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Французское Сопротивление: как советский солдат воевал за границей

18:49. 25 августа 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ria.ru

Во время Великой Отечественной войны миллионы советских солдат попали в плен гитлеровской армии. Но история знает много случаев, когда суровые тяготы лагерей, подневольный труд и моральные унижения не сломили волю людей к победе над фашизмом, они бежали из плена и продолжали сражаться за границей.

В ФОНДАХ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ХРАНИТСЯ ЗНАК УЗНИКА НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ СМЕРТИ — ВОЕННОПЛЕННОГО, КОТОРЫЙ ПРИНАДЛЕЖАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ И БОЙЦУ ФРАНЦУЗСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОЛЕГУ НИКОЛАЕВИЧУ ОЗЕРОВУ.

Знак узника нацистского лагеря смерти — военнопленного. Принадлежал О. Н. Озерову Знак узника нацистского лагеря смерти — военнопленного. Принадлежал О. Н. Озерову © Музей современной истории России

Не сдаваться даже в плену

Сражение с фашистскими захватчиками Олег Николаевич Озеров начал с первых дней войны. С четырех часов утра 22 июня 1941 года он участвовал в боевых действиях в составе группы прикрытия отхода 12-й армии. Однако спустя всего месяц в боях в районе Винницы 22 июля Озеров был контужен и попал в плен. Солдата вывезли в концлагерь Меппен в Западной Германии на границе с Голландией.

Озеров сполна познал все ужасы плена: непосильный труд, голод, постоянные побои и издевательства, своими глазами видел смерть тысяч узников. С первых минут плена его не покидала мысль о побеге, но этому плану было суждено осуществиться не скоро.

В июне 1943 года Озеров был переправлен во французский Бордо на строительство базы подводного флота. Военнопленным удалось связаться с подпольной организацией французской Коммунистической партии, которая помогла им подготовить побег. Двадцатого марта 1944 года Озеров с другими советскими пленными бежал с германской базы подводного флота в Бакалане.

Советский участник французского Сопротивления Олег Озеров. Великая Отечественная война 1941-1945 годов © РИА Новости

Участник французского Сопротивления в годы Второй мировой войны (1939-1945) Олег Озеров во время возложения цветов к памятнику французским партизанам группы «Лоретт» © РИА Новости

В подполье

Подпольный комитет Коммунистической партии Франции направил Озерова в партизанский отряд «Группа «Лоретт». Наконец у него появилась возможность вернуться к борьбе с фашистскими захватчиками.

Олег Озеров в составе партизанского отряда принимал участие в генеральном наступлении вольных стрелков, французских партизан и французских вооруженных сил тыла, во время которого были освобождены города юго-запада Франции.

Во французской армии Озеров находился до октября 1944 года. В это время на территории Франции был создан сборный пункт советских гражданских лиц. В 1945 году Озеров был переправлен в восточную зону оккупации в Германии, где прошел проверку и продолжил службу в Советской армии до демобилизации в 1946 году.

Берет Озерова О. Н., участника движения Сопротивления во Франции, партизана отряда Группа Лоретт Берет Озерова О. Н., участника движения Сопротивления во Франции, партизана отряда «Группа «Лоретт» © Музей современной истории России

Орден Почетного легиона

После войны Олег Озеров окончил Белорусский политехнический институт имени Сталина, а затем по распределению работал прорабом на строительстве Ногинского железобетонного завода и дослужился до управляющего всесоюзным монтажным трестом «Промвентиляция» (Минмонтажспецстроя СССР). Озеров участвовал в строительстве Всесоюзного телецентра, проспекта Калинина, гостиницы «Россия», Госцирка и других объектов.

За годы Второй мировой войны в рядах французского движения Сопротивления против захватчиков сражалось более 30 тысяч русских по происхождению. Олег Николаевич считал своим долгом увековечение памяти всех, кто сражался за Победу. Вместе с товарищами он собрал воспоминания участников Сопротивления в книгу «К победе через плен и подвиг. Памяти павших».

В 1993 году была создана межрегиональная благотворительная ассоциация ветеранов французского Сопротивления «Комбатан волонтэр», которую возглавил Озеров. Благодаря её работе советские бойцы получили от французского правительства партизанские документы и награды.

В 2004 году, в День взятия Бастилии 14 июля Олег Озеров был награжден высшей наградой Франции — орденом Почетного легиона.

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Источник: https://nstarikov.ru/francuzskoe-soprotivlenie-kak-sovetskij-soldat-voeval-za-granicej-117881

Метки: чит.клуб

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