Гибель пчёл на планете — случайность или закономерный результат деятельности людей? -2

Среди факторов, которые называют в качестве причин гибели пчёл по всему миру, можно встретить изменение климата, влекущее за собой увеличение пасмурных и дождливых дней.

Так что же может служить причиной массового исчезновения пчёл во всём мире? В процессе написания статьи мы выяснили, что факторов, оказывающих губительное воздействие на наших маленьких тружеников, очень много . В процессе их рассмотрения постараемся локализовать истинные причины удручающей статистики ХХI-го века.





Однако пчёлы живут и в регионах с большим количеством осадков на протяжении тысячелетий. Так что увеличение количества дождливый дней в году вряд ли является причиной массовой гибели пчёл.

Пчелы и миграционное пчеловодство

В некоторых регионах мира пчеловоды активно перевозят ульи, порой на достаточно большие расстояния. Это мероприятие называют кочёвкой. Его суть заключается в поиске хорошей медоносной базы (территории, на которой в достаточном количестве произрастает растения-медоносы) и перемещении к ней пчелиных семей. Также пчёл перевозят на сельхозугодья для повышения их урожайности.

Некоторые исследователи считают, что транспортировка семей на большие расстояния и за пределы естественного ареала обитания конкретной породы, неправильна, поскольку это приводит к уменьшению размера желёз рабочих пчёл, являющихся источником так называемого маточного молочка — субстанции, необходимой для выведения новых поколений.



Также, предполагают, что кочёвки могут приводить к нарушению биоритмов насекомых, связанных с временами года. Перемещение аборигенных пород пчёл в другие регионы сопутствует появлению гибридов и распространению болезней, особенно опасных для пород, которые с ними не сталкивались ранее. И всё же, несмотря на имеющиеся риски, назвать практику кочёвки причиной описываемого явления, мягко говоря, язык не повернётся.

Химиотрассы и ХААРП (HAARP)

Ещё одним гипотетическим фактором массового исчезновения пчёл являются так называемые «химиотрассы» — по большей части, конденсат, остающийся в атмосфере после пролёта авиалайнеров.

Множество исчезающих конденсационных следов. Подобные рисунки и называют «химиотрассами»



На явление впервые обратили внимание в 1996 году. Теоретически этот конденсат должен содержать вредные вещества — продукты химической реакции при сгорании топлива в двигателях.



Безусловно, вред окружающей среде химиотрассы приносят, но доказательств того, что именно это явление привело к массовой гибели насекомых в последние годы мы не нашли. Каких-либо данных о химическом составе явления и об его влиянии на химический состав осадков тоже нет. Да и самолёты летают уже давно. Касательно американской программы исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн (англ. High Frequency Active Auroral Research Program — сокращённо HAARP), то здесь всё покрыто тайной.

Немного отступая от темы скажем, что исследования ионосферы подразумевают разработку методов воздействия на неё, для получения обратной связи с целью выявления характеристик и качеств исследуемого объекта. Научный подход: практика — критерий истины, требует создания исследовательских моделей, проведения опытов.



Однако нежелание руководствоваться нравственно-этической составляющей жизни зачастую приводит современную науку, либо в тупик, либо к проведению неадекватных здравому смыслу экспериментов с, порой, тяжёлыми последствиями для всей планеты. История современного общества полна такими примерами. Это, в совокупности с недостатком информации о проекте, служит причиной возникновения всевозможных гипотез и откровенного фантазёрства людей, мол: «Мало ли что этим учённым взбредёт в голову!».

Следовательно, сейчас подтвердить либо опровергнуть причастность осуществления программы HAARP к массовой гибели пчёл не представляется возможным.

Электромагнитное поле сотовых телефонов

Тему электромагнитного поля сотовых телефонов и станций сотового покрытия, как причины исчезновения насекомых достаточно активно обсуждают в СМИ

Термические эффекты из-за электромагнитной радиации



Опубликованных исследовании по этому поводу не так мало. Однако результаты разнятся.

