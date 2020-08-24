Открытие фестиваля Уральский Хоровод 2020

... фоне этого напряжения, находясь между Уральскими горами и Сибирью, буквально разделяя... Дальнем Востоке, и Монголия вся открыта, и у Казахстана с Китаем... назначить. Но… сами понимаете. Границы открыты. Китайцы не идут. Хорошо. Может...
17 июня в Москве состоялся митинг с широкой коалицией патриотических сил, которые сказали свое решительное «нет» либеральному курсу. Впервые в России столь разные, но одинаково сильно любящие Родину общественно-политические силы выступили против ...
Сколько живёшь — столько удивляешься. Иные люди, мнящие себя политиками, умудряются разменять свой авторитет на один сытный ужин. Об этом статья блоггера Дмитрия Беляева. В своём блоге Дмитрий Беляев пишет: «Шёл февраль 1917 года. На званный ужин в Зимнем...
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