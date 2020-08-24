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Германия призвала расследовать «отравление» Навального и наказать виновных

19:55. 24 августа 2020 102 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Германия призвала расследовать «отравление» Навального и наказать виновных | Русская весна

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме оппозиционного блогера Алексея Навального, призвали российские власти расследовать произошедшее и наказать причастных.

«В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера..

«Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено — и в полной транспарентности», — подчеркивается в документе.

Немецкие политики заявляют, что «против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности».

Кроме того они пожелали Навальному выздоровления, а его семье — «выдержать сложное испытание».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598288133

Метки: Новости

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11928 9798
    марина 24 августа 2020 в 21:28

    буфетчицу из кафе лишат премии.Или изготовителя самогона ,пять дней беспробудной пьянки и шлифовать самогоном?Твердый из чего его в ваших краях варят,бедного Лехаимчика теперь стерегут.

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    • 22389 2631
      Русофилмарина 24 августа 2020 в 21:42

      Наказать виновного.
      Расстрелять.
      И доверить это дело Германии с их пунктуальностью и педантичностью.
      Навальный ВИНОВЕН в том что отравился.
      Преступник.
      Что-то не то сожрал САМ ему в горло не пихали

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    • 15198 14104
      жора шаповмарина 24 августа 2020 в 21:43

      А публику в самолёте будут расследовать ? В немецком с немецкими медиками ?

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    • 17124 13126
      Ъмарина 24 августа 2020 в 21:44

      Не понятен коммент..Калошик…ты же другая личность.Что-то на периферии между матерью и русской женщиной..Но и то и другое уже не имеет отношение к хоть чему…У тебя мысли,как бесшабашно ударенный бильярдный шар…Может когда и в лунку попадает…но это шанс из 100…Это с мозгом никак не связано…Я бы назвал тебя женщингой…Ты не веришь в то,что происходит.Тебе и не нужно…У тебя дети взрослые.Сами решат.Ты,мать,к сожалению утеряла такую возможность.Палки в руки,с утра, и беги от смерти…

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  • 15198 14104
    жора шапов 24 августа 2020 в 22:03

    Главный токсиколог Омска сказал СМИ , что тело было без ингибитора. Они сохраняют биопробы. Начинается..

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