Начнём с того, что опыты сотрудников бристольского университета показали, что пчёлы способны улавливать электромагнитное поле цветов и, вероятно, использовать эту информацию для навигации:



В 1981 году были опубликованы результаты исследований университета Калифорнии. Учёные заключили, что радиоволны не оказывали значительного отрицательного эффекта на медоносных пчёл даже при повышении мощности излучения до уровня, значительно превышающего уровень используемый обычно

В 2004-м году к тому же выводу пришли немецкие учёные в своих экспериментах нетеплового воздействия радиочастот на пчёл в диапазоне 1880 — 1900 МГц.

Однако уже в 2006 году немцы продолжили свои исследования: разместили 4 улья у базовых станций беспроводной сотовой связи. По сравнению с ульями контрольной группы, которые находились в привычных для пчёл условиях, у подопытных пчёл наблюдалось значительное замедление производства сот. Пчёлы из облучённых ульев намного медленнее трудились, многие вообще не возвращались в свои гнёзда.

Последующие подобные исследования приводили к очень близким результатам:



Исследования в Индии 2011 года — быстрое снижение количества лётных пчёл в подопытных семьях вплоть до полного их исчезновения в десятидневный срок. Снижение яйценоскости маток в 3,5 раза.



Исследование в Швейцарии 2017 года — повышеная волнительность и агрессивность пчёл.



Исследовпние группы учёных из Бразилии, Великобритании и США 2018-го года — ослабление когнитивных и моторных функций пчёл даже при воздействии слабого электромагнитного поля на малом расстоянии, а также снижение способности особей возвращаться в своё гнездо.



Похоже, пчёлы, как и другие живые существа, действительно пользуются электромагнитным полем планеты для навигации. Очевидно, что изменения частот и концентрации электромагнитных полей оказывает серьёзное, зачастую негативное влияние на этих незаменимых насекомых.

Но мы ищем некий фактор, который мог послужить триггером массовой гибели пчёл начиная с 2006-го года.

Израильский вирус острого паралича у пчёл (IAPV)

Как можно догадаться из названия, вспышка этого вируса была заффиксирована в Израиле в 2004 году IAPV посчитали причиной уничтожение большой группы семей.



Пчёлы умирали массово и быстро. Вопреки мнению, что Израиль является одной из наиболее безопасных и защищённых стран мира, узнать каким образом появился этот вирус так и не удалось.

Вирусный паралич пчёл



В 2006 по 2007 году, спустя два года после появления IAPV, в мире были зарегистрированы первые массовые смерти, в основном в США, но были затронуты и другие регионы мира.

В сентябре 2007 года были представлены результаты крупномасштабного генетического исследования здоровых и больных семей в США. Было установлено, что все пчёлосемьи инфицированы многочисленными патогенными микроорганизмами, но только вирус IAPV связан с массовым уничтожением пчелиных семей.



Вирус был обнаружен в 25 из 30 пчелиных семей с иммунодефицитом и только в одной из 21 — без проблем с иммунитетом и без снижения количества лётных пчёл. То есть данный фактор может быть потенциальной причиной массовой гибели, но только в семьях со слабым иммунитетом. И, если предположить, что именно эта болезнь является причиной гибели пчёл, то нужно искать фактор, ослабляющий иммунитет насекомых.

Исследования, проведённые в 2009 году, показали, что нарушение белкового обмена в организме является общим признаком для всех поражённых инфекцией IAPV пчёл.



Полученные данные исследования, в котором сравнивали патогены у медоносных пчёл, поражённых CCD, хотя последующие исследования не смогли обнаружить IAPV во всех колониях с диагнозом CCD, показали, что IAPV опасен и связан с гибелью пчёл. То есть исследователи допускают роль израильского вируса острого паралича IAPV в качестве одной из причин вымирания пчёл.

Гиперпаразитарный микроспоридий грибок нозема (Nosema)

Болезнь, которую этот грибок вызывает в организме пчёл называется нозематоз. Попадая в пищеварительную систему насекомого вместе с пищей, споры прикрепляются к клеткам стенок кишечника и начинают поглощать их.



При этом грибок размножается простым делением, что сопутствует быстрому развитию болезни в организме. Учёные определили, что пытаясь препятствовать распространению грибка в семье, инфицированные пчёлы нередко покидают улей более не возвращаясь. Болезнь способна свести на нет семью за 8 суток. Это говорит о том, что она действительно очень опасна для насекомых.

