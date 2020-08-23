Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Мнение: Пока русские доедали последних ежей, Путин копил золото

08:52. 23 августа 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса. Об этом заявил ответственный редактор экономического отдела одной из ведущих газет Германии Die Welt Хольгер Цшепиц, сообщает Deutsche Welle.

Он признал, что его прошлогодняя статья «Фатальная жажда золота Владимира Путина», где говорилось о ловушке золотых резервов для России, оказалась ошибочной. Изменить мнение обозревателя заставил рекордный рост стоимости золота до уровня выше двух тысяч долларов за унцию.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — заметил Цшепиц.

По его словам, в этой сфере президент России действует достаточно умно.

По состоянию на 13 августа международные резервы России выросли до 600 миллиардов долларов, что выше исторического рекорда 2008 года. Эксперт похвалил Москву за такие действия, отметив, что скупка золота продолжалась даже тогда, когда цены на нефть и газ находились на минимальном уровне за многие годы.

Однако немецкий публицист и издатель Вольфрам Ваймер высказал предположение, что увеличение резервов не было целью Путина — в первую очередь он стремился сократить использование доллара. В своей колонке на портале телеканала n-tv Ваймер назвал Путина «человеком недели» за его золотовалютную политику.

Между тем Цшепиц полагает, что даже рекордно высокие цены не заставят руководство России продавать золото и вкладывать деньги в экономику, которая по-прежнему буксует, а население продолжает жить плохо.

Браво!

Никто не обратил внимание на то, как западные “эксперты” и отечественная либероидная демшиза хором требуют тратить резервы страны, включая золотовалютные резервы и средства Фонда национального благосостояния на текущие нужды?

20 лет назад там хором вещали о России на коленях, не имеющей подушки безопасности: “Россия рухнет при первом же кризисе”. Сегодня этот аргумент очевидно не сработал и пророчества не сбылись и кричат обратное: “Путин сидит на золоте, как собака на сене!”

Милые мои недруги. Мы тут может и доели последних ежей еще в 14-м году, но постимся и не пережираем по иным причинам – о своей физическом и психическом здоровье заботимся. Если я трачу не более 10 тысяч рублей на еду, все хознужды и еще пятерку на коммуналку, интернет и тэ дэ, то совершенно очевидно, что мой уровень жизни при доходах даже в 25 тысяч рублей /много ниже среднего по стране/ аналогичен уровню жизни живущего в ФРГ, Франции или Австрии с доходом в 1700-2000 евро.

Просто у нас разная покупательная способность и разная динамика цен. Я с реальным доходом в 900 евро способен купить участок и построить себе дом на берегу Чёрного моря, подкопив для старта 10 тысяч долларов за пару лет.

А мои друзья в вышеупомянутых странах не могут себе при доходах в 4-5 тысяч евро даже мечтать о покупке небольшой квартиры ранее, чем лет через 8-9. Разумеется, не влезая в кредиты.

Так что, как говорила моя двоюродная сестра, не надо ля-ля, а то пи-пи задавит.

Кстати, мои близкие друзья, бежав без гроша за душой из Харькова в 15-м году, через три года купили за 800 тысяч рэ 2-комнатную квартиру в городке под Тулой. При том, что работала только жена – муж – инвалид-колясочник.

Не надо нам рассказывать как мы плохо живем – мы знаем, как именно.

Михаил Онуфриенко

Источник: http://voicesevas.ru/news/53765-mnenie-poka-russkie-doedali-poslednih-ezhey-putin-kopil-zoloto.html

Метки: новости / аналитика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 мая 2017
...саммита его участникам на русского «крокодила». Американское издание ...он пугает весь мир. Пока он фантазирует об этом... концерта Лободы. По мнению представителя националистического движения, ...По сути Украина сейчас доедает последние остатки Советской техники. ...
РОСТОВСКИЙ ВЫЖИВАЛЬЩИК. ВОЙНА СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ...
... паника. Вывод: пока не стали конкретно бомбить, пока на голову не...от бомбёжек, с кем вы доедали последний кусок хлеба, запросто может, ...о том, что я не русский, и о том, как ...продолжаются. Приводя к формированию отрицательного мнения о таком человеке. Что, ...
Владимир Жданов 100 лет назад - высказывания народного трезвенника Челышова
... эти мероприятия, по их мнению, не достигают цели, не...разливается широкой рекой по русской земле, пока не остановят продажу ...народ кабаком, народ не доедает. Живя в отвратительных жилищных... в возмещение убытков казны, последний свой трудовой грош, измученный ...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...независим от людского мнения, соблазнами на рабство...говоришь. З: (доедая орех) Так и... – дураком помрёшь. Русская поговорка Счастье – в... пристойности и простоте, последняя – на неумеренности, ...качества естественного ума – покой, открытость, раскрепощённость и...
Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2016
...в окопах, не доедали, нам денег никто ...призывников. Соб. корр. «Русской Весны», позывной «Лис»...говорит о подготовке мнение обывателя к необходимости..., однако следствие пока выводов не сделало...данную инициативу, как «последний штрих» перед масштабным ...
Пучков Дмитрий - Fight Club, или Как просто быть хомячком
...в конце, а пока продолжим. В общем,...Зачем в обществе формируют мнение о том, что ...давайте в столовке объедки доедать – это ведь серьезнейшее...из моей роты: немец, русский, цыган, молдаван, еврей,...кто служил без нареканий. Последними – самые отпетые нарушители и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)