Звезда Героя за секретную битву. Как один спецназовец отбился от сорока террористов и спас от смерти сирийский город

Детали этого сражения долгое время держались в секрете.

Битва за сердце Сирии

В сентябре 2017 года по российским и мировым информационным агентствам прокатилась сенсационная новость: сирийские войска при поддержке российских ВКС отбили у террористов город Акерабат. Этот населённый пункт — почти географический центр страны и один из самых сложных регионов с точки зрения выполнения боевых задач. Провинция Хама, в которой расположен Акерабат, стала для сирийских и российских военных специалистов вторым по сложности испытанием. Первую проверку на прочность военные прошли во время освобождения захваченного боевиками Алеппо. Главная сложность в освобождении северной столицы Сирии заключалась в плотной застройке, продвигаться через которую приходилось крайне осторожно.

Решение вопроса с безопасностью Акерабата позволяло убить двух зайцев сразу: обезопасить газовые и нефтяные месторождения Пальмиры, одну из крупнейших энергетических сокровищниц Сирии, и магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама, связывающую центральную часть страны с отдалёнными районами.

Хама стала настоящим испытательным полигоном для боевиков — именно здесь впервые с 2015 года на головы правительственной армии посыпались дроны-убийцы, нагруженные взрывчаткой. Не менее важной задачей для правительственной армии было рассечение двух крупных группировок террористов, при котором "акерабатская часть" террористов неизбежно попадала бы в "котёл".

Спецназ пришёл

Ключевая роль при освобождении Акерабата отводилась не только сирийским "Силам тигра" под командованием Сухейля Аль-Хасана, но и другим спецподразделениям — сирийской республиканской гвардии Иссама Захреддина, а также российским ВКС. Российская авиация действовала в тесном контакте с бойцами Сил специальных операций — уникального подразделения с подчинением только высшему военному руководству страны. С точки зрения боевой обстановки операция по освобождению Акерабата силами спецназа и российских ВКС была вполне рядовой, типовой задачей, решать такие армейские подразделения научились давно.

Но боевики, обложившие местное население данью и тяжёлыми работами на благо "государства" с чёрным флагом, оказали ожесточённое сопротивление. Противостояли военным обученные и хорошо тренированные головорезы, прибывшие в Сирию из Ракки и Мосула — иракских городов, из которых боевики прихватили тонны тяжёлого оружия, включая танки и ракетные комплексы. Рано утром 16 августа 2017 года на подготовку подавления одного из районов, в котором разведка заметила террористов, была направлена боевая группа Сил специальных операций. Как обычно, в задачи спецподразделения Минобороны входило наблюдение и точное целеуказание. Однако почти сразу по прибытии на место на позиции российского спецназа и десятка бойцов правительственной армии начался огневой налёт.

Секунды решают всё

Офицеры спецназа, изучавшие этот бой уже после рассекречивания всех данных и обстоятельств, пришли к выводу, что шансов отбить атаку у российского спецназа практически не было. Командир роты спецназа военной разведки капитан запаса Владимир Прудников пояснил, что небольшая огневая группа хорошо подходит для засады, но обороняться такими силами крайне тяжело.

Тактика всегда строится в зависимости от обстоятельств. Но в этом случае противник превосходил численно. Почти в десять раз боевиков было больше, чем бойцов спецназа. Давить такую атаку малыми силами крайне тяжело — рассеять противника и лишить его возможности с разбегу взять высоту, на которой закрепились спецназовцы, удалось только благодаря великолепной выучке и боевой подготовке Владимир Прудников Командир роты спецназа военной разведки, капитан запаса

За первые несколько секунд, что на российский спецназ и сирийских военных шла "огненная стена", правительственные войска САР на месте боя были подавлены огнём и приняли решение отходить. Понимая тяжесть положения, российский спецназ, ещё не успевший толком разведать боевую обстановку, вступил в бой.

Чудес не бывает

Вся боевая группа, включая командира и заместителя, за несколько минут боя получила тяжёлые ранения. Единственным, кто остался в живых и мог действовать, оказался ефрейтор Денис Портнягин. Один из самых опытных бойцов боевой группы Сил специальных операций, несмотря на небольшой (по меркам спецподразделений) возраст (Портнягину на момент событий едва исполнилось 28 лет), принял командование боевой группой. Особенных вариантов, как и шансов на благополучный исход боя, как говорят бывшие офицеры спецназа, у одного бойца, даже опытного, практически не было. Заместитель командира роты разведки старший лейтенант запаса Андрей Лазарчук отметил, что шанс уцелеть у ефрейтора из ССО был один на миллион.