Жизненный цикл микроспоридия Nosema apis



В 2007 году высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован на пасеках Пенсильвании.

Однако в 2009 году изучение популяций пчёл в США показало, что споры грибка присутствовали как в страдающих от нозематоза семьях, так и в абсолютно здоровых. Дело в том, что у здоровой пчёлы в процессе пищеварения еда обволакивается студянистой перитрофической мембраной.



Перед ней споры ноземы бессильны, более того, они употребляются организмом насекомого в качестве источника белка. Следовательно, пока эта оболочка не разрушена, пчёлам болезнь не страшна. Основными факторами, разрушающими перитрофическую мембрану пчёл являются падьевый мёд, поваренная соль, карамелизированный сахар. Поэтому учёные пришли к выводу, что непосредственно грибок нозема виновен в смерти всего 5—10% популяции пчёл.

Варроатоз, его лечение и иммунодефицит

Варроатоз — это поражение пчёл клещём Варроа (Varroa), который паразитирует исключительно на медоносных пчёлах, питаясь их гемолимфой. Причём этот паразит поражает все без исключения особи, в том числе и личинки расплода. Изначально был распространён только на территории азиатских стран.



Под воздействием клеща взрослые пчёлы ослабевают и гибнут по мере развития этой болезни. В случае заражения расплода, пчёлы рождаются ослабленными, значительно меньшего нормы размера, порой с дефектами крыльев. При сильном заражении семьи, особи погибают на стадии формирования. Будучи фактором, ослабляющим иммунитет каждой особи и семьи в целом, паразит сопутствует развитию других опасных болезней.

Клещ Варроа (Varroa)



Так, исследователь энтомологии Университета Гвельфа (Канада) доктор Эрнесто Гусман, изучая 413 пчелиных семей города Онтарио в 2007 — 2008 годах отметил, что присутствие клеща Варроа в осенне-летний период сильно ослабляет иммунную систему пчёл, что приводит к появлению вирусных заболеваний (к тому же IAPV). Эти заболевания, в свою очередь, убивают пчелосемьи в период зимовки. По результатам наблюдений около 27% пчелиных колоний не пережили зиму Клещ Варроа был найден в 85% погибших семей.

Другим негативным аспектом является примирение пчеловодами антибиотиков и митицидов для лечения заражённых семей. Как и в отношению организма человека, антибиотики беспощадный как к паразитам, так и к иммунной системе пчёл. Вообще, поддержание иммунитета любого организма является одной из первостепенных задач, в аспекте выживания.



Многие читатели знают поговорку: «все болезни от нервов», которая обозначает отрицательное влияние стрессов на иммунитет человека. Как ни странно, у пчёл то же самое.



Поэтому опытными пасечниками нашей страны, в частности профессором кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры НГАУ, доктором сельскохозяйственных наук, заслуженным зоотехником РФ Владимиром Георгиевичем Кашковским, были разработаны методики ухода за пчёлами, при которых человек вмешивается в процесс жизнедеятельности пчёл предельно мало. Чем меньше стрессовых ситуаций переживают подопечные, тем крепче их иммунитет.



Возвращаясь к теме варроатоза, отметим, что, существует вид так называемой среднеиндийской пчёлы. На территории нашей страны она обитает на дальнем востоке, под названием уссурийская пчела. Этот вид самостоятельно выработал достаточно эффективные механизмы борьбы с этим и другими видами клещей.



Эти пчёлы следят друг за другом, за расплодом, гнездом и удаляют клещей и паразитов, в случае их присутствия. В общем же варроатоз очень опасное заболевание, которое может являться фактором массового исчезновения пчёл, но далеко не единственной причиной. Дело в том, что, как бы опасно не было это заболевание, оно известно уже давно. Большинство опытных пчеловодов умеют с ним достаточно эффективно бороться, не допуска гибели целых пасек.

Искусственный корм

В список факторов, которые могут быть причастны к массовому вымиранию пчёл, некоторые исследователи вносят использование пчеловодами искусственных кормов, таких как сахарный сироп, кукурузным сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS), и т.п.

