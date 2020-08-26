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У французского Сопротивления были русские корни

10:22. 26 августа 2020 72 просмотра Один комментарий Опубликовал:
В наши дни, когда был возведён храм Вооружённых сил в Кубинке и открыта «Дорога памяти», особо важно помнить о подвиге каждого, отдавшего жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. О соотечественницах, сражавшихся с фашизмом вдали от Родины, у нас известно немного. Но они были. И вошли в бессмертие
Русские женщины и во Франции били фашистов
В Доме Российского исторического общества был представлен памятник женскому партизанскому отряду «Родина», действовавшему в годы Второй мировой войны на территории Франции.

Восемьдесят рейхсмарок (чуть больше месячной зарплаты рабочего – 70 рейхсмарок) – именно столько получил палач по фамилии Реттгер, служивший в 1944 году в тюрьме Плёцензее в Берлине, отрубив голову княгине Вики (или Вере) Оболенской, урождённой Макаровой, легенде французского Сопротивления. «Княгиня ничего-не-знаю» – так её прозвали гестаповцы за упорный отказ от сотрудничества со следствием – была казнена на гильотине за то, что возглавляла парижскую подпольную организацию.


Дворянка, эмигрантка и кавалер ордена Великой Отечественной

Гильотинированная 4 августа 1944 г. Вики была арестована за 9 месяцев до этого – 13 декабря 1943 года в тот самый момент, когда прибежала к своей связной Софи Носович на квартиру, желая спасти подругу от ареста, предупредив, что нацисты взяли горячий след.

Владимир Путин побывал на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронен цвет белой, а потом и советской эмиграции. Там в одном ряду лежат Иван Бунин и Рудольф Нуреев, дроздовцы, корниловцы, кадеты и юнкера…

Там же стоит скромный кенотаф, то есть памятный камень, в честь княгини Оболенской, тело которой так и не было погребено. Именно к подножию её монумента президент России и возложил цветы.

Памятный камень в честь княгини Веры Оболенской на русском кладбище в Сент-Женевьев‑де-Буа под Парижем.
Памятный камень в честь княгини Веры Оболенской на русском кладбище в Сент-Женевьев‑де-Буа под Парижем.


Крёстный путь русской мученицы, положившей живот свой за други своя, начался после оккупации Парижа в 1940 г. Именно тогда бывшая манекенщица, одна из первых красавиц Парижа, стала связной французской подпольной организации ОСМ (Organisation Civile et Militaire, то есть «Гражданская и Военная Организация»), которую возглавлял Жак Артюис. Ей было присвоено звание лейтенанта французской армии.

Она собирала сведения о строительстве системы укреплений вдоль Ла-Манша, так называемого Атлантического вала, который возводился рабским трудом советских военнопленных…

Она знала наизусть численность фашистских гарнизонов, расквартированных в крупнейших городах Франции, отслеживала перемещения войск. А после ареста Жака Артюиса 31-летняя княгиня была назначена генеральным секретарём ОСМ.

Вера Аполлоновна Оболенская была назначена генеральным секретарём ОСМ после ареста Жака Артюиса.
Вера Аполлоновна Оболенская была назначена генеральным секретарём ОСМ после ареста Жака Артюиса.

Никого из членов Сопротивления Вики не выдала, что и привело её на гильотину. После окончания войны благодарная Франция присвоила Оболенской посмертно звание офицера Почётного легиона. Это одна из высших наград Республики. А советское правительство удостоило княгиню в 1965 г. ордена Отечественной войны I степени.


У французского Сопротивления были русские корни

Согласно архивам, переданным Советскому Союзу, в армии подпольщиков во Франции было более 35.000 русских эмигрантов и советских военнопленных; из них 7.500 погибли в боях за Республику. Все они остались верны своему долгу. Сражаясь против фашизма, белоэмигранты и советские военнопленные защищали сразу и Россию, и Францию, где они оказались волею судеб.

Справка

Французское движение Сопротивления, которым руководил из Лондона генерал де Голль, насчитывало от 350 до 500 тысяч человек. До 1943 года у движения не было единого оперативного центра. В дальнейшем эту функцию вплоть до освобождения выполнял Французский комитет национального освобождения.

В одном строю стояли коренные французы, белые эмигранты, советские военнопленные, евреи, армяне, испанцы и даже казахи… Боевое братство, настоящий Интернационал – иначе Сопротивление не назовёшь!

