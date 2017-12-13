Письма о невмешательстве
18:48. 13 декабря 2017 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Главная олимпийская медаль России.
Новость из цикла – некоторые не верили, а оно подтвердилось.Пару дней назад выкладывал материал о том, как провалились попытки нормализовать отношения США и РФ при Трампе https://colonelcassad.livejournal.com/3865096.html Материал ссылался на анонимные источники в американской администрации и не все посчитали эту информацию достаточно надежной. Сегодня ее фактически подтвердили в МИД РФ – предложение действительно было, американцы от него отказались.
Россия предлагала США обменяться письмами о невмешательстве в дела друг друга, но Вашингтон отказался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне той колоссальной истерики, которую мы наблюдаем вокруг мифической роли России в выборах США, еще в июле российская сторона предложила провести американцам обмен письмами с соответствующими обязательствами, например, на уровне глав внешнеполитических ведомств", — сказала она на брифинге в среду. По словам Захаровой, РФ не изобретала ничего нового, "это не какое-то революционное предложение или не какое-то новаторство". Она заметила, что такой принцип уже был зафиксирован при восстановлении дипломатических отношений между двумя странами 16 ноября 1933 года, по настойчивой просьбе самих американцев.
"Отказ Вашингтона рассматривать такое предложение сейчас лишний раз показывает абсолютную фейковость кампании по обвинению России в некоем вмешательстве в прошлогодние выборы в США. Фактически это признание, что ничего подобного не было и никакой угрозы с нашей, российской стороны американской избирательной системе там не ощущали и не ощущают"
https://ria.ru/world/20171213/1510850407.html – цинк
Почему отказались, уже ранее расписывал.
Более ярко на эту тему выступил Макмастер, обвинивший Россию и Китай в подрыве миропорядка и обвинив их в том, чем США сами и занимаются.
Вполне понятно, что правильный миропорядок по Макмастеру и Ко, это такой миропорядок, где мир вращается вокруг США и устроен под диктовку США. Все что противоречит этой логике воспринимается как вызов, будьто то действия РФ на Украине или в Сирии, или же посягательства Китая на экономическое лидерство. Поскольку стоит цель сохранить гегемонию США, любые компромиссы с шатателями устоев, воспринимаются американским истеблишментом как уступки, от которых Вашингтон последовательно уклоняется, причем если персонажи типа Трампа пытаются проявлять своеволие в этих вопросах, их показательно стеноживают через Конгресс и Сенат.
Впрочем, уже сейчас видно, что желание удержать гегемонию не всегда совпадает с возможностями США. Все чаще и чаще, их претензия на мировое лидерство подвергается вербальному и деятельному сомнению и даже в рядах вассалов и сателлитов порой можно услышать глухой ропот недовольства и недоумения. Тем не менее, ресурсы и возможности США все еще весьма значительны, поэтому они конечно откажутся от компромисса с Россией или Китаем и будут пытаться в рамках доступных возможностей, поставить их стойло поздневашнгтонского мироустройства. А это подразумевает вмешательство во внутренние дела России и Китая безотносительно любых писем и заверений. Поэтому можно предположить, что и внутренние дела США станут предметом пристального интереса заинтересованных стран.
Это в свою очередь будет сопряжено с развитием самоподдерживающей истерии на тему злобных русских в духе антикоммунистической кампании времен Холодной войны против СССР.
Характерный пример – "Как Россия хакнула Америку и почему сделает это снова".
Источник: colonelcassad.livejournal.com