Подкормка пчёл сахарным сиропом



Исследование 2013 года в США показало, что мёд содержит фермент, называющийся п-кумаровая кислота. С его помощью пчёлы укрепляют и поддерживают иммунитет. Так п-кумаровая кислота способствует выведению из организма токсичных веществ, в частности пестицидов, используемых людьми на полях. Этот фермент присутствует в оболочке пыльцевых зёрен и попадает в мёд в процессе переработки пчёлами нектара. В самом нектаре п-кумаровая кислота отсутствует.



В искусственный корм пыльцевые зёрна не попадают, а значит и нужного фермента нет, со всеми вытекающими. Однако исследования уже упомянутого нашего соотечественника Кашковского В. Г. показывают, что использование правильно приготовленного сахарного сиропа для подкормки пчёл осенью улучшают их зимовку.



Исследователь определил, что в зиму одной пчелиной семье требуется 30 кг. корма. И заменив 10 — 15 кг мёда на аналогичное количество сахара (в виде сахарного сиропа) пчеловод помогает пчёлам зимовать, в то же время повышая товарность своей пасеки. Исследования специалистов США более актуальны в отношении пчеловодов, практикующих полную замену мёда на сахар. В частности, эту практику активно применяют в странах Европы, где достаточно низкие показатели медосбора.

Химические препараты

Флувалинат и кумафос

Флувалинат и кумафос это химические препараты, которые, в определённых концентрациях, используют пчеловоды для лечения семей, заражённых клещём Варроа. Являются токсичными веществами и, несмотря на эффективную борьбу с паразитом, оказывают свой негативный эффект как на насекомых, так и на человека. В частности ослабляют иммунитет. Данные вещества имеют свойство накапливаться в пчелином воске в достаточно высоких концентрациях, что и было зафиксировано в 2008 — 2009 годах.

Фунгициды

Данный вид химических веществ используют для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, в том числе и растений медоносов. Ранее считалось, что Фунгициды безвредными для пчёл. Однако исследования американских учёных мэрилендского университета 2013 года показали обратное. Испытуемые пчёлы, которые потребляли пыльцу, содержащую эти химические вещества, значительно чаще (а именно в соотношении 3 к 1) подвергались заражению болезнетворными паразитами. То есть и этот препарат пагубно влияет на иммунитет пчелиных семей.

Важно отметить, что использование фунгицидов в сельскохозяйственной деятельности никак не регламентировано.

Фипронил

Инсектицид фипронил — химическое действующее вещество ряда пестицидов. Используется в сельском хозяйстве, в практике медицинской, санитарной и бытовой борьбы с насекомыми, а также в ветеринарии. Опасен для пчёл и в больших концентрациях для человека. Филипп Холдер и его коллеги из британского Университета Эксетера считают, что использование фипронила на плантациях подсолнечника и кукурузы послужило причиной резкого скачка смертности пчёл в начале 90-х годов.



Использование препарата было частично запрещено в ЕС но не надолго В 2018 году суд ЕС удовлетворил иск концерна BASF, которой опротестовал запрет использования фипронила. Суд посчитал, что запрет был введён без предварительной оценки последствий.

Неоникотиноиды

Неоникотиноиды — это новый класс инсектицидов, который используют в сельском хозяйстве для протравливания садовых и полевых культур. Широкое распространение получили в 90-х годах прошлого века. На данный момент наиболее известны три препарата: имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.

Формула тиаметоксама



Этот класс химикатов является одним из самых опасных для пчёл. На это обстоятельство указали в начале 2013 года сотрудники Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, опубликовав декларацию. Европейская комиссия (ЕК) предложила на два года запретить их использование.



В апреле того же года на территории Европейского союза было введено двухлетнее ограничение на использование вышеуказанных химикатов при возделывании сельхозкультур, привлекательных для пчёл В 2018 году был окончательно утверждён полный запрет на обработку неоникотиноидами сельхозкультур, выращиваемых под открытым небом. Однако до сих пор разрешено применение этих пестицидов в теплицах.

С применением неоникотиноидов борются и в США. В марте 2013 года профессиональные пчеловоды и экологи совместно подали судебный иск против Агентства по охране окружающей среды США (EPA) в связи с разрешением на использование указанных химикатов в стране. Люди добиваются приостановки использования клотианидина и тиаметоксама. В ответ агенство опубликовало отчёт, в котором главной причиной гибели пчёл был назван клещ Варроа.



