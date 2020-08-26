Меньше водки – меньше убийств, разбойничества и изнасилований



В России около 80% убийц и 60% их жертв употребляли алкоголь непосредственно перед совершением преступления. В штате Нью-Йорк 50% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения.

При этом средний уровень содержания алкоголя в крови преступников на момент совершения преступления был 0,28%, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. Чем тяжелее преступление, тем больше вероятность, что оно было совершено под воздействием алкоголя.



В отделениях травматологии у пациентов с насильственными травмами в 2-5 раза чаще обнаруживался алкоголь в крови, чем у пациентов с травмами ненасильственной этиологии.

Установлена положительная взаимосвязь между употреблением алкоголя и сексуальным насилием. При этом наиболее тяжелые преступления под влиянием алкоголя совершаются бывшими интимными партнерами. Половина мужчин, проходивших лечение по поводу алкоголизма, подвергали насилию своих интимных партнеров в течение года накануне госпитализации.

Анализ временных серий, основанный на данных уровня убийств и уровня потребления различных алкогольных напитков в США за период с 1934 по 1994 годы, показал существование положительной взаимосвязи между общим уровнем потребления алкоголя и уровнем убийств .



Эта взаимосвязь была сильнее выражена для белого населения, чем для цветного. Исследование также показало, что уровень убийств среди белых рос с повышением потребления крепких алкогольных напитков.

Анализ временных серий, основанный на данных уровня продажи различных видов алкогольных напитков и уровня убийств в Беларуси за период с 1970 по 1999 годы, показал, что уровень убийств с высокой степенью достоверности коррелирует с уровнем продажи водки на душу населения . При этом рост уровня продажи водки на 1% сопровождается ростом уровня убийств на 1,14%.

Типичным убийством в состоянии алкогольного опьянения является убийство на бытовой почве в результате ссоры, произошедшей между собутыльниками.



Наиболее убедительными являются данные, отражающие временную динамику в различных регионах, то есть кросс-секционный анализ временных серий. Такой анализ, проведенный для 48 штатов США, показал высоко достоверную взаимосвязь между уровнем продажи алкоголя и уровнем изнасилований, разбойных нападений и грабежей.



Анализ временных серий за период с 1950 по 1995 годы, основанный на данных из 14 стран Европы, показал, что общий уровень потребления алкоголя статистически достоверно коррелирует с уровнем убийств в 5 странах. Уровень потребления пива позитивно коррелирует с уровнем убийств в 4 странах, уровень потребления вина в 2 странах, уровень потребления крепких спиртных напитков также в 2 странах.



Более сильная связь между общим уровнем потребления алкоголя и уровнем убийств была обнаружена в странах Северной Европы, более слабая – в странах Южной Европы.

Эти данные подтверждают гипотезу, согласно которой уровень убийств более тесно связан с уровнем потребления алкоголя в странах, где преобладает интоксикационно-ориентированный паттерн потребления алкоголя.

Теперь посмотрим, насколько связаны эти явления – динамика половых и возрастных коэффициентов смертности в результате убийств и динамики уровня продажи различных видов алкогольных напитков на душу населения – в Белоруссии в период с 1981 по 2001 годы.

В период с 1981 по 2001 годы уровень продажи алкоголя на душу населения снизился на 13% (с 10,2 до 8,8 л).



В результате проведения антиалкогольной кампании 1985-1988 годов общий уровень продажи алкоголя снизился с 9,8 литров в 1984 году до 8,8 литров в 1985 году (-11%), до 5,8 литров в 1986 году (-41%) и до 4,4 литров в 1987 году (-55%). Уровень продажи водки за рассматриваемый период вырос на 37% (с 3,0 до 4,1 л). В период с 1984 по 1987 годы этот показатель снизился на 34%.



Уровень продажи вина в период с 1981 по 2001 годы снизился на 36% (с 5,9 до 3,8 л. Уровень продажи пива в период с 1981 по 2001 годы снизился на 31% (с 1,3 до 0,9 л).



Рост уровня продажи водки на фоне резкого снижения уровня продажи вина, который наблюдался во второй половине 80-х, первой половине 90-х годов прошлого века привёл к преобладанию в структуре продажи крепких алкогольных напитков, что и отразилось на уровне насильственной смертности.

Уровень убийств в период с 1981 по 2001 годы среди мужчин вырос в 2,4 раза (с 6,6 до 15,7 на 100 тысяч населения), а среди женщин – в 2,2 раза (с 3,4 до 7,3 на 100 тысяч населения). В период с 1981 по 1986 годы этот показатель снизился среди мужчин на 12%, а среди женщин – на 24%.

Данные свидетельствуют о разнонаправленной динамике уровня убийств среди мужчин в рассматриваемый период: резкое снижение этого показателя в период антиалкогольной кампании 1985-1988 годов, резкий рост в первой половине 90-х годов с последующей стабилизацией этого показателя.



Минимальный уровень убийств среди мужчин отмечался в 1986 году. Своего пика этот показатель достиг в 1998 году и превысил уровень 1986 года в 3,1 раза.



Динамика уровня убийств среди женщин в целом соответствует динамике этого показателя среди мужчин: резкое снижение в период антиалкогольной кампании, резкий рост в первой половине 90-х годов прошлого века. Минимальный уровень убийств среди женщин отмечался в 1986 году, а максимальный был зафиксирован в 1995 году. По сравнению с минимальным уровнем этот показатель вырос в 2,9 раза.

Из уравнения, выведенного нами, следует, что повышение уровня продажи водки на один литр сопровождается ростом уровня убийств среди мужчин на 3,3 случаев на 100 тысяч населения. При увеличении продажи водки на 1% прогнозируется рост уровня убийств среди мужчин на 1,1%.

Один из самых действенных способов побороть «непрофессиональную преступность» – это резкое снижение потребления водки. При снижении этого показателя в 2 раза, в 2,2 раза может упасть уровень убийств и других насильственных преступлений – как это было в антиалкогольную кампанию при Горбачёве