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Стреляют по своим // Письма

21:08. 24 августа 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Наверное, это будет самое необычное письмо в истории программы. Вам пишет не рабочий, учитель или врач, вам пишет музыкант. Я работаю в хоре ведущего военного музыкального коллектива страны. В Советское время престиж работы в таком ансамбле сложно было переоценить. Наряду с Большим театром, хором Пятницкого и Ансамблем «Берёзка», наш коллектив был не только проводником отечественной культуры на Западе, но и источником огромной валютной выручки за счёт нескончаемых гастролей, в том числе в капиталистических странах.

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Ndez5o19ZM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1603 1331
    Андрей Попов 24 августа 2020 в 21:44

    Всё плохо. Безъисходность. Так фильмов много таких: Левиафан например(не в качестве рекламы): все пьют как не в себя. Много премий получил на фестивалях за депрессивный алкоголизм.

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