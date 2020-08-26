У французского Сопротивления были русские корни



Дворянка, эмигрантка и кавалер ордена Великой Отечественной

Гильотинированная 4 августа 1944 г. Вики была арестована за 9 месяцев до этого – 13 декабря 1943 года в тот самый момент, когда прибежала к своей связной Софи Носович на квартиру, желая спасти подругу от ареста, предупредив, что нацисты взяли горячий след.

Владимир Путин побывал на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронен цвет белой, а потом и советской эмиграции. Там в одном ряду лежат Иван Бунин и Рудольф Нуреев, дроздовцы, корниловцы, кадеты и юнкера…



Там же стоит скромный кенотаф, то есть памятный камень, в честь княгини Оболенской, тело которой так и не было погребено. Именно к подножию её монумента президент России и возложил цветы.

Памятный камень в честь княгини Веры Оболенской на русском кладбище в Сент-Женевьев‑де-Буа под Парижем.



Крёстный путь русской мученицы, положившей живот свой за други своя, начался после оккупации Парижа в 1940 г. Именно тогда бывшая манекенщица, одна из первых красавиц Парижа, стала связной французской подпольной организации ОСМ (Organisation Civile et Militaire, то есть «Гражданская и Военная Организация»), которую возглавлял Жак Артюис. Ей было присвоено звание лейтенанта французской армии.

Она собирала сведения о строительстве системы укреплений вдоль Ла-Манша, так называемого Атлантического вала, который возводился рабским трудом советских военнопленных…



Она знала наизусть численность фашистских гарнизонов, расквартированных в крупнейших городах Франции, отслеживала перемещения войск. А после ареста Жака Артюиса 31-летняя княгиня была назначена генеральным секретарём ОСМ.

Вера Аполлоновна Оболенская была назначена генеральным секретарём ОСМ после ареста Жака Артюиса.

Никого из членов Сопротивления Вики не выдала, что и привело её на гильотину. После окончания войны благодарная Франция присвоила Оболенской посмертно звание офицера Почётного легиона. Это одна из высших наград Республики. А советское правительство удостоило княгиню в 1965 г. ордена Отечественной войны I степени.



У французского Сопротивления были русские корни

Согласно архивам, переданным Советскому Союзу, в армии подпольщиков во Франции было более 35.000 русских эмигрантов и советских военнопленных; из них 7.500 погибли в боях за Республику. Все они остались верны своему долгу. Сражаясь против фашизма, белоэмигранты и советские военнопленные защищали сразу и Россию, и Францию, где они оказались волею судеб.

Справка Французское движение Сопротивления, которым руководил из Лондона генерал де Голль, насчитывало от 350 до 500 тысяч человек. До 1943 года у движения не было единого оперативного центра. В дальнейшем эту функцию вплоть до освобождения выполнял Французский комитет национального освобождения.

В одном строю стояли коренные французы, белые эмигранты, советские военнопленные, евреи, армяне, испанцы и даже казахи… Боевое братство, настоящий Интернационал – иначе Сопротивление не назовёшь!

Генерал де Голль возглавлял Французский комитет национального освобождения.



Женщины на войне всегда привлекают внимание своей повышенной уязвимостью. В годы Второй мировой немцы не признавали не то что за партизанками, но даже за советскими кадровыми женщинами-военнослужащими статуса военнопленных.



Если девушки, носившие форму, попадали в лапы нацистам, то ничего, кроме страшных издевательств и, как правило, неминуемой смерти, им ждать не приходилось.

Советские партизанки на территории Франции

С этой точки зрения особо поражает судьба женского советского партизанского отряда «Родина», образованного 37 беглыми узницами концлагеря и действовавшего в годы войны на территории Франции.

Расположенный на севере Франции городок Тиль испокон веку добывал железную руду. И именно сюда в 1943 году оккупировавшие за три года до этого Францию фашисты направили эшелон с женщинами-подпольщицами из СССР: младшей из них было 15, а старшей едва ли исполнилось 30.

Справка Всего во Францию было депортировано около 125.000 советских граждан из числа военнопленных и угнанных из СССР на принудительные работы. Они были распределены по 200 концлагерям, из которых 39 рассматривались нацистами, как лагеря смерти. Созданный в 1940 году и оборудованный крематорием лагерь Эрувиль рядом с посёлком Тиль входил в число последних. Советских заключённых в него начали привозить с 1942 года.

К потрясению местных жителей нацисты превратили девушек в шахтёров. Без всякой механизации по 16 часов в день заключённые махали кирками в глубине горнопроходческих штреков, а ночью их отводили в лагерь Эрувиль, на бывшей линии Мажино.

Вход в шахту лагеря Эрувиль.

Справка Система оборонительных укреплений «Линия Мажино» протяжённостью 750 км была возведена французами в 1934-1935 гг. на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Считалась непреодолимой, но в ходе непродолжительных боёв сдалась фашистам после атаки пехотными частями группы армий «С», даже без поддержки танков.

Фактически девушки были смертницами, так как там же, в старых штольнях немцы разместили производство ракет Фау-2 (программа V) под руководством гениального нациста штурмбаннфюрера (майора) СС Вернера фон Брауна, основателя ракетно-космической промышленности.

