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БПЛА “Гром”

15:25. 24 августа 2020 164 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Перспективный скоростной ударный БПЛА "Гром" на оборонной выставке "Армия-2020".











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6119172.html

Метки: армия-2020, бпла, Вооружения, Россия, технологии, фотографии

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