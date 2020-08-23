Мнение: Пока русские доедали последних ежей, Путин копил золото

Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса. Об этом заявил ответственный редактор экономического отдела одной из ведущих газет Германии Die Welt Хольгер Цшепиц, сообщает Deutsche Welle.

Он признал, что его прошлогодняя статья «Фатальная жажда золота Владимира Путина», где говорилось о ловушке золотых резервов для России, оказалась ошибочной. Изменить мнение обозревателя заставил рекордный рост стоимости золота до уровня выше двух тысяч долларов за унцию.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — заметил Цшепиц.

По его словам, в этой сфере президент России действует достаточно умно.

По состоянию на 13 августа международные резервы России выросли до 600 миллиардов долларов, что выше исторического рекорда 2008 года. Эксперт похвалил Москву за такие действия, отметив, что скупка золота продолжалась даже тогда, когда цены на нефть и газ находились на минимальном уровне за многие годы.

Однако немецкий публицист и издатель Вольфрам Ваймер высказал предположение, что увеличение резервов не было целью Путина — в первую очередь он стремился сократить использование доллара. В своей колонке на портале телеканала n-tv Ваймер назвал Путина «человеком недели» за его золотовалютную политику.

Между тем Цшепиц полагает, что даже рекордно высокие цены не заставят руководство России продавать золото и вкладывать деньги в экономику, которая по-прежнему буксует, а население продолжает жить плохо.

Браво!

Никто не обратил внимание на то, как западные “эксперты” и отечественная либероидная демшиза хором требуют тратить резервы страны, включая золотовалютные резервы и средства Фонда национального благосостояния на текущие нужды?

20 лет назад там хором вещали о России на коленях, не имеющей подушки безопасности: “Россия рухнет при первом же кризисе”. Сегодня этот аргумент очевидно не сработал и пророчества не сбылись и кричат обратное: “Путин сидит на золоте, как собака на сене!”

Милые мои недруги. Мы тут может и доели последних ежей еще в 14-м году, но постимся и не пережираем по иным причинам – о своей физическом и психическом здоровье заботимся. Если я трачу не более 10 тысяч рублей на еду, все хознужды и еще пятерку на коммуналку, интернет и тэ дэ, то совершенно очевидно, что мой уровень жизни при доходах даже в 25 тысяч рублей /много ниже среднего по стране/ аналогичен уровню жизни живущего в ФРГ, Франции или Австрии с доходом в 1700-2000 евро.

Просто у нас разная покупательная способность и разная динамика цен. Я с реальным доходом в 900 евро способен купить участок и построить себе дом на берегу Чёрного моря, подкопив для старта 10 тысяч долларов за пару лет.

А мои друзья в вышеупомянутых странах не могут себе при доходах в 4-5 тысяч евро даже мечтать о покупке небольшой квартиры ранее, чем лет через 8-9. Разумеется, не влезая в кредиты.

Так что, как говорила моя двоюродная сестра, не надо ля-ля, а то пи-пи задавит.

Кстати, мои близкие друзья, бежав без гроша за душой из Харькова в 15-м году, через три года купили за 800 тысяч рэ 2-комнатную квартиру в городке под Тулой. При том, что работала только жена – муж – инвалид-колясочник.

Не надо нам рассказывать как мы плохо живем – мы знаем, как именно.

Михаил Онуфриенко

Источник: http://voicesevas.ru/news/53765-mnenie-poka-russkie-doedali-poslednih-ezhey-putin-kopil-zoloto.html