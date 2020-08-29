Суворовский натиск 2020
10:20. 29 августа 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Команда из Республики Конго на международном конкурсе "Суворовский натиск 2020" в Амурской области.
PS. Обзорный пост по "Армии 2020" + фотографии выйдет завтра, как в Севастополь вернусь.
Пока что пачка занимательных роликов на тему.
Премьеры выставки.
Динамический показ вооружений ПВО.
Динамический показ вооружений мотострелков.
Динамический показ ракетных войск и артиллерии, а также войск РХБ.
Динамический показ танкового вооружения.
БПЛА "Гелиос РЛД".
БПЛА "Гром"
Вертолеты представленные на выставке.
"Кибер-Боат 330".
Новинки концерна "Калашников".
Высший пилотаж. Су-34
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6129288.html
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