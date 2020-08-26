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На «Армии-2020» представили систему, позволяющую предсказывать аварии (ФОТО)

02:30. 26 августа 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
На «Армии-2020» представили систему, позволяющую предсказывать аварии (ФОТО) | Русская весна

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представил на проходящем в Подмосковье форуме «Армия-2020» созданную на основе навигационных технологий систему высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений (ВМСИС). Она позволяет предотвращать аварии и снижает затраты на эксплуатацию объектов инфраструктуры.

Детали «Русской Весне» рассказали в пресс-службе холдинга «Российские космические системы».

ВМСИС уже применяется при строительстве железнодорожных мостов, плотин, высотных зданий и других технически сложных инженерных сооружений, а также объектов нефтегазового сектора, расположенных в сложных климатических условиях с «плавающим» грунтом.

Заместитель руководителя научно-технического центра системного мониторинга и оперативного управления РКС Михаил Березенцев:

«ВМСИС уже больше пяти лет успешно используется для диагностики состояния сооружений. Мы наработали большой опыт и постоянно совершенствуем нашу систему. На сегодняшний день она не уступает известным мировым аналогам».

ВМСИС является собственной разработкой РКС. Ее внедрение ведется с 2015 года. В основе ее работы — сигналы навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou. На контролируемые объекты устанавливаются измерительные модули, принимающие сигналы спутников и измеряющие расстояние между собой, а также датчики ускорения, позволяющие точно оценить динамику смещений, и другая аппаратура.

Все измерения сохраняются, что позволяет с точностью до миллиметров восстановить часовые, суточные и сезонные смещения элементов конструкций.

В системе используется разработанное в РКС программное обеспечение с удобным, интуитивно понятным интерфейсом. Для наглядности информация о состоянии контролируемого объекта представлена в виде «кардиограммы» с градацией по цветам.

В нормальном состоянии она окрашена в зеленый цвет, означающий, что отклонения контролируемой точки не превышают 30% от предельно допустимых.

Желтый цвет сигнализирует об отклонениях больше 30%. Если отклонения превышают 70% от допустимых значений, «кардиограмма» окрашивается в красный цвет и подается сигнал тревоги, который поступает на компьютер оператора дежурно-диспетчерской службы.

Измерения ВМСИС могут быть использованы эксплуатирующими и проектными организациями для исследовательских задач и для анализа износа конструкций. С этой целью все данные записываются в память, и по ним в любой момент можно восстановить часовые, суточные и сезонные смещения.

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На «Армии-2020» представили систему, позволяющую предсказывать аварии (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1598374055

Метки: Новости

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