нарастает волна банкротств;- Эрдоган заявил, что не позволит Греции сеять хаос в Средиземноморье;- Россия и Австрия обменялись дипломатическими пощечинами;- Помпео намерен нарушить правило, запрещающее госслужащим совмещать работу с политикой;- Москва избавилась от троллейбусов;- Правительство озвучило планы по уходу от перекрестного субсидирования в электроэнергетике до 35го года;- Путин поручил приструнить коллекторов, поскольку их действия переходят “всякие границы”;- Минфин предложил не давать без веских причин кредиты Беларуси, Армении, Кубе, Сирии или Венесуэле;- США стягивают войска в оккупационную зону на севере Сирии для защиты нефтяных промыслов_______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QXogzC7yYTQ