Уроженец этих мест, сын партизана и историк Рене Барщи посвятил судьбе этих женщин целое исследование. Так, он свидетельствует, что возмущённые жуткими условиями работы девушек жители не раз пытались передавать им продукты и тёплую одежду, когда этого не видел конвой. Но окончательно желание помочь побегу заключённых, по воспоминаниям местных старожилов, появилось 1 мая 1944 года.

В тот день девушки развернули над колонной, шедшей на работу в шахту… красный флаг. Они тайно сшили знамя в лагере и решили пойти на самоубийственную акцию в день праздника Солидарности всех трудящихся.



Двигаясь под алым полотнищем, рабочая смена в несколько сотен человек, шедшая в распахнутые ворота шахты, пела «Интернационал», а вокруг бегали разъярённые охранники, стреляя в воздух и избивая крайних в колонне людей прикладами.



К ярости немцев, работавшие на полях фермеры и городские жители выстроились вдоль дороги и приветствовали пленных, аплодируя им и подхватывая грозный мотив по-французски.

Расправа над мятежными заключёнными была отложена на несколько дней, так как педантичные немцы решили не снижать план выработки шахты, а сначала получить новую партию рабсилы для замены тех, кого предстояло казнить.

Советские «валькирии»

Именно эти события, которые видел весь городок Тиль, и побудили местную ячейку Сопротивления к решительным действиям.



В ночь с 7 на 8 мая 37 женщинам и 27 мужчинам устроили побег. Они благополучно влились в местный партизанский отряд в Аргонском лесу в Мёзе (район города Бар-ле-Дюк), пройдя за одну ночь более 70 километров.

Командир отряда «Родина» Надежда Лисовец.



И тут руководившие девушками Надежда Лисовец, Александра Парамонова и Розалия Фридзон выдвинули свой ультиматум – воевать с немцами они хотели только в составе отдельного женского ударного партизанского отряда, который на своём собрании постановили назвать «Родина».

Французы были потрясены: да, в составе Сопротивления были женщины. Они работали связными, радистками, внедрялись в части оккупантов, оказывали помощь, прятали, лечили и кормили, но воевать отдельным войсковым подразделением…



Такого Франция ещё не видела! Изначала командир партизанского отряда вообще хотел распределить спасённых по отдалённым хуторам и дождаться освобождения, которое, как понимали многие, было уже не за горами. Но перед женским напором макизар (так звали партизан во Франции) устоять не сумел и сдался.

Справка Отдельный советский ударный партизанский женский отряд «Родина» воевал с мая по сентябрь 1944 г. на севере Франции. Отрядом командовали бывшие минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзон. Всего во Франции действовало 55 советских партизанских подразделений.



Помимо «Родины», наиболее известные из них – «Чапаев», «Ленинград», «Сталинград» и «Жуков». 12 октября 1944 г. командиры отряда получили звание лейтенантов французских внутренних сил.



Они были награждены французским Военным крестом. Александра Парамонова также получила Военный крест, а от советского командования – орден Великой Отечественной. В 1945 г. партизанки вернулись в СССР. Последняя из них ушла из жизни 31 декабря 2014 г.

Партизаны женского отряда «Родина». Слева направо: Р. Фридзон, М. Андриевская, Р. Рылова, Н. Лисовец, Л. Самчинская. 1960 год.



При вступлении в отряд все 37 женщин принесли воинскую присягу, которая соответствовала месту и времени действия. Вот слова этой клятвы:

«Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага – немецких оккупантов».

Однако, несмотря на согласие французов оказать поддержку и признать подразделение отдельной боевой единицей, оружие им, кроме немногочисленного лёгкого стрелкового, не дали. Женщины добыли его сами в бою, разгромив, при поддержке макизаров, немецкую колонну.

Окончание истории

В 1966 г. генерал Шарль де Голль прилетел на встречу с советским руководством в Москву. Накануне своего визита он обратился через протокольную службу в МИД СССР со следующей просьбой: возглавлявший в годы войны французское Сопротивление национальный лидер хотел, чтобы в аэропорту в Москве ему устроили встречу с бывшими партизанками из отряда «Родина».



Их всех срочно доставили в Москву, где генерал, глава государства – первым! – приветствовал их и отдал им честь, застыв на несколько секунд с рукой у козырька форменного кепи перед строем героических женщин.

Справка В 2015 г. на средства, собранные, в том числе и местными жителями (!), при входе в закрытую в шестидесятых годах прошлого столетия шахту в Тиле создан мемориал в честь отряда «Родина». Инициатива открытия памятного комплекса принадлежит мэру Анни Сильвестри при поддержке ассоциации эскадрильи «Нормандия-Неман».

В сентябре 2015 года при входе в шахту в Тиле был открыт мемориал партизанскому отряду французского Сопротивления «Родина».

На прикреплённой к стене при входе в бывшую шахту надписи можно прочитать на французском и русском языках следующие слова: «В память о советских женщинах, жертвах фашистского варварства, погибших от истощения или под обвалом на принудительных работах в шахте.



В память об узницах концлагеря, совершивших побег 8 мая 1944 года, образовавших единственный партизанский отряд «Родина», сражавшийся за Свободу во французском Сопротивлении».

А в центре бывшего лагеря смерти Эрувиль в память о советских партизанках появится бронзовая статуя работы замечательного российского скульптора Владимира Суровцева, автора монумента Русскому экспедиционному корпусу, поставленного в Париже рядом с мостом Александра III.