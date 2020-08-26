Остановить коллекторов, Волна банкротств, Москва без троллейбусов // Галопом по Европам #282
10:22. 26 августа 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Кремль не видит повода расследовать отравление Навального;
- Шесть стран присоединились к санкциям по Крыму;
- Украинская компания Кернел олигарха Веревского отчиталась о рекордном экспорте зерна – 8 миллионов тонн;
- Французский финансовый журнал Challenges опубликовал рейтинг 500 крупнейших состояний страны;
- В США нарастает волна банкротств;
- Эрдоган заявил, что не позволит Греции сеять хаос в Средиземноморье;
- Россия и Австрия обменялись дипломатическими пощечинами;
- Помпео намерен нарушить правило, запрещающее госслужащим совмещать работу с политикой;
- Москва избавилась от троллейбусов;
- Правительство озвучило планы по уходу от перекрестного субсидирования в электроэнергетике до 35го года;
- Путин поручил приструнить коллекторов, поскольку их действия переходят “всякие границы”;
- Минфин предложил не давать без веских причин кредиты Беларуси, Армении, Кубе, Сирии или Венесуэле;
- США стягивают войска в оккупационную зону на севере Сирии для защиты нефтяных промыслов
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Кремль не видит повода расследовать отравление Навального;
- Шесть стран присоединились к санкциям по Крыму;
- Украинская компания Кернел олигарха Веревского отчиталась о рекордном экспорте зерна – 8 миллионов тонн;
- Французский финансовый журнал Challenges опубликовал рейтинг 500 крупнейших состояний страны;
- В США нарастает волна банкротств;
- Эрдоган заявил, что не позволит Греции сеять хаос в Средиземноморье;
- Россия и Австрия обменялись дипломатическими пощечинами;
- Помпео намерен нарушить правило, запрещающее госслужащим совмещать работу с политикой;
- Москва избавилась от троллейбусов;
- Правительство озвучило планы по уходу от перекрестного субсидирования в электроэнергетике до 35го года;
- Путин поручил приструнить коллекторов, поскольку их действия переходят “всякие границы”;
- Минфин предложил не давать без веских причин кредиты Беларуси, Армении, Кубе, Сирии или Венесуэле;
- США стягивают войска в оккупационную зону на севере Сирии для защиты нефтяных промыслов
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Как стягивают пиндосы они же вывелись уже давно стягивают потом вывелись, они просто там находятся и не стягивают и не выводятся одни тёрки пустые. Минфин не хочет давать кредиты союзникам так просто подарят и так честнее будет.