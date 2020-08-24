Стреляют по своим // Письма
21:08. 24 августа 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Наверное, это будет самое необычное письмо в истории программы. Вам пишет не рабочий, учитель или врач, вам пишет музыкант. Я работаю в хоре ведущего военного музыкального коллектива страны. В Советское время престиж работы в таком ансамбле сложно было переоценить. Наряду с Большим театром, хором Пятницкого и Ансамблем «Берёзка», наш коллектив был не только проводником отечественной культуры на Западе, но и источником огромной валютной выручки за счёт нескончаемых гастролей, в том числе в капиталистических странах.
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Всё плохо. Безъисходность. Так фильмов много таких: Левиафан например(не в качестве рекламы): все пьют как не в себя. Много премий получил на фестивалях за депрессивный алкоголизм.