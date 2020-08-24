Германия призвала расследовать «отравление» Навального и наказать виновных
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме оппозиционного блогера Алексея Навального, призвали российские власти расследовать произошедшее и наказать причастных.
«В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера..
«Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено — и в полной транспарентности», — подчеркивается в документе.
Немецкие политики заявляют, что «против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности».
Кроме того они пожелали Навальному выздоровления, а его семье — «выдержать сложное испытание».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598288133
буфетчицу из кафе лишат премии.Или изготовителя самогона ,пять дней беспробудной пьянки и шлифовать самогоном?Твердый из чего его в ваших краях варят,бедного Лехаимчика теперь стерегут.
Наказать виновного.
Расстрелять.
И доверить это дело Германии с их пунктуальностью и педантичностью.
Навальный ВИНОВЕН в том что отравился.
Преступник.
Что-то не то сожрал САМ ему в горло не пихали
А публику в самолёте будут расследовать ? В немецком с немецкими медиками ?
Не понятен коммент..Калошик…ты же другая личность.Что-то на периферии между матерью и русской женщиной..Но и то и другое уже не имеет отношение к хоть чему…У тебя мысли,как бесшабашно ударенный бильярдный шар…Может когда и в лунку попадает…но это шанс из 100…Это с мозгом никак не связано…Я бы назвал тебя женщингой…Ты не веришь в то,что происходит.Тебе и не нужно…У тебя дети взрослые.Сами решат.Ты,мать,к сожалению утеряла такую возможность.Палки в руки,с утра, и беги от смерти…
Главный токсиколог Омска сказал СМИ , что тело было без ингибитора. Они сохраняют биопробы. Начинается..