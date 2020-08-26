У французского Сопротивления были русские корни
Восемьдесят рейхсмарок (чуть больше месячной зарплаты рабочего – 70 рейхсмарок) – именно столько получил палач по фамилии Реттгер, служивший в 1944 году в тюрьме Плёцензее в Берлине, отрубив голову княгине Вики (или Вере) Оболенской, урождённой Макаровой, легенде французского Сопротивления. «Княгиня ничего-не-знаю» – так её прозвали гестаповцы за упорный отказ от сотрудничества со следствием – была казнена на гильотине за то, что возглавляла парижскую подпольную организацию.
Дворянка, эмигрантка и кавалер ордена Великой Отечественной
Гильотинированная 4 августа 1944 г. Вики была арестована за 9 месяцев до этого – 13 декабря 1943 года в тот самый момент, когда прибежала к своей связной Софи Носович на квартиру, желая спасти подругу от ареста, предупредив, что нацисты взяли горячий след.
Владимир Путин побывал на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронен цвет белой, а потом и советской эмиграции. Там в одном ряду лежат Иван Бунин и Рудольф Нуреев, дроздовцы, корниловцы, кадеты и юнкера…
Там же стоит скромный кенотаф, то есть памятный камень, в честь княгини Оболенской, тело которой так и не было погребено. Именно к подножию её монумента президент России и возложил цветы.
Крёстный путь русской мученицы, положившей живот свой за други своя, начался после оккупации Парижа в 1940 г. Именно тогда бывшая манекенщица, одна из первых красавиц Парижа, стала связной французской подпольной организации ОСМ (Organisation Civile et Militaire, то есть «Гражданская и Военная Организация»), которую возглавлял Жак Артюис. Ей было присвоено звание лейтенанта французской армии.
Она собирала сведения о строительстве системы укреплений вдоль Ла-Манша, так называемого Атлантического вала, который возводился рабским трудом советских военнопленных…
Она знала наизусть численность фашистских гарнизонов, расквартированных в крупнейших городах Франции, отслеживала перемещения войск. А после ареста Жака Артюиса 31-летняя княгиня была назначена генеральным секретарём ОСМ.
Никого из членов Сопротивления Вики не выдала, что и привело её на гильотину. После окончания войны благодарная Франция присвоила Оболенской посмертно звание офицера Почётного легиона. Это одна из высших наград Республики. А советское правительство удостоило княгиню в 1965 г. ордена Отечественной войны I степени.
У французского Сопротивления были русские корни
Согласно архивам, переданным Советскому Союзу, в армии подпольщиков во Франции было более 35.000 русских эмигрантов и советских военнопленных; из них 7.500 погибли в боях за Республику. Все они остались верны своему долгу. Сражаясь против фашизма, белоэмигранты и советские военнопленные защищали сразу и Россию, и Францию, где они оказались волею судеб.
Справка
Французское движение Сопротивления, которым руководил из Лондона генерал де Голль, насчитывало от 350 до 500 тысяч человек. До 1943 года у движения не было единого оперативного центра. В дальнейшем эту функцию вплоть до освобождения выполнял Французский комитет национального освобождения.
В одном строю стояли коренные французы, белые эмигранты, советские военнопленные, евреи, армяне, испанцы и даже казахи… Боевое братство, настоящий Интернационал – иначе Сопротивление не назовёшь!
Женщины на войне всегда привлекают внимание своей повышенной уязвимостью. В годы Второй мировой немцы не признавали не то что за партизанками, но даже за советскими кадровыми женщинами-военнослужащими статуса военнопленных.
Если девушки, носившие форму, попадали в лапы нацистам, то ничего, кроме страшных издевательств и, как правило, неминуемой смерти, им ждать не приходилось.
Советские партизанки на территории Франции
С этой точки зрения особо поражает судьба женского советского партизанского отряда «Родина», образованного 37 беглыми узницами концлагеря и действовавшего в годы войны на территории Франции.
Расположенный на севере Франции городок Тиль испокон веку добывал железную руду. И именно сюда в 1943 году оккупировавшие за три года до этого Францию фашисты направили эшелон с женщинами-подпольщицами из СССР: младшей из них было 15, а старшей едва ли исполнилось 30.
Справка
Всего во Францию было депортировано около 125.000 советских граждан из числа военнопленных и угнанных из СССР на принудительные работы. Они были распределены по 200 концлагерям, из которых 39 рассматривались нацистами, как лагеря смерти. Созданный в 1940 году и оборудованный крематорием лагерь Эрувиль рядом с посёлком Тиль входил в число последних. Советских заключённых в него начали привозить с 1942 года.
К потрясению местных жителей нацисты превратили девушек в шахтёров. Без всякой механизации по 16 часов в день заключённые махали кирками в глубине горнопроходческих штреков, а ночью их отводили в лагерь Эрувиль, на бывшей линии Мажино.
Справка
Система оборонительных укреплений «Линия Мажино» протяжённостью 750 км была возведена французами в 1934-1935 гг. на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Считалась непреодолимой, но в ходе непродолжительных боёв сдалась фашистам после атаки пехотными частями группы армий «С», даже без поддержки танков.
Фактически девушки были смертницами, так как там же, в старых штольнях немцы разместили производство ракет Фау-2 (программа V) под руководством гениального нациста штурмбаннфюрера (майора) СС Вернера фон Брауна, основателя ракетно-космической промышленности.
