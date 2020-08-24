Белоруссия подписала с Россией новые военные контракты (ФОТО)

В рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» делегация Вооруженных Сил Белоруссии во главе с заместителем Министра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, представителями российских оборонных предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.

В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе:

♦ контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»;

♦ контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Также подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО “Алмаз — Антей”» на 2021–2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.

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