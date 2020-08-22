Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Названа опасность беспроводных наушников

09:26. 22 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Названа опасность беспроводных наушников | Русская весна

Наибольшая опасность Bluetooth-наушников для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках.

Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт отметил, что нервная система человека также «имеет электромагнитные токи», поэтому число тех, кто страдает от «магнитных колебаний природы», лишь растет.

Тимофеев напомнил, что еще в XX веке исследователи установили наличие воздействия электромагнитных волн на продукты питания и органику.

Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.

Ранее отохирург Павел Азаров заявил, что маленькие наушники-вкладыши наносят вред слуху, поскольку наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче.

По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.

Читайте также: Попала в «котёл»: Помощнице Тихановской пришлось убегать от рассерженных заводчан (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/future/1598077324

Метки: русская весна — the future

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Я помню, как развалили мою страну...
фото:intaldom.ru Кто выжил во время перестройки.....Мои 13 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, которая сейчас критикует Путина, была у власти. Я не помню ничего, что они хорошего сделали. Я помню, как развалили мою страну, я помню, как люди годами не ...
Мифы вегетарианства
С вашего позволения, я буду использовать слово "вегетарианцы" обобщая различные направления этого движения, потому как каждый раз перечислять пред-ставителей всех течений нет желания, да и есть вероятность, что обязательно кого-нибудь забуду) и "мясоедами...
Приказ о вживлении чипов в мозг УЖЕ ПОДПИСАН правительством РФ
... государства.Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт... средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими...
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
Возрождение Руси надо начинать с себя!
Сейчас стало доступно много информации на тему «сверхвозможностей» человека. Есть бесконтактные виды боёв, когда человек справляется с нападающим даже не коснувшись его. Если люди, которые не едят, а, по их словам, питаются солнечной энергией. Кто-то ...
Шокирующие фотографии: загрязнение в Китае
Фотограф из Китайской Народной Республики Лу Гуанг показывает обратную сторону невероятного экономического подъёма своей страны. За всё приходится платить. В своём проекте "Антропогенное загрязнение в Китае" фотограф решил показать, как экологическая ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)