Стреляют по своим // Письма

Наверное, это будет самое необычное письмо в истории программы. Вам пишет не рабочий, учитель или врач, вам пишет музыкант. Я работаю в хоре ведущего военного музыкального коллектива страны. В Советское время престиж работы в таком ансамбле сложно было переоценить. Наряду с Большим театром, хором Пятницкого и Ансамблем «Берёзка», наш коллектив был не только проводником отечественной культуры на Западе, но и источником огромной валютной выручки за счёт нескончаемых гастролей, в том числе в капиталистических странах._______________________________________________Поддержать работу канала:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Ndez5o19ZM