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Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО)

18:04. 24 августа 2020 169 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО) | Русская весна

В рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» делегация Вооруженных Сил Белоруссии во главе с заместителем Министра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, представителями российских оборонных предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.

В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе:

♦ контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»;
♦ контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Также подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО “Алмаз — Антей”» на 2021–2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.

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Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО) | Русская весна
Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО) | Русская весна
Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО) | Русская весна
Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО) | Русская весна
Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1598279582

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9959 3872
    nikolay 24 августа 2020 в 19:15

    И ещё.
    Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Договоренность об этом достигнута во время сегодняшнего телефонного разговора с президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

    Об этом сообщает белорусский телеграм-канал “Пул первого”.

    Уточняется, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина. Также президенты снова обсудили ситуацию с протестами в республике.

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    1
  • 11928 9798
    марина 24 августа 2020 в 20:17

    С 01,09,2020 пересечь границу с РБ украинцы смогут только по загранпаспортам.

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