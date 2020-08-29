Команда из Республики Конго на международном конкурсе "Суворовский натиск 2020" в Амурской области.PS. Обзорный пост по "Армии 2020" + фотографии выйдет завтра, как в Севастополь вернусь.Пока что пачка занимательных роликов на тему.Премьеры выставки.Динамический показ вооружений ПВО.Динамический показ вооружений мотострелков.Динамический показ ракетных войск и артиллерии, а также войск РХБ.Динамический показ танкового вооружения.БПЛА "Гелиос РЛД".БПЛА "Гром"Вертолеты представленные на выставке."Кибер-Боат 330".Новинки концерна "Калашников".Высший пилотаж. Су-34

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6129288.html