Генерал де Голль возглавлял Французский комитет национального освобождения.
Генерал де Голль возглавлял Французский комитет национального освобождения.



Женщины на войне всегда привлекают внимание своей повышенной уязвимостью. В годы Второй мировой немцы не признавали не то что за партизанками, но даже за советскими кадровыми женщинами-военнослужащими статуса военнопленных.

Если девушки, носившие форму, попадали в лапы нацистам, то ничего, кроме страшных издевательств и, как правило, неминуемой смерти, им ждать не приходилось.

Советские партизанки на территории Франции

С этой точки зрения особо поражает судьба женского советского партизанского отряда «Родина», образованного 37 беглыми узницами концлагеря и действовавшего в годы войны на территории Франции.

Расположенный на севере Франции городок Тиль испокон веку добывал железную руду. И именно сюда в 1943 году оккупировавшие за три года до этого Францию фашисты направили эшелон с женщинами-подпольщицами из СССР: младшей из них было 15, а старшей едва ли исполнилось 30.

Справка

Всего во Францию было депортировано около 125.000 советских граждан из числа военнопленных и угнанных из СССР на принудительные работы. Они были распределены по 200 концлагерям, из которых 39 рассматривались нацистами, как лагеря смерти. Созданный в 1940 году и оборудованный крематорием лагерь Эрувиль рядом с посёлком Тиль входил в число последних. Советских заключённых в него начали привозить с 1942 года.

К потрясению местных жителей нацисты превратили девушек в шахтёров. Без всякой механизации по 16 часов в день заключённые махали кирками в глубине горнопроходческих штреков, а ночью их отводили в лагерь Эрувиль, на бывшей линии Мажино.

Вход в шахту лагеря Эрувиль.
Вход в шахту лагеря Эрувиль.


Справка

Система оборонительных укреплений «Линия Мажино» протяжённостью 750 км была возведена французами в 1934-1935 гг. на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Считалась непреодолимой, но в ходе непродолжительных боёв сдалась фашистам после атаки пехотными частями группы армий «С», даже без поддержки танков.

Фактически девушки были смертницами, так как там же, в старых штольнях немцы разместили производство ракет Фау-2 (программа V) под руководством гениального нациста штурмбаннфюрера (майора) СС Вернера фон Брауна, основателя ракетно-космической промышленности.

Уроженец этих мест, сын партизана и историк Рене Барщи посвятил судьбе этих женщин целое исследование. Так, он свидетельствует, что возмущённые жуткими условиями работы девушек жители не раз пытались передавать им продукты и тёплую одежду, когда этого не видел конвой. Но окончательно желание помочь побегу заключённых, по воспоминаниям местных старожилов, появилось 1 мая 1944 года.

В тот день девушки развернули над колонной, шедшей на работу в шахту… красный флаг. Они тайно сшили знамя в лагере и решили пойти на самоубийственную акцию в день праздника Солидарности всех трудящихся.

Двигаясь под алым полотнищем, рабочая смена в несколько сотен человек, шедшая в распахнутые ворота шахты, пела «Интернационал», а вокруг бегали разъярённые охранники, стреляя в воздух и избивая крайних в колонне людей прикладами.

К ярости немцев, работавшие на полях фермеры и городские жители выстроились вдоль дороги и приветствовали пленных, аплодируя им и подхватывая грозный мотив по-французски.

Расправа над мятежными заключёнными была отложена на несколько дней, так как педантичные немцы решили не снижать план выработки шахты, а сначала получить новую партию рабсилы для замены тех, кого предстояло казнить.

Советские «валькирии»

Именно эти события, которые видел весь городок Тиль, и побудили местную ячейку Сопротивления к решительным действиям.

В ночь с 7 на 8 мая 37 женщинам и 27 мужчинам устроили побег. Они благополучно влились в местный партизанский отряд в Аргонском лесу в Мёзе (район города Бар-ле-Дюк), пройдя за одну ночь более 70 километров.

Командир отряда «Родина» Надежда Лисовец.
Командир отряда «Родина» Надежда Лисовец.


И тут руководившие девушками Надежда Лисовец, Александра Парамонова и Розалия Фридзон выдвинули свой ультиматум – воевать с немцами они хотели только в составе отдельного женского ударного партизанского отряда, который на своём собрании постановили назвать «Родина».