При этом было указано, что негативную роль неоникотиноидов истец преувеличил. В 2013 году на рассмотрение конгресса был представлен законопроект о приостановке использования неоникотиноидов до полного исследования их воздействия на окружающую среду. В 2015 году этот же закон был представлен на рассмотрение второй раз.

Борьба продолжается.

В 2004 году Франция объявила o потере более 90 миллиардов пчёл за последние 10 лет из-за пестицида имидаклоприд (imidaclorid), который продают под различными наименованиями (одно из которых: Gaucho — Insecticide от Bayer). В 2009 году правительстве Франции запретило использование Gaucho из-за массовых протестов населения, но только в отношении выращивания подсолнуха.

В 2008 году уже в Германии гибнет очень больше количество пчёл. Причина — снова неоникотиноид клотианидин, который продавали под «добрым и тёплым» наименованием poncho.

В России использовать неоникотиноиды не запрещено. Понимая всю опасность, которую несут эти препараты пчёлам и окружающей среде, пчеловоды выдвинули инициативу о запрете использования пестицидов из группы неонекотиноидов в России для защиты пчёл, насекомых-опылителей и здоровья человека. Каждый желающий может поддержать её своим голосом.

Вмешательство иного характера в жизнь пчёл со стороны человека, попытка вырастить породу «на все случаи жизни»

Существующие ныне породы пчёл возникли в результате естественного отбора, приспосабливаясь к тем условиям окружающей среды, в которых приходилось жить. Исходя из этого, каждая из них обладает набором поведенческих программ и генетической устойчивостью по отношению к специфике давления среды.



Попытки искусственно вывести новые породы пчёл предпринимаются людьми достаточно давно. Причина банальна — желание максимально упростить уход и повысить товарность пасек. К уходу мы отнесём и борьбу с болезнями пчёл, так как зачастую они возникают из-за хозяйственной деятельности самого человека.

Так в начале 1900-х годов медоносные пчёлы страдали от болезни акарапидоз (поражение трахейным клещём) С целью выведения стойких к болезни семей Карл Керле — пчеловод, бенедиктский монах Аббатства Бакфаст (Великобритания), известный как Брат Адам, работал в Аббатстве Бакфаст в Соединенном Королевстве, путешествовал по миру собирая стойких к болезни пчёл. В итоге его работы появились пчелиные помеси, которых так и назвали — «Бакфаст».

Борьба с варроатозом в 1990 годы

В начале 1990-х годов Дэниел Уивер, пчеловод из штата Техас (США), занялся выведением породы пчёл, устойчивой к клещу Варроа. Цена такой попытки была высока. Из 1000 подопытных семей, в первый год выжило только 9. Причиной оказалось активное противодействие особей клещу. Пчёлы вылавливали паразитов и уничтожали. Выводя маток от данных семей было получено 100-150 более устойчивых к варроатозу пчелосемей.



Подобные исследования проводили и продолжают проводить учёные Германии и Великобритании. Ведутся попытки определить гены ДНК, которые отвечают за поведенческую программу борьбы пчёл с данным видом клеща. Проблемой данного способа выведения является сложность избежания имбриндинга (кровосмешения) и, соответственно, ухудшения показателей иммунитета пчёл. Работа продолжается. Успех в этом направлении может стать серьёзным подспорьем для отказа от обработки пчелосемей химическими препаратами против варроатоза.

Что же касается выведения пчёлы, что называется «на все случаи жизни», то это весьма сложное мероприятие, возможность осуществления которого под большим вопросом.



Человек, не смотря на все попытки, до сих пор не вывел ни одной полноценной породы. И потом, нельзя забывать, что каждая порода обладает спецификацией касательно условий окружающей среды, и выполняет чрезвычайно важную функцию в поддержании существования «зелёного покрова» нашей планеты. Современный человек, в своей массе, отталкивается от деградационно-паразитических потребностей не задумываясь о долгосрочных последствиях своей деятельности.



