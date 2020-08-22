Стрелять без предупреждения.
22:51. 22 августа 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Лукашенко отдал распоряжение стрелять без предупреждения при попытках нелегального пересечения государственной границы Белоруссии. Помимо этого на встрече с военными было много слов про угрозу майдана и агрессию Запада.
Польша сегодня открестилась о планов захапать кусок Белоруссии, но польские флаги на митингах в Гродно как бы намекали, ну а в соц.сетях, где Poland Strong, шкуру не убитой Белоруссии как обычно делят адепты Речи Посполитой 2.0
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6116615.html
,,,.Привет`ствую Вас.,,,
А ведь ТО,про ЧТО сказано-И-показано в ВИДЕО – соответствует РЕАЛИЯМ…
* И…стрелять НА ПОРАЖЕНИЕ(по РАЗНОМУ…РАЗНООБРАЗНОМУ…),если такая
В Ы Н У Ж Д Е Н Н А Я необходимость появиться – это Оправданное Действие!
* Белоруссия,ЕСЛИ применит силы Армии ДЛЯ/РАДИ Защиты страны – Будет Права!
[Уничтожение противника,ради Защиты страны - Законная мера Армии!]
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_Аналогичная ситуация и С…с ВНУТРЕННИМ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ по отношению к…
РАЗНООБРАЗНЫМ провокациям против Сил Внутреннего Сдерживния(СВС)- милиции и пр.
НЕЛЬЗЯ допустить превращения СПЛАНИРОВАННЫХ “мирных” акций В…в ОРГАНИЗОВАННЫЕ
КРИМИНАЛЬНЫЕ противостояния с МИЛИЦИЕЙ и пр.гос-структурами!
*** Цель разных “МИРНЫХ-змагароу”…ПРЕВРАТИТЬ протесты В…Полит-ХАОС…
[РБ разваливают ПОСРЕДСТВОМ ВНУТРЕННИХ,т.н."патрыятычных-змагароу"...]
-> Именно “ОНИ” и есть ГЛАВНАЯ,ВНУТРЕННЯЯ ОПАСНОСТЬ для Белоруссии!
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_Удачи тебе Белоруссия в СОХРАНЕНИИ своего существования как Государства!
[ВНУТРЕННИЙ ВРАГ "сформировался" И...ВНУТРИ правящИХ...Полит--ЧЛЕНОВ...,,,]
…Большая Работа ждёт Белоруссию ПОСЛЕ Успокоения на ВСЕХ направлениях…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-08-2020.