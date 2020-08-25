Французское Сопротивление: как советский солдат воевал за границей

Сражение с фашистскими захватчиками Олег Николаевич Озеров начал с первых дней войны. С четырех часов утра 22 июня 1941 года он участвовал в боевых действиях в составе группы прикрытия отхода 12-й армии. Однако спустя всего месяц в боях в районе Винницы 22 июля Озеров был контужен и попал в плен. Солдата вывезли в концлагерь Меппен в Западной Германии на границе с Голландией.

Озеров сполна познал все ужасы плена: непосильный труд, голод, постоянные побои и издевательства, своими глазами видел смерть тысяч узников. С первых минут плена его не покидала мысль о побеге, но этому плану было суждено осуществиться не скоро.

В июне 1943 года Озеров был переправлен во французский Бордо на строительство базы подводного флота. Военнопленным удалось связаться с подпольной организацией французской Коммунистической партии, которая помогла им подготовить побег. Двадцатого марта 1944 года Озеров с другими советскими пленными бежал с германской базы подводного флота в Бакалане.

Советский участник французского Сопротивления Олег Озеров. Великая Отечественная война 1941-1945 годов © РИА Новости

Участник французского Сопротивления в годы Второй мировой войны (1939-1945) Олег Озеров во время возложения цветов к памятнику французским партизанам группы «Лоретт» © РИА Новости

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