Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО)
В рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» делегация Вооруженных Сил Белоруссии во главе с заместителем Министра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, представителями российских оборонных предприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.
В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе:
♦ контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»;
♦ контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
Также подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО “Алмаз — Антей”» на 2021–2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598279582
И ещё.
Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Договоренность об этом достигнута во время сегодняшнего телефонного разговора с президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.
Об этом сообщает белорусский телеграм-канал “Пул первого”.
Уточняется, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина. Также президенты снова обсудили ситуацию с протестами в республике.
С 01,09,2020 пересечь границу с РБ украинцы смогут только по загранпаспортам.
Сцылочку если не затруднит. Не могу найти.