Уроженец этих мест, сын партизана и историк Рене Барщи посвятил судьбе этих женщин целое исследование. Так, он свидетельствует, что возмущённые жуткими условиями работы девушек жители не раз пытались передавать им продукты и тёплую одежду, когда этого не видел конвой. Но окончательно желание помочь побегу заключённых, по воспоминаниям местных старожилов, появилось 1 мая 1944 года.
В тот день девушки развернули над колонной, шедшей на работу в шахту… красный флаг. Они тайно сшили знамя в лагере и решили пойти на самоубийственную акцию в день праздника Солидарности всех трудящихся.
Двигаясь под алым полотнищем, рабочая смена в несколько сотен человек, шедшая в распахнутые ворота шахты, пела «Интернационал», а вокруг бегали разъярённые охранники, стреляя в воздух и избивая крайних в колонне людей прикладами.
К ярости немцев, работавшие на полях фермеры и городские жители выстроились вдоль дороги и приветствовали пленных, аплодируя им и подхватывая грозный мотив по-французски.
Расправа над мятежными заключёнными была отложена на несколько дней, так как педантичные немцы решили не снижать план выработки шахты, а сначала получить новую партию рабсилы для замены тех, кого предстояло казнить.
Советские «валькирии»
Именно эти события, которые видел весь городок Тиль, и побудили местную ячейку Сопротивления к решительным действиям.
В ночь с 7 на 8 мая 37 женщинам и 27 мужчинам устроили побег. Они благополучно влились в местный партизанский отряд в Аргонском лесу в Мёзе (район города Бар-ле-Дюк), пройдя за одну ночь более 70 километров.
И тут руководившие девушками Надежда Лисовец, Александра Парамонова и Розалия Фридзон выдвинули свой ультиматум – воевать с немцами они хотели только в составе отдельного женского ударного партизанского отряда, который на своём собрании постановили назвать «Родина».
Французы были потрясены: да, в составе Сопротивления были женщины. Они работали связными, радистками, внедрялись в части оккупантов, оказывали помощь, прятали, лечили и кормили, но воевать отдельным войсковым подразделением…
Такого Франция ещё не видела! Изначала командир партизанского отряда вообще хотел распределить спасённых по отдалённым хуторам и дождаться освобождения, которое, как понимали многие, было уже не за горами. Но перед женским напором макизар (так звали партизан во Франции) устоять не сумел и сдался.
Справка
Отдельный советский ударный партизанский женский отряд «Родина» воевал с мая по сентябрь 1944 г. на севере Франции. Отрядом командовали бывшие минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзон. Всего во Франции действовало 55 советских партизанских подразделений.
Помимо «Родины», наиболее известные из них – «Чапаев», «Ленинград», «Сталинград» и «Жуков». 12 октября 1944 г. командиры отряда получили звание лейтенантов французских внутренних сил.
Они были награждены французским Военным крестом. Александра Парамонова также получила Военный крест, а от советского командования – орден Великой Отечественной. В 1945 г. партизанки вернулись в СССР. Последняя из них ушла из жизни 31 декабря 2014 г.
При вступлении в отряд все 37 женщин принесли воинскую присягу, которая соответствовала месту и времени действия. Вот слова этой клятвы:
«Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага – немецких оккупантов».
Однако, несмотря на согласие французов оказать поддержку и признать подразделение отдельной боевой единицей, оружие им, кроме немногочисленного лёгкого стрелкового, не дали. Женщины добыли его сами в бою, разгромив, при поддержке макизаров, немецкую колонну.
Окончание истории
В 1966 г. генерал Шарль де Голль прилетел на встречу с советским руководством в Москву. Накануне своего визита он обратился через протокольную службу в МИД СССР со следующей просьбой: возглавлявший в годы войны французское Сопротивление национальный лидер хотел, чтобы в аэропорту в Москве ему устроили встречу с бывшими партизанками из отряда «Родина».
Их всех срочно доставили в Москву, где генерал, глава государства – первым! – приветствовал их и отдал им честь, застыв на несколько секунд с рукой у козырька форменного кепи перед строем героических женщин.
Справка
В 2015 г. на средства, собранные, в том числе и местными жителями (!), при входе в закрытую в шестидесятых годах прошлого столетия шахту в Тиле создан мемориал в честь отряда «Родина». Инициатива открытия памятного комплекса принадлежит мэру Анни Сильвестри при поддержке ассоциации эскадрильи «Нормандия-Неман».
На прикреплённой к стене при входе в бывшую шахту надписи можно прочитать на французском и русском языках следующие слова: «В память о советских женщинах, жертвах фашистского варварства, погибших от истощения или под обвалом на принудительных работах в шахте.
В память об узницах концлагеря, совершивших побег 8 мая 1944 года, образовавших единственный партизанский отряд «Родина», сражавшийся за Свободу во французском Сопротивлении».
А в центре бывшего лагеря смерти Эрувиль в память о советских партизанках появится бронзовая статуя работы замечательного российского скульптора Владимира Суровцева, автора монумента Русскому экспедиционному корпусу, поставленного в Париже рядом с мостом Александра III.
Источник.
.
Интересно, конце той войны на территории Германии было партизанское движение?
А упоминание Валькирии не к месту и не по смыслу…
Валькирия – богиня-покровительница славянских воинов, возносящая Души витязей, геройски погибших в бою, в Ирий – Небесное Царство Расы («вал» – подъем, вознесение, «к» – куда, «ирия» – Ирий, Небесный Мир; т.е. встречающая павших героев и сопровождающая их в Ирий)… Уж лучше – амазонки…