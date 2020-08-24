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Невмешательство

17:15. 24 августа 2020 124 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Тихановская в Вильнюсе провела встречу с заместителем главы Госдепа США Стивеном Биганом и поблагодарила США "за поддержку белорусского народа". Завтра Биган отправляется в Москву, чтобы обсудить вопрос "невмешательства других стран в события в Белоруссии". Что не помешало США назвать выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Это невмешательство, кого надо невмешательство.



Стоит также отметить, что Лукашенко сегодня снова звонил и согласно официальному заявлению проинформировал Путина о мерах по стабилизации ситуации в Белоруссии. Кроме того, обсуждались совместные меры по борьбе с коронавирусом. Тут стоит указать на то, что риторика Батьки в отношении коронавируса поменялась, если ранее он постоянно подчеркивал преувеличенность этой угрозы, то сегодня он уже рассказывал, как протесты мешают бороться с коронавирусом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6119568.html

Метки: белоруссия, вильнюс, литва, лукашенко, США, тихановская, фотографии

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