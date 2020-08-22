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Стрелять без предупреждения.

22:51. 22 августа 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Лукашенко отдал распоряжение стрелять без предупреждения при попытках нелегального пересечения государственной границы Белоруссии. Помимо этого на встрече с военными было много слов про угрозу майдана и агрессию Запада.



Польша сегодня открестилась о планов захапать кусок Белоруссии, но польские флаги на митингах в Гродно как бы намекали, ну а в соц.сетях, где Poland Strong, шкуру не убитой Белоруссии как обычно делят адепты Речи Посполитой 2.0

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6116615.html

Метки: белоруссия, лукашенко

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 717 605
    Valeriy Bondarik 23 августа 2020 в 10:32

    ,,,.Привет`ствую Вас.,,,

    А ведь ТО,про ЧТО сказано-И-показано в ВИДЕО – соответствует РЕАЛИЯМ…
    * И…стрелять НА ПОРАЖЕНИЕ(по РАЗНОМУ…РАЗНООБРАЗНОМУ…),если такая
    В Ы Н У Ж Д Е Н Н А Я необходимость появиться – это Оправданное Действие!
    * Белоруссия,ЕСЛИ применит силы Армии ДЛЯ/РАДИ Защиты страны – Будет Права!
    [Уничтожение противника,ради Защиты страны - Законная мера Армии!]
    “““““““““““““““““““““`
    _Аналогичная ситуация и С…с ВНУТРЕННИМ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ по отношению к…
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    -> Именно “ОНИ” и есть ГЛАВНАЯ,ВНУТРЕННЯЯ ОПАСНОСТЬ для Белоруссии!
    “““““““““““““““`
    _Удачи тебе Белоруссия в СОХРАНЕНИИ своего существования как Государства!
    [ВНУТРЕННИЙ ВРАГ "сформировался" И...ВНУТРИ правящИХ...Полит--ЧЛЕНОВ...,,,]
    …Большая Работа ждёт Белоруссию ПОСЛЕ Успокоения на ВСЕХ направлениях…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 23-08-2020.

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