И сфера пчеловодства не является исключением. Примером тому служит уже упомянутая практика уничтожения трутней в улье. Сюда же отнесём и практику скрещивания пород пчёл, обитающих в северных и южных регионах СССР. Итог получился по Черномырдину: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Виновники «торжества» — мы сами

До сих пор принцип поведения «после нас хоть потоп», стремление получить максимальную личностную прибыль, в ущерб биосфере, частью которой мы с вами являемся, доминирует в обществе. И это является основной причиной использования во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе и сельскохозяйственной, технологий оказывающих губительное влияние на окружающую среду и будущие поколения всех живых организмов планеты.

Исходя из информации выше, можно сделать вывод, что основной причиной массовой гибели пчёл во всём мире является снижение уровня иммунитета насекомых. Главным фактором снижения иммунитета является массовое использование химических препаратов в сельскохозяйственной деятельности.



Особо опасными химическими препаратами являются неоникотиноиды, новый тип пестицидов, спасением от которых является лишь физическое недопущение пчёл на обработанные поля, в период активного химического воздействия.

ТАСС утверждает, что на территории РФ в последнее время не ограниченно применяются на полях опасные пестициды из Китая. В статьях говорится, что европейские препараты менее вредны, но если это действительно так, то почему вымирание пчёл происходит и в Европейских странах? Явно просматривается конкуренция между корпоративным бизнесом за рынки сбыта своей продукции в сфере сельского хозяйства. Рассмотрим основных его представителей.

В 2016 году самыми большими мировыми производителями ядов, применяемых в сельском хозяйстве, были определены:



Ваyer, Германия: самая большая агрохимическая компания в мире и одна из самый больших компаний по производству семян сельскохозяйственных культур в мире;



Syngenta, Швейцария: вторая по размеру мировая агрохимическая компания, а также одна из самых больших компании по производству семян;



Monsanto, США: одна из самых больших в мире агрохимических компаний и самая большая компания по производству семян в мире;



DuPont, США: вторая по величине в мире компания по производству семян, а также шестая по величине агрохимическая компания в мире.



Как видим, они же являются и крупнейшими производителями семян сельскохозяйственных культур, в особенности ГМО семян, в том числе рапса.

Пчёлы на рапсовом поле



В этот список корпораций вполне можно добавить компании BASF (Германия) и Dow AgroSciences (США).В последующие года произошли слияния нескольких крупных игроков на рынке: немецкая Bayer приобрела американскую компанию Monsanto, китайская компания ChemChina купила швейцарскую Syngenta, американская The Dow Chemical Company объединились с DuPont (DWDP).



Эти корпорации производят самые противоречивые и опасные семеноводческие и агрохимические пестициды, фунгициды, гербициды, инсектициды и другие опасные вещества.

Например, компания Monsanto (теперь Ваyer), не один раз была вынуждена платить компенсации людям, заболевшим раком после работы с препаратом Раундап, известным как убийца сорняков. Однако подобные компенсации ничтожны, в сравнении со сверх прибылями, которые получает частный бизнес от подобной деятельности.

Нужно отдавать себе отчёт в том, что принцип первостепенного личностного обогащения не чужд и представителям государственного аппарата современных стран. В связи с этим корпоративный бизнес имеет возможность влиять и реально влияет на политику государственных чиновников, основываясь на общих целях — получение максимальной прибыли.



Исходя из этого, государственный аппарат начинает работать в своих личностный целях, в целях своих спонсоров бизнес-партнёров, но не выполнять своего прямого назначения — решать те задачи общества, которые каждый отдельный его представитель решить не в состоянии либо не может решить с заданным уровнем качества.



В итоге мы имеем глобальный системный кризис на планете Земля, в том числе и экологический. Массовая гибель пчёл в мире является одним из наглядных подтверждений вышесказанного. Кризис является ничем иным как результатом накопившихся ошибок в деятельности человека, идущей без учёта объективных для нашей планеты закономерностей развития биосферы:

Объективные закономерности, которым подчинена жизнь



И так как для решения проблем глобального системного кризиса требуется политическая воля, и общественная инициатива, причём не отдельных государств, а их объединений, жизненно важно в определении целей и средств осуществления любой хозяйственной деятельности отталкиваться от этих объективных закономерностей.



Как бы не были далеки современному человеку (обывателю) проблемы пчёл, этих уникальных насекомых-опылителей, важно понимать, что угроза их существованию пока ещё отыгрывает тревожно-предупредительную роль для человечества.

Мы обязаны внять.

Школа аналитики



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