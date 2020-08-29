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Суворовский натиск 2020

10:20. 29 августа 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Команда из Республики Конго на международном конкурсе "Суворовский натиск 2020" в Амурской области.



PS. Обзорный пост по "Армии 2020" + фотографии выйдет завтра, как в Севастополь вернусь.
Пока что пачка занимательных роликов на тему.


Премьеры выставки.


Динамический показ вооружений ПВО.


Динамический показ вооружений мотострелков.


Динамический показ ракетных войск и артиллерии, а также войск РХБ.


Динамический показ танкового вооружения.


БПЛА "Гелиос РЛД".


БПЛА "Гром"


Вертолеты представленные на выставке.


"Кибер-Боат 330".


Новинки концерна "Калашников".


Высший пилотаж. Су-34

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6129288.html

Метки: армия-2020, Африка, Видео, впк, конго, Россия, технологии, юмор

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