ПОЧЕМУ У КИТАЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
11:25. 24 августа 2020 287 просмотров 12 коммент. Опубликовал: Владимир
Китаевед, автор книги «Кланы и политические группы КНР» Николай Вавилов рассказывает о геополитической стратегии Китая в Евразии.
Источник: https://youtu.be/ESqkfFH_icU
Возможно, что и в Белоруссии заваруха из-за того, что Вашингтон
хочет перекрыть ” Новый шелковый путь” Китаю.
БРАВО!
Неужели начали думать самостоятельно и выходите из под гипноза зомбьоящика и прочих “говорящих голов” интернета.
Оказывается не жиды и не рептилоиды ))
БАБЛО ))
Поэтому Пекин оказывает помощь и поддержку Лукашенко.
а разве можно отделить бабло от жида?
А можно отделить бабло от славянина?
А от кого можно отделить бабло?
От Робинзона наверно и от живущих в племенах Африки и Амазонии.
Им бабло не надо?
А ты можешь без бабла?
Я могу.А ты?
Можно. Если отдать земли китайцам на долгую аренду.
однако выбор,два вонючих народца,а как вас китайцы кормят в Камнях,лучше чем жиды русских.?
Мариночка лапонька, падая – нападай.
Великому Княжеству дали все возможности. Теперь они все открыто и наяву.
Разве это так плохо ? Теперь осталось держать удар.
Это так просто. Просто стоять и держать мощный удар.
ВСЁ БУДЕТ ХО РО ШО
если бы я еще понять могла с первого раза про что ты и никто здесь тебя не пытается расшифровывать.
Это невозможно. Я марсианин.
И Пекин и Россия и заинтересованные в ЕС.
Оказывают помошь с целью Лукашенко уничтожить.
Уж слишком много он сделал ПРОТИВ Шёлкового пути.
Против Пекина,России и ЕС.