О правильных и неправильных забастовках.(С)РотфронтВот это правильная забастовка, где трудящиеся борются за свои права и добиваются результата. Такую борьбу трудовых коллективов можно только приветствовать, как это уже недавно было с забастовкой шахтеров в ЛНР, где рабочие также добились частичного удовлетворения своих требований.А когда бастуют в интересах тех, кто хочет уничтожить “неэффективные” предприятия, как это происходит в Белоруссии, тут можно лишь покрутить пальцем у виска.А ведь еще находятся деятели, которые всерьез вопрошают “Ты не поддерживаешь забастовку в Белоруссии, вот же негодяй”.Там нечего поддерживать, если только вы не страдаете амнезией. К борьбе за права трудящихся происходящие в Белоруссии отношение не имеет. Скорее наоборот, последствия происходящего как раз и могут ударить по простым рабочим, которых по таксе 100 000 долларов на один завод, пытаются втянуть в очевидный блудняк.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6122266.html