Он принял самое верное в той ситуации решение. Обычно это называют "защитой периметра": он взял в руки пулемёт и начал методично работать по противнику. В результате первую волну наступавших получилось отсечь, после чего у него появилось время оказать помощь раненым и доложить о произошедшем Андрей Лазарчук Заместитель командира роты разведки, старший лейтенант запаса

Но чудес, как известно, не бывает. Особенно в бою. Через какое-то время напавшие на спецназ боевики добрались и до Портнягина — одна пуля попала в шлем, вторая прилетела ровно в пулемёт, из которого ефрейтор до последнего отстреливался от террористов. Из того, чем можно было сдерживать противника, остались лишь гранаты. Ситуация грозила верной гибелью не только Портнягину, но и всей боевой группе целиком. Если говорить откровенно, то математические шансы Портнягина повторить судьбу погибшего за год до битвы при Акерабате старшего лейтенанта ССО Александра Прохоренко были крайне велики.

Что именно сподвигло Дениса Портнягина на подготовку к подрыву, сказать сложно, но нежелание сдаваться противнику все спецназовцы называют "логичным и взвешенным".

Ну, скажем так, бывали операции и конфликты, когда каждый боец возил с собой гранату. Если ситуация будет безнадёжной, то всегда можно подорвать себя и "забрать" боевиков. Собственно, история майора Романа Филипова, подорвавшего себя после того, как его самолёт сбили, а его, раненого, окружили на земле, подтверждает, что лучше уничтожить себя, чем сдаться противнику Андрей Лазарчук Заместитель командира роты разведки, старший лейтенант запаса

Спасение с неба

Офицеры спецназа в один голос утверждают: Денис Портнягин действовал не только грамотно, но и предельно хладнокровно, строго по заветам боевой подготовки. В результате грамотной боевой работы он смог сделать главное — выиграл время. Через час на небольшую полосу земли между ранеными спецназовцами, зажавшими гранаты на случай появления противника, и боевиками обрушился артиллерийский налёт. Его, как выяснилось позднее, вызвал сам Портнягин, хорошо понимавший шансы одного человека против 40 боевиков. За короткое время между обстрелом позиций к месту боя подошла ещё одна группа спецназа с тяжёлым вооружением и двумя БТР. Большими калибрами боевиков "прижали" к земле, после чего началась эвакуация раненых товарищей из группы Портнягина.

Ещё через десять минут над местом бойни появились два штурмовика Су-25, дежуривших в небе соседнего квадрата. Понимая бесполезность борьбы и содрогаясь под ударами подкрепления, террористы бросили раненых и убитых и что есть сил ринулись бежать. Никто из боевой группы, в том числе и сам Портнягин, в тот день не погиб.

Бой за высоту

Зачистка поля боя показала: Денис Портнягин в одиночку (другие источники утверждают, что с помощью артиллерийского удара) "перемолол" три волны атакующих и уничтожил 14 человек. За уникальный (во всех смыслах) бой 28 декабря того же года ефрейтор Портнягин был награждён медалью "Золотая звезда" и званием Героя России. Награждение героя проводил лично президент России Владимир Путин, которому доложили все обстоятельства тяжелейшего боя.

Но звезда Героя и уважение среди коллег не единственное, что получил Портнягин. Через два дня, 18 августа 2017 года, сирийская армия при поддержке ВКС России завершила окружение боевиков у города Акерабат. Стратегическая высота, на которую спецназ не дал проникнуть вооружённым до зубов террористам, позволила замкнуть кольцо окружения, и акерабатская группировка боевиков, как и планировалось, оказалась в "котле". К началу сентября 2017 года "акерабатский котёл" (или, как его называют военные, "акерабатский карман") был полностью зачищен от боевиков, значительная часть Сирии, где жили сотни тысяч мирных граждан, оказалась полностью освобождена от террористов. И хотя операцию по освобождению Акерабата называют "рядовой операцией" этой войны, её реальная важность и ценность гораздо выше, чем было принято считать.