Лукашенко отдал распоряжение стрелять без предупреждения при попытках нелегального пересечения государственной границы Белоруссии. Помимо этого на встрече с военными было много слов про угрозу майдана и агрессию Запада.Польша сегодня открестилась о планов захапать кусок Белоруссии, но польские флаги на митингах в Гродно как бы намекали, ну а в соц.сетях, где Poland Strong, шкуру не убитой Белоруссии как обычно делят адепты Речи Посполитой 2.0

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6116615.html