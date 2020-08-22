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Навальный покидает Россию

05:28. 22 августа 2020 57 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Находящегося в коме Навального самолетом вывезли на лечение в Германию.
Организаторы перевозки взяли на себя ответственность за его транспортировку и возможные последствия, так как раньше врачи в Омске заявляли, что он не транспортабелен. Немцы заявляют, что его состояние стабильно-критическое. Лечить будут в Берлине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6114975.html

Метки: Германия, медицина, навальный, Россия

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