Французы были потрясены: да, в составе Сопротивления были женщины. Они работали связными, радистками, внедрялись в части оккупантов, оказывали помощь, прятали, лечили и кормили, но воевать отдельным войсковым подразделением…

Такого Франция ещё не видела! Изначала командир партизанского отряда вообще хотел распределить спасённых по отдалённым хуторам и дождаться освобождения, которое, как понимали многие, было уже не за горами. Но перед женским напором макизар (так звали партизан во Франции) устоять не сумел и сдался.

Справка

Отдельный советский ударный партизанский женский отряд «Родина» воевал с мая по сентябрь 1944 г. на севере Франции. Отрядом командовали бывшие минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзон. Всего во Франции действовало 55 советских партизанских подразделений.

Помимо «Родины», наиболее известные из них – «Чапаев», «Ленинград», «Сталинград» и «Жуков». 12 октября 1944 г. командиры отряда получили звание лейтенантов французских внутренних сил.

Они были награждены французским Военным крестом. Александра Парамонова также получила Военный крест, а от советского командования – орден Великой Отечественной. В 1945 г. партизанки вернулись в СССР. Последняя из них ушла из жизни 31 декабря 2014 г.

Партизаны женского отряда «Родина». Слева направо: Р. Фридзон, М. Андриевская, Р. Рылова, Н. Лисовец, Л. Самчинская. 1960 год.
Партизаны женского отряда «Родина». Слева направо: Р. Фридзон, М. Андриевская, Р. Рылова, Н. Лисовец, Л. Самчинская. 1960 год.


При вступлении в отряд все 37 женщин принесли воинскую присягу, которая соответствовала месту и времени действия. Вот слова этой клятвы:

«Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага – немецких оккупантов».

Однако, несмотря на согласие французов оказать поддержку и признать подразделение отдельной боевой единицей, оружие им, кроме немногочисленного лёгкого стрелкового, не дали. Женщины добыли его сами в бою, разгромив, при поддержке макизаров, немецкую колонну.

Окончание истории

В 1966 г. генерал Шарль де Голль прилетел на встречу с советским руководством в Москву. Накануне своего визита он обратился через протокольную службу в МИД СССР со следующей просьбой: возглавлявший в годы войны французское Сопротивление национальный лидер хотел, чтобы в аэропорту в Москве ему устроили встречу с бывшими партизанками из отряда «Родина».

Их всех срочно доставили в Москву, где генерал, глава государства – первым! – приветствовал их и отдал им честь, застыв на несколько секунд с рукой у козырька форменного кепи перед строем героических женщин.

Справка

В 2015 г. на средства, собранные, в том числе и местными жителями (!), при входе в закрытую в шестидесятых годах прошлого столетия шахту в Тиле создан мемориал в честь отряда «Родина». Инициатива открытия памятного комплекса принадлежит мэру Анни Сильвестри при поддержке ассоциации эскадрильи «Нормандия-Неман».

В сентябре 2015 года при входе в шахту в Тиле был открыт мемориал партизанскому отряду французского Сопротивления «Родина».
В сентябре 2015 года при входе в шахту в Тиле был открыт мемориал партизанскому отряду французского Сопротивления «Родина».


На прикреплённой к стене при входе в бывшую шахту надписи можно прочитать на французском и русском языках следующие слова: «В память о советских женщинах, жертвах фашистского варварства, погибших от истощения или под обвалом на принудительных работах в шахте.

В память об узницах концлагеря, совершивших побег 8 мая 1944 года, образовавших единственный партизанский отряд «Родина», сражавшийся за Свободу во французском Сопротивлении».

А в центре бывшего лагеря смерти Эрувиль в память о советских партизанках появится бронзовая статуя работы замечательного российского скульптора Владимира Суровцева, автора монумента Русскому экспедиционному корпусу, поставленного в Париже рядом с мостом Александра III.



Александр Артамонов

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5181373.html

Метки: война, войска, история, подвиг, правительство, русский, свобода, советский, ссср, фашизм, Франция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32599 28317
    Вячеслав 26 августа 2020 в 10:56

    Интересно, конце той войны на территории Германии было партизанское движение?
    А упоминание Валькирии не к месту и не по смыслу…
    Валькирия – богиня-покровительница славянских воинов, возносящая Души витязей, геройски погибших в бою, в Ирий – Небесное Царство Расы («вал» – подъем, вознесение, «к» – куда, «ирия» – Ирий, Небесный Мир; т.е. встречающая павших героев и сопровождающая их в Ирий)… Уж лучше – амазонки…

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