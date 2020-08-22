Сказочная Латвия, взгляд из Зеленограда

Постоянно проживая в Латвии, правда с регулярными продолжительными визитами в РФ, знать не знал, как живу я, мои друзья и родственники, пока меня не просветил блогер из Зеленограда – Паша Севастьянов.

Зашёл Паша с козырей:

“Начну с удара по всем квасным патриотам. Итак дышите, глубже дышите патриоты! Путин, стабильность, газ, Крым… Готовы? Точно? Средняя зарплата в Прибалтике 1300 – 1600 евро. Больно? Это только аванс! Это не подачки ЕС, это они сами зарабатывают. А сейчас подробнее.”

Чессслово, я как прочитал про полтора косаря, сразу нырнул туда, где “подробнее”… Ковырял сначала эту статью, затем соседние, но, сцуко, так и не нашел, где находятся отрекламированные Пашей латышские зарплаты. Расстроился. Залез на сайт https://www.algas.lv/ru/salary… хотя и знаю – там – заведомая туфта, ибо исследуют они только зарплаты работающих в гос.органах, то есть то, что сами и нарисуют. Но и они всё равно не давали пашины 1300-1600, останавливаясь на 1100 евро…

Пашины цифры мой бухгалтер, обслуживающий больше 20 компании, прокомментировала с сарказмом: “это не зарплата, а зарплата-мечта”- почувствуйте разницу. Показал знакомым латышам. Они тоже долго чесали “репу”, кричали “Где же у нас такое счастье?” и ругались не на латышском. В ходе долгих споров пришли к консенсусу:

Паша брал среднюю зарплату тех, кто работает в Латвии и тех, кто уже свалил в Англию – Ирландию-Германию… Тогда всё сходится.

Наиболее близко к реальности цифры, указанные в насквозь проправительственной дельфятнике – 790 евро в месяц. Однако это зарплата – доковидовская, сейчас то, после карантина, в Латвии эге-гей! – доходы выросли, рабочие места нарисовались, мешает только Евростат со своими картинками:

Одним словом, Паша из Зеленограда! Тебя ждет пролетариат Латвии, желающий знать ответ всего на один вопрос: “Где?” Второй вопрос “Почему?”, а точнее: “Почему ты такой мудак, Паша?” они готовы задать лично.

Далее Паша пишет:

“Латвия это страна с высоким уровнем доходов. Она настолько эффективно развивает даже своё лесное хозяйство, что леса имеют следующую динамику. Натурально, Латвия сажает массово деревья, аккуратно получая древесину из выросших деревьев и снова досаживая на месте срубленного.”

С пашииным оптимизмом не согласны многие, и в первую очередь - животные. Горожане сталкиваются с лисами, лосями, косулями, рысями. Паша, а знаешь почему? Нашествие объясняется массовой вырубкой лесов и продолжающимся сокращением сельского населения Латвии.

Паша, все лесорубы Латвии готовы носить тебя на руках вечно, если ты покажешь, где конкретно леса восстанавливаются ну хотя бы при жизни одного поколения? Ты представляешь, Паша, сколько проходит времени от посадки до вырубки? Нет? Так вот скажу тебе по секрету – со страшной силой вырубаются леса, который сажали “проклятые оккупанты”. А будет ли что вырубать в будущем, смогут узнать только внуки. И это будут не внуки латышей.

Тут, Паша, есть еще один маленький нюанс. Дело в том, что леса Латвии латышам не принадлежат. Я уже писал, что Латвия – независимая страна – от нее ничего не зависит, в том числе и лесная политика. Как думаешь, Паша, американцы и шведы, которые владеют лесом Латвии, заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в его восстановление? Молчи, не отвечай – за тебя уже ответили: “Вырубка будет продолжена. Теперь можно будет выпиливать “молодняк”.

Знаешь чем кончится латышская сказка, Паша? Один будет сажать, а второй, идя следом – пилить … Потому что очень кушать хочется…

Далее – вообще сенсация:

До сих пор считалось, что высшим проявлением хай-тека является самолет, построенный по стели-технологии. Паша обнаружил в Латвии промышленность, построенной по стелс-технологии… То есть, кроме Паши, ее никто не видит, включая самих латышей:

“Латыши делают самые быстрые сверхлёгкие летательные аппараты в мире. А также – электротехнику, компьютерные компоненты, беспроводная связь, 3Д принтеры, электродвигатели и беспилотники, – и все это пользуется конкурентным спросом на мировом рынке.”

Паша, чёрт возьми, где??? Нет, я понимаю, что это – стелс-производство Ну хоть намекни! Невестка – учительница – уже готова водить туда школьные экскурсии! А то верхом достижения дети до сих пор считают аэропорт Риги, с помощью которого можно сдриснуть из описанного тобой рая!

Жители Литвы, которая собирается осчастливить Белоруссию, тоже не в курсе источника пашиного оптимизма:

“А еще Литва активно развивает производство лекарств и медицинского оборудования. НО и это не все: литовские компании одними из первых в мире перенесли фундаментальные лазерные исследования в производство и экспортируют лазерные технологии и устройства почти в 100 стран, занимая до 80 % мирового рынка.”

Литва, занимающая 80% мирового рынка лазеров… Паша, я считаю, тебе надо сказать твёрдое и решительное “НЕТ” тяжелым наркотикам!

Финиширует Паша демонстрацией дешивизны прибалтийской коммуналки, которая, как он утверждает, кратно меньше московских и питерских – за квартиру 34 кв.м. Паша платит в Таллинне сущие копейки – 86 евро в месяц. Оставляю его радость без комментариев – пусть это сделают москвичи и питерцы.

А к Паше имеют вопросы жители Прибалтики: Где эта сказочная страна, которую Паша описал? Они все готовы туда эмигрировать!

Сергей Васильев

Источник: http://voicesevas.ru/news/53743-skazochnaya-latviya-vzglyad-iz-zelenograda.html