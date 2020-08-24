Германия призвала расследовать «отравление» Навального и наказать виновных

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме оппозиционного блогера Алексея Навального, призвали российские власти расследовать произошедшее и наказать причастных.

«В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера..

«Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено — и в полной транспарентности», — подчеркивается в документе.

Немецкие политики заявляют, что «против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности».

Кроме того они пожелали Навальному выздоровления, а его семье — «выдержать сложное испытание».

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