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Правильная забастовка

19:27. 25 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
О правильных и неправильных забастовках.

Рабочие предприятия по добыче изумрудов «Мариинский прииск», расположенного в Свердловской области, добились от администрации выплаты зарплат. Зарплаты не выплачивались в течение последних двух месяцев. Шахтеры объявили о том, что забастовка начнется с 24 августа. Работники шахты предполагали спуститься под землю и не подниматься до тех пор, пока не будут погашены долги по зарплате. К вечеру 23 августа стало известно, что госкорпорация «Ростех» перечислит руднику 300 миллионов рублей для решения проблем, возникших у предприятия в результате начавшегося кризиса. Зарплата была выплачена всем сотрудникам к 14-00 24 августа. «Ростех» объявил об увеличении финансирования предприятия.

(С)Ротфронт

Вот это правильная забастовка, где трудящиеся борются за свои права и добиваются результата. Такую борьбу трудовых коллективов можно только приветствовать, как это уже недавно было с забастовкой шахтеров в ЛНР, где рабочие также добились частичного удовлетворения своих требований.

А когда бастуют в интересах тех, кто хочет уничтожить “неэффективные” предприятия, как это происходит в Белоруссии, тут можно лишь покрутить пальцем у виска.
А ведь еще находятся деятели, которые всерьез вопрошают “Ты не поддерживаешь забастовку в Белоруссии, вот же негодяй”.
Там нечего поддерживать, если только вы не страдаете амнезией. К борьбе за права трудящихся происходящие в Белоруссии отношение не имеет. Скорее наоборот, последствия происходящего как раз и могут ударить по простым рабочим, которых по таксе 100 000 долларов на один завод, пытаются втянуть в очевидный блудняк.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6122266.html

Метки: белоруссия, забастовки

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