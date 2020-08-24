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ПОЧЕМУ У КИТАЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

11:25. 24 августа 2020 287 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

Китаевед, автор книги «Кланы и политические группы КНР» Николай Вавилов рассказывает о геополитической стратегии Китая в Евразии.

Источник: https://youtu.be/ESqkfFH_icU

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