Навальный покидает Россию
05:28. 22 августа 2020 57 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Находящегося в коме Навального самолетом вывезли на лечение в Германию.
Организаторы перевозки взяли на себя ответственность за его транспортировку и возможные последствия, так как раньше врачи в Омске заявляли, что он не транспортабелен. Немцы заявляют, что его состояние стабильно-критическое. Лечить будут в Берлине.